Скандальное назначение сексолога на должность посла в Болгарии: что об этом известно и что говорят в МИД Украины

В Сети пользователи оприлюднили видео, на котором новоиспеченная посол дает советы, как правильно и успешно жить.

Послом Украины в Болгарии стала специалист по сексологии и драгоценным украшениям Олеся Илащук, которая не имеет опыта в дипломатии и которая не работала на государственных должностях. В Министерстве иностранных дел Украины предварительно прокомментировали и сказали, что этот вопрос следует адресовать Офису президента.

Об этом украинский МИД сообщил в комментарии для ТСН.ua.

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"Вопрос о причинах назначения следует адресовать Офису президента Украины. Мы еще не уверены на 100%, что новый посол обнародовала свою официальную биографию. Практика свидетельствует, что это обычно делается, когда новый посол уже находится по месту работы", — сообщили нам в дипломатическом ведомстве.

Что известно о скандальном назначении Олесе Илащук

В пятницу, 23 декабря, на сайте президента появился указ №880/2022 о назначении Илащука. Также известно, что она уже приняла участие в совещании послов Украины 22-25 декабря в Киеве и Николаеве. А 25 декабря начали появляться подробности из биографии Илащук.

Издание "Європейська правда" со ссылкой на несколько источников в дипкорпусе сообщили, что новым послом в Болгарии стала сексолог Олеся Илащук. Как отмечают источники, раньше она не имела опыта работы в качестве специалиста-международника.

На своей странице в Facebook Илащук пишет, что она – клинический психолог, системно-семейный терапевт, гештальт-терапевт, сексолог-консультант. Она окончила исторический факультет Черновицкого национального университета им. Юрия Федьковича, ВОППДП "Украинский Гештальт Институт", а также изучала курс МВА в бизнес-школе МИМ. Но после того, как в информационном пространстве начали активно обсуждать ее новую должность, то посол заблокировала доступ к своей странице.

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В Сети пользователи оприлюднили видео с Ютуб-канала "RainBurdakov" (канал, по всей видимости, не популярен, подписчиков по состоянию на 26 декабря всего 23 человека, последнее обновление — 10 месяцев назад), на котором новоиспеченная посол дает советы, как правильно жить. Иващук говорит о прямой связи между здоровым питанием, физической привлекательностью и сексом.

"...На хорошую жизнь, на квартиру, на машину, на базовые какие-то моменты, на отдых — это человек способный дать себе сам или с этим разобраться, почему у него сейчас этого нет", — подчеркнула эксперт.

По состоянию на вечер 26 февраля официальной биографии Олеси Илащук МИД не опубликовал, аргументируя это тем, что обычно эта процедура выполняется, когда посол находится по месту работы.

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