Скандальное пение в Лавре объяснили занятостью священника и произволом прихожан: СБУ проверяет

Священника, который был тогда с прихожанами, которые в песне восхваляли Россию, отстранили.

Песня, которая прославляет пробуждающуюся Россию, прозвучала в центре украинской столицы, в одном из храмов Киево-Печерской Лавры. Сеть возмутило видео, на котором прихожане пением молятся Богородице и прославляют Россию. За это дело уже взялась СБУ и пообещала дать должную оценку прославлению государства-агрессорки, говорится в ТСН.

В Лавре официально отказываются что-либо комментировать, но намекнули, что якобы видео смонтировано. ТСН разыскала мужчину, снявшего скандальные кадры.

Руководство монастыря сначала обещало дать официальный комментарий ТСН после огласки скандального пения, а затем перестали брать трубку.

Также читайте Херсонцы радуются всему украинскому даже без света, тепла и с водой в ведрах из Днепра

В Сети ходила информация, что этот ролик смонтирован. Мол звук взяли из русской церкви, но его автор убеждает, видео – аутентичное.

Виталий рассказывает, водил друзей на экскурсию в Лавру. После посещения пещер компания зашла в храм и услышала то, что их ошеломило. "Что еще должно случиться, сколько украинцев должно погибнуть, сколько еще родителей будут оплакивать своих детей, чтобы люди поняли, что мы с Россией не один народ", — возмущается Виталий.

Виталий Шпак уже дал показания в СБУ. Ее глава Василий Малюк накануне пообещал объяснить исполнителям такой песни губительность чрезмерной любви к России. Уже сегодня после обеда Киево-Печерская Лавра признала подлинность записи. В монастыре говорят, что такие песни были инициативой прихожан, а вовсе не священнослужителей. А вот священника, проводившего службу, говорят – отстранили.

“Вроде бы мы молим о России. Это неправда, за литургией мы молимся о Боге, о войске, о президенте. Помним только предстоятеля нашей УПЦ блаженнейшего Онуфрия”, — говорит настоятель Павел Лебедь.

“Священник был занят и не слышал, что поют активистки. Этот священник отстранен”, — объясняют в Лавре.

Читайте также:

Херсонцы радуются всему украинскому даже без света, тепла и с водой в ведрах из Днепра

Согласится ли Путин вывести войска из Украины: эксперт ответил

В Харьковской области на минах взорвались энергетики и еще трое мирных жителей: видео