Скандальное расследование NYT о ракетном ударе по Константиновке: в Украине отреагировали

Издание The New York Times по результатам собственного расследования заявляет, что удар по рынку в городе Константиновка Донецкой области 6 сентября, унесший жизни 16 человек, был "трагическим несчастным случаем", к которому привело падение украинской ракеты, а не российские обстрелы. В СБУ отреагировали на скандальную статью и подчеркнули, что удар по Константиновке нанесла Россия из комплекса С-300, а статью в New York Times написал пророссийский журналист. В Офисе президента считают, что появление в иностранных изданиях публикаций с сомнениями относительно причастности России к удару по Константиновке влечет за собой рост конспирологических теорий, а значит, потребует дополнительной юридической оценки со стороны следственных органов.

NYT :"трагическая случайность" из-за падения украинской ракеты

"Недавний удар по рынку в городе Константиновка в Донецкой области, вероятнее всего, был вызван попаданием сбившейся с курса украинской ракеты, выпущенной с установки ПВО "Бук", — говорится в расследовании газеты New York Times.

В результате взрыва ракеты в Константиновке в начале сентября погибли 16 человек и более 30 получили ранения. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в ударе российскую армию.

Журналисты New York Times сделали выводы, изучив показания очевидцев, фрагменты поражающих элементов ракеты и следы на местности, свидетельствующие о пуске. По их словам, обстоятельства произошедшей 6 сентября трагедии в Константиновке свидетельствуют о том, что на рынке разорвалась украинская ракета.

"Сразу после удара украинские власти пытались не допустить, чтобы журналисты New York Times смогли попасть в пострадавший район или получить доступ к обломкам ракеты. Но позже репортеры побывали на месте происшествия, проинтервировали свидетелей и собрали части использованного оружия", — говорится в расследовании.

Авторы расследования NYT отмечают, что у них нет данных о том, как получилось, что украинская ракета, возможно, взорвалась в Константиновке. Однако это может быть связано с тем, что она отклонилась от заданного курса в результате отказа электроники или поврежденного при запуске оперения. Удар, вероятно, являлся результатом трагического случая, сказано в публикации.

Вскоре после удара основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев (CIT объявлен в России нежелательной организацией, а Левиев — "иноагентом"), проанализировав видео из Константиновки, выложенное президентом Зеленским, сообщил, что ракета могла прилететь с северо-запада, где расположены позиции.

Левиев также предположил, что ракета была выпущена украинским самолетом. При этом он подчеркнул, что это было трагической случайностью, а не целенаправленным ударом.

СБУ: удар по Константиновке нанесла Россия из комплекса С-300

В Службе безопасности Украины отмечают, что удар по Константиновке нанесла Россия из комплекса С-300. А статью в New York Times написал пророссийский журналист.

"СБУ расследует очередное военное преступление РФ, которое касается обстрела россиянами рынка в Константиновке 6 сентября этого года. Расследование осуществляется по 438 статье Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). По данным следствия, враг ударил по данному гражданскому объекту из комплекса С-300. Об этом свидетельствуют, в частности, идентифицированные обломки ракеты, изъятые на месте трагедии", — сообщили в СБУ.

В СБУ отмечают, что 18 сентября вышла достаточно манипулятивная статья в The New York Times, где говорится, что на Константиновку упала украинская ракета. Кстати, ее автором является Thomas Gibbons-Neff, который неоднократно был замечен в продвижении российской повестки дня. Это уже четвертый материал журналиста в The New York Times, где он пытается дискредитировать Украину и нашу армию.

"Раньше он писал, что Украина использует кассетные боеприпасы в населенных пунктах, заявлял, что наши военные торгуют танками и артиллерией, а также обвинял в расточительстве американских волонтеров, которые помогают Украине. Журналиста уже дважды лишали пресскарт ВСУ за нарушение правил работы в районах боевых ", — подчеркнули в спецслужбе.

Следствие исследует ряд других материалов, указывающих на причастность врага к этому обстрелу.

"В настоящее время досудебное расследование продолжается, назначен ряд экспертиз для установления всех обстоятельств этого военного преступления", — подытожил пресс-центр СБУ.

Подоляк: такая статья влечет за собой рост конспирологических теорий

На скандальную статью The New York Times отреагировал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. По его мнению, появление в иностранных изданиях публикаций с сомнениями относительно причастности России к удару по Константиновке влечет за собой рост конспирологических теорий, а значит, потребует дополнительной юридической оценки со стороны следственных органов.

"Общество точно получит ответ на вопрос, что именно произошло в Константиновке. Как и в тысячах других случаев российских ударов по нашей стране в пределах неспровоцированной войны. При этом, напомню, правоохранительные органы по умолчанию проводят тщательное и детальное расследование каждого инцидента в рамках фиксации и документации российских военных преступлений. В частности, изучаются обстоятельства удара по Константиновке", – написал Подоляк в Telegram.

В любом случае юридическая истина будет установлена, отметил советник руководителя ОП.

"Между тем не следует забывать: это Россия начала вторжение в Украину и именно Россия ответственна за принесение войны в нашу страну. И именно Россия регулярно наносит массированные ракетные, бомбовые и дроновые удары по гражданской инфраструктуре и гражданскому населению. Украина же ведет исключительно оборонительные действия, защищает себя и свои территории", — подчеркнул Михаил Подоляк.

"Головы роспропаганды в США заговорили перед встречей Зеленского и Байдена" — Коваленко

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко убежден, что The New York Times подключились к распространению фейков о трагедии в Константиновке как раз перед встречей Владимира Зеленского и Джо Байдена, на которой речь, в частности, пойдет о возможности поставок Украине ракет ATACAMS.

По мнению Коваленко, NYT – это издание, давно подмочившее свою репутацию, но, к сожалению, имеющее очень большую аудиторию.

По словам аналитика, сразу шесть журналистов, Джон Исмей, Томас Гиббонс-Нефф, Хейли Уиллис, Мэлаки Браун, Кристоф Кеттльи, Александр Кардия, представили свою версию трагедии, в которой виноват, оказывается, украинский ЗРК "Бук" — ракета 9М38. В то же время, как отмечает Коваленко, статья основывается не на каких-то непосредственных первичных результатах расследования, а, как это принято в западной прессе, на мнении некоторых безымянных экспертов, пожелавших остаться неназванными, но словам которых мы можем полностью доверять.

"...Почему именно о 9М38 заговорили говорящие головы российской пропаганды в США. И тут стоит вспомнить трагедию 2014 с МН-17. Россияне ничего не смогли сделать с расследованием о трагедии МН-17, а потому, точно так же как с малазийским авиалайнером, пытаются плодить через разные площадки множество версий, чтобы отлечь от единой правдивой. А акцент на 9М38 сделан, для ассоциативности трагедии в Константиновке с МН-17, мол, украинцы "сбили" авиалайнер в 2014, а сейчас обстреляли сами себя. И это не мы говорим, посмотрите, об этом говорит "уважаемое" и "респектабельное" западное издание! И все это под аккомпанемент визита президента Украины Владимира Зеленского в США с целью добиться согласия президента Джо Байдена на поставки Украине ракет ATACAMS", — резюмирует Коваленко.

Напомним, в четверг, 21 сентября, у президента Владимира Зеленского запланирована встреча в Вашингтоне со своим американским коллегой Джо Байденом. Украинский лидер может выступить в Конгрессе США.

Обстрел Константиновки

Удар РФ по Константиновке.

Российская террористическая армия в среду, 6 сентября, нанесла ракетный удар по рынку в городе Константиновка Донецкой области.

В результате российских обстрелов Константиновки Донецкой области погибли 16 человек, 33 человека получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский показал момент удара по рынку в Константиновке.

