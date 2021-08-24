Скандальное утверждения Большого герба: депутаты "ЕС" вышли из зала, а "Слуги" пообещали поменять лапу у льва

Народные избранники вообще сомневаются, нужен ли нам Большой герб.

Сегодня парламентарии собрались вне планово, чтобы решить судьбу Большого герба Украины. То, что рядом с трезубцем - малым гербом должен появиться еще большой — зафиксировано в Конституции. Вместе с тем целесообразность Большого герба вызывает сомнения у многих.

О дискуссии депутатов в ТСН.

Вокруг проекта Большого герба Украины действительно идет много дискуссий. Эскиз, который предложил утвердить депутатам президент Зеленский, победил на конкурсе в 2009 году, но недавно был еще один конкурс и там он не вошел даже в первую тройку. Этот проект много критикуют за корону, ведь Украина не является королевством, льва, который тоже не очень понятно как отношение к нашему государству и вообще за излишнее украшение.

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Зато "Слуги народа" защищают президентскую идею: говорят, Конституция содержит норму, которая обязывает их утвердить Большой герб. А эскиз из всех предложенных вариантов действительно выбрал сам Зеленский.

Фракция Петра Порошенко "Европейская Солидарность" так возмутилась, что вообще покинула зал. Их позицию поддержали несколько депутатов первого созыва, которых пригласили на торжественное заседание. А они после него поднялись на балкон, откуда кричали "Позор" при обсуждении проекта герба.

Но несмотря на это его же утвердили предварительно силами монокоалиции и двух групп мажоритарщиков. Другие фракции не поддержали. Успокаивая оппонентов, «Слуги народа» уверяют: Большой герб будут использовать очень ограниченно, а две левые ноги в льва перерисуйте во время подготовки ко второму чтению.

«Сейчас идет дискуссия, все ли в порядке там с лапами, будто две левых. Кто-то предложит правку, чтобы правую лапу сделать более канонической, чтобы большой палец был слева на лапе, а не как сейчас. Точно есть коллеги, которые против короны монархической», — заявляет председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Когда Большой герб утвердят окончательно, не слишком ясно. Для принятия понадобится 300 депутатских голосов. Учитывая сегодняшнюю дискуссию, найти их будет не так-то просто.

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