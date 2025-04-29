Скандальное застолье в КГГА: Сеть шокировали кадры с камер видеонаблюдения

Кадры пьяного пира в КГГА шокировали Сеть

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Застолье на рабочем месте. Ну, кого таким удивишь? Если бы это не было застолье, вероятно, в одном из рабочих кабинетов КГГА.

О том, как празднуют корпоративы в киевской мэрии, читайте далее в эксклюзиве TSN.ua.

Это видео разместил Максим Бахматов, бывший соратник нынешнего мэра Киева Виталия Кличко. По его словам, таким образом он пытается оказывать давление на местное самоуправление.

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Видео собрано явно с нескольких дней, потому что у участников этого пира меняется одежда. Начинается все очень прилично. На столе три бутылки: с крепким алкоголем, обычным вином и игристым. Виноград, еще какие-то фрукты, немного нарезки и, в принципе, все. На фоне видим подарки, цветы, шарики, а за окном — здание, очень похожее на здания Крещатика.

Самое интересное начинается, когда садится солнце. Следующие кадры камера видеонаблюдения сняла, наверное, вечером другого дня. Люди снова сидят за накрытым столом, но здесь почти нет еды. На столе лимончик, конфеты, мартини и водка.

«Начинается жесть. Мы видим коридор. Скорее всего, это коридор какого-нибудь правительственного или чиновничьего учреждения. Видим человека, лежащего на полу. Наряду с ним лежит другой человек. Затем этого же человека пытается удержать в вертикальном положении коллега. Дальше начинается еще интереснее — напольные упражнения», — рассказал журналист ТСН Дмитрий Фурдак.

Камера зафиксировала, как люди валяются на полу, одна женщина пытается поднять другую, но ей это не удается, так что она тоже укладывается спать, но застилает паркет карематом. Наверняка именно для таких случаев карематы предусмотрены в кабинетах КГГА.

Еще один эпизод показывает мужчину, который ночью неровной походкой с телефоном и фонариком заходит в кабинет, укладывается спать на диване и спит до утра.

По мнению Максима Бахматова, эти события происходили в кабинете Марины Хонды, заместителя главы КГГА по социальной, ветеранской, гендерной политике, защите прав детей, туризма, ответственной по вопросам безбарьерности в Киеве. На своей странице в социальной сети Facebook чиновница опровергла обвинения и заявила, что это видео снято в 2022 году, а застолье проходило в кабинете директора управления туризма КГГА Марины Радовой.

По словам Хонды, директор управления туризма уже написала заявление об увольнении. В отношении других участников вечеринки мэрия начала служебное расследование.

«И еще маленькая деталь. Ну, понятно, что мы все люди. Но некоторые знают, что еще и чиновники, и наши коллеги зафиксировали, как в день траура по погибшим в Киеве во время обстрелов в ночь на четверг под Киевом в рабочее время на Вышгородском водохранилище или Киевском море день рождения праздновал заместитель киевского городского головы Николай Поворозник. Ну, как говорится, что ж, День рождения такой праздник, который бывает раз в году. Не откладывать же его. Сам Поворозник, реагируя на видео, сказал, что празднования не было. Это лишь часть информационной кампании против киевских властей», — рассказал Дмитрий Фурдак.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Пьянка в КГГА?! Так наб*хались, что по стенкам сползали и на полу валялись!