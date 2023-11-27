Скандальное заявление Безуглой об отставке Залужного: реакция властей, военных и соцсетей

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, народная депутат от "Слуги народа" Марьяна Безугла призвала отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Нардепка пожаловалась, что у "военного руководства" якобы нет плана войны на 2024 год.

"Так, Главнокомандующий ВСУ не смог предоставить план замысла на 2024 год. Ни большой, ни маленький, ни асимметричный, ни симметричный. Военные просто сказали, что им нужно забирать не менее 20 тыс граждан в месяц", – заявила Безугла.

ТСН.ua. собрал реакции на скандальное заявление Марианны Безуглой.

Реакция "Слуги народа"

Нардеп от "Слуги народа", представитель президента в Раде Федор Вениславский подверг критике заявление Безуглой об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Вениславский подчеркнул, что поведение его коллеги недопустимо, а пребывание депутата в комитете "может представлять реальную угрозу национальной безопасности".

Издание УП обратилось к спикеру фракции "Слуга народа" Юлии Палийчук, чтобы уточнить – как на заявления Безуглой реагируют в партии. Спикер заявила, что за всеми комментариями лучше обращаться к самой нардепке.

"Обращайтесь, пожалуйста, к госпоже Марьяне Безуглой. Она сама себе пресс-служба и сама отвечает за свои слова", – заявила Палийчук.

Вражеская ИПСО?

Аналитики международного разведывательного сообщества InformNapalm назвали сообщение Безуглой имеющим "признаки спланированной ИПСО в интересах определенных политических групп и играющей на руку стране-агрессору РФ".

По мнению аналитиков, критика Безуглой в адрес главкома подрывает морально-психологическое состояние украинских военных.

В сообществе также напомнили, что никто из командиров ВСУ, включая Главнокомандующего, не должен докладывать Марьяне Безуглой о стратегических планах, потому что она всего лишь заместитель председателя Комитета и не участвует в Ставке Верховного Главнокомандующего.

Политолог о самой большой угрозе для Украины в случае отставки Залужного

Известный украинский политолог Владимир Фесенко считает, что вероятная отставка главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного спровоцирует раскол в обществе Украины, а также окажет негативное влияние на Украину со стороны международных партнеров.

Политолог назвал заявление Безуглой "провокационным". По его мнению, подобными заявлениями нардеп "нанесла много вреда президентской команде". Из-за возможной отставки возникнут также чисто политические риски уже для президента Владимира Зеленского.

Марьяна Безугла после шквала критику на ее заявление написала еще один пост в Facebook, заявив, что подготовка к войне – "дело только военных".

По ее словам, бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли якобы в 2021 году просил обратить внимание на минирование границ.

"Но Головком настолько спорил, что некоторое время отказывался общаться с американскими партнерами", — заявила нардепка.

Безугла также заявила, что ее попытки ввести независимую систему оценивания эффективности проведенных операций ВСУ наталкивались на внутреннее сопротивление.

"Ни один генерал не наказан. Речь не про посадить, мы как раз сделали всем военнослужащим законодательно (!) "боевой иммунитет", а о том, что снимают десятки (!) комбригов, но ни один генерал в результате служебного расследования не был понижен и т.д.", — говорится в сообщении.

"И еще, уж если пошел разговор. Правило Главкома N1. В любой некомфортной ситуации перекладывай вину на ОП. Все равно кто проверит, а посочувствуют. Как во время совещаний с генералами, так и приглашай побольше гражданских отдельно и жалуйся, что это все ОП, они будут исполнены радости быть "посвященными" и распространять нарративы", — написала Безугла.

Реакция военных ВСУ

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин отреагировал на заявление Марьяны Безуглой.

"Отдельные депутаты, которые не имеют и никогда не имели никакого отношения к войску, более того — позорят своими действиями всю страну — ходят в форме или в милитаре. Или обсуждают события на фронте, военные решения, продуцируют какие-то идиотские инициативы. Всем было бы гораздо лучше, если бы глупые, некомпетентные и неадекватные люди не толкали свой нос в дела мобилизации, войны и военных", — написал он.

Отреагировал на сообщение Безуглой и офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

"А как готовились к войне? ВСУ приняли бой всеми силами и наличными средствами. А теперь уже можно с легкостью писать не о том руководстве ВСУ, не о тех воинах и не такой обороне, а главное просто обвинить во всем ВС Украины ", – отметил он.

Юрий Гудыменко, военнослужащий Вооруженных Сил Украины, блогер, общественный и политический деятель, лидер движения "Демсокира", обратился в своем сообщении к СБУ. Он отметил, что если Марьяна Безугла "знает смысл того, что говорит, то она совершает преступление". Речь идет о разглашении сведений, являющихся государственной тайной, лицом, которому эти сведения доверили или которым они стали известны в связи с исполнением служебных обязанностей.

В случае, если она не знает, что говорит, но делает это, то она, по словам Гудыменко, совершает другое преступление. Речь идет о заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан.

Что пишут украинцы в соцсетях

Предложение Марьяны Безуглой уволить Валерия Залужного вызвало бурную реакцию украинцев.

Комментарии под постом Марьяны Безуглой

Комментарии под постом Марьяны Безуглой

Комментарии под постом Марьяны Безуглой

Комментарии под постом Марьяны Безуглой

Комментарии под постом Марьяны Безуглой

Комментарии под постом Марьяны Безуглой

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