Скандальное заявление о вступлении Украины в НАТО в обмен на территории: реакция МИД

Кулеба подчеркнул, что генсек НАТО Столтенберг и руководитель аппарата — "это два разных человека".

В Министерстве иностранных дел отреагировали на заявление главы канцелярии генерального секретаря НАТО Стиана Енсена, предложившего вступление Украины в Альянс в обмен на территории. В ведомстве подчеркнули, что "никакой торговли украинскими территориями быть не может".

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утром 17 августа в эфире "Сніданок з 1+1".

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"Генеральный секретарь НАТО и руководитель аппарата – это два разных человека. Президент неоднократно общался с генеральным секретарем Столтенбергом, и я поддерживаю с ним очень тесные отношения и уверяю вас, что позиция генсека абсолютно четкая и именно такая, как у Украины — никакой торговли украинскими территориями быть не может. И мы все должны сейчас быть сосредоточенными, и мы все работаем над тем, чтобы Украина как можно быстрее двигалась к членству в НАТО, а не обсуждать опции", — прокомментировал дипломат.

Напомним, глава канцелярии генерального секретаря НАТО Стиан Йенсен предложил Украине уступить территории, чтобы вступить в Альянс. Впоследствии он признал, что его заявление "было ошибкой".

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