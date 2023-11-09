Скандальное заявление об "отставке" Залужного: нардеп Арьев странно "оправдался"

Ведущий и журналист телеканала 1+1 Марафон Евгений Плинский спросил нардепа Владимира Арьева, почему тот распространял российский фейк о якобы "отставке" главнокомандующего Валерия Залужного. Реакция нардепа была неожиданной.

Арьев отказался общаться, прятал глаза и убегал на улицу. Затем вдруг набросился на журналиста с необоснованными обвинениями и напоследок заявил, что "никакого российского фейка не вбрасывал".

Напомним, 7 ноября народный депутат Верховной Рады IX созыва (партия "Европейская солидарность") Владимир Арьев в соцсетях заявил, что якобы министр обороны Рустем Умеров внес на Ставку представление об увольнении главнокомандующего ВСУ. Такую информацию он получил якобы из "надежного источника". Затем депутат свое сообщение удалил и опубликовал опровержение.

В свою очередь министр обороны Рустем Умеров жестко отреагировал на скандальное заявление Арьева.

"Об очередном информационном вбросе от одного из депутатов. Некоторые нечистоплотные политики сегодня пытаются расколоть украинское общество — это ничем не лучше того, что делают российские пропагандисты", — отметил министр.

Умеров подчеркнул, что информационная война является составляющей российской агрессии против Украины.

"Не стоит становиться в ней пешками и тем более помощниками. Всем в стране сегодня следует сосредоточиться на вопросах обороны и делать все, чтобы усилить наше государство", – подытожил глава МОУ.

В то же время председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, говоря о вбросах относительно якобы подготовки к "увольнению" Залужного, отметил, что "некоторые народные депутаты в погоне за хайпом пренебрегают вопросами национальной безопасности".

Читайте также: