Скандальное заявление Орбана о Евросоюзе: в Брюсселе "другу Путина" сделали тонкий намек

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил членство Венгрии в ЕС с советской оккупацией. Такое заявление возмутило Евросоюз и "другу Путина" напомнили, что дверь "на выход" открыта.

О громком европейском скандале говорится в обзоре Артема Зябкина на YouTube-канале ТСН.ua.

Скандальное заявление Орбана

По словам главы венгерского правительства, Брюссель пытается навязать венграм "либеральные ценности" и задавить венгерскую идентичность.

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“Сегодня появляются вещи, напоминающие советское время. Да, бывает так, что история повторяется. К счастью, то, что когда-то было трагедией, теперь в лучшем случае комедия. К счастью, Брюссель – не Москва. Москва была трагедией. Брюссель – просто плохая современная пародия”, — заявил Виктор Орбан.

Такие слова звучат очень цинично, особенно в годовщину антисоветской революции в Венгрии, которая прошла в 1956 году. Тогда советские танки ворвались в Будапешт и подавили непокорных.

Реакция Брюсселя

В Брюсселе отреагировали на выпад Орбана. Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель намекнул Орбану на открытую дверь.

"Венгрия знает о советской оккупации. Я помню Будапешт в 1956 году с русскими танками на улицах. Я не вижу никакого сходства между советской оккупацией Будапешта и происходящим в Брюсселе. Я не видел там танков. В любом случае, никто не обязывает Венгрию быть членом ЕС”, — намекнул Боррель.

Чем Орбан нравится венграм?

Венгры похоже любят своего лидера, что подтвердили на выборах в парламент 2022 года, когда его партия Фидес в четвертый раз подряд получила большинство за счет популизма вокруг войны в Украине, традиционных ценностей и даже стоимости коммуналки.

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Страшилки о подорожании квартплаты были едва ли не основой его предвыборной кампании. Наверное, поэтому Орбан так держится за Путинскую газовую трубу и берет голубое топливо в долг.

По мнению экспертов, Орбан пытается усидеть на двух стульях. Его страна вторая в ЕС по объемам дотаций из Брюсселя, но и с российской "энергетической иглы" там спрыгивать совсем не хотят. Если раньше все шло как по маслу, то теперь лидеры ЕС иногда обвиняют Орбана в узурпации власти и недемократичности. Пробовали даже забрать у Будапешта эту кормушку, которая составляет 13 миллиардов евро.

Орбан – второй Путин?

Орбан иногда сам напоминает Путина. Скажем, известно его фото, на котором венгерский премьер надел шарф с картой Великой Венгрии. Так, в Будапеште называют период собственной истории, когда их страна контролировала часть современных территорий Украины, Румынии и Балканских стран.

Так же, как Москва, Будапешт создал себе воображаемых "внешних врагов". В частности, этот венгерский "дон Кихот" долгое время пытается побороть "ветряную мельницу" в лице американского бизнесмена Джорджа Сороса.

Кстати, что-то подобное в Украине продвигала ОПЗЖ: в 2020 году эта пророссийская партия символически "выгоняла Сороса из Украины" под посольством США.

Как настоящий путинский двойник, Орбан записал себе во враги и Украину. Об этом он заявил в своем выступлении после победы на выборах 2022 года. Кроме Зеленского своими оппонентами он считает Запад и ведущие мировые медиа.

Как Венгрия вредит Украине?

Главная проблема в том, что Венгрия имеет право голоса в ЕС. А это значит, что ее вето оказывает влияние на финансовую помощь Украине, санкции против России и может даже заблокировать будущее членство в ЕС.

Следует заметить, что при всей этой довольно агрессивной риторике Венгрию до сих пор удавалось уговорить идти в одном фарватере из ЕС. Надеемся, так будет продолжаться и дальше.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "ИСТОРИЯ ПОЛУРИВАЕТСЯ?! Друг Путина Орбан сделал скандальное заявление! В ЕС не сдержались!"

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным назвал войну РФ против Украины "военной операцией".

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