Скандального экс-военкома из Одессы Борисова задержали на выходе из СИЗО: хотел сбежать за границу?

Борисов не успел выйти из СИЗО, как его задержали снова!

На выходе из СИЗО повторно был задержан скандальный экс-начальник Одесского областного ТЦК Евгений Борисов – ему вручили новое подозрение. Говорят, что после уплаты 12 млн грн залога Борисов хотел сбежать за границу. Однако не так случилось, как думалось.

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Повторное задержание Борисова

28 мая правоохранители задержали экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова. Также ему сообщили о новом подозрении – в организации легализации незаконных доходов на сумму более 142 млн грн, заявили в ГБР и Офисе генерального прокурора.

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По сообщению, это произошло прямо на выходе из следственного изолятора в Киеве – Борисов как раз выходил на свободу после того, как за него внесли залог в сумме 12 млн грн по предидущему обвинению.

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Экс-военком хотел сбежать за границу

Однако правоохранителям стали известны незаконные намерения экс-военкома и его задержали снова:

"ГБР получило информацию, что после уплаты залога фигурант планировал выйти из следственного изолятора и скрываться от следствия, в том числе выехать за границу".

Повторное задержание Евгения Борисова / Фото: Государственное бюро расследований

Предидущее подозрение Борисова

Напомним, что 24 июля 2023 года ГБР впервые задержало бывшего военкома. Сначала суд назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 150 млн грн, однако постепенно суды уменьшили сумму залога до 12 млн грн.

Бывшему военкому сообщили о подозрениях по статьям о приобретении активов, превышающих законные доходы, неявке военного вовремя на службе без уважительных причин во время военного положения и в уклонении от несения обязанностей военной службы путем обмана. Эти санкции предусматривают до 10 лет тюрьмы в случае обвинительного приговора.

Евгений Борисов под стражей/Фото: "РБК-Украина" / Фото: РБК-Украина

Скандальное расследование о Борисове

Борисов очутился в эпицентре скандала после громкого расследования. Журналисты "Украинской правды" нашли в Испании имение и офис, принадлежащие матери и жене экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП. Издание отмечает, что согласно выпискам из испанского реестра, семья Борисова за время полномасштабной войны приобрела на испанском побережье недвижимости и автомобилей на миллионы долларов США.

Еще в марте 2023 года в СМИ распространилась информация о том, что мать главного военного комиссара Одессы приобрела виллу в провинции Марбелья в Испании, а жена – коммерческую недвижимость рядом. Также, как говорится, в собственности семьи появился внедорожник Mercedes Gelendvagen.

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Испанская вилла семьи Борисова/Фото: Украинская правда / Фото: Украинская правда

Журналисты УП взяли выписки из испанского реестра на имение и офисное помещение. Те, как отмечается, подтвердили, что владельцами имущества примерно на 4,5 млн. евро являются родственники Борисова. Сам Борисов заявил, что не владеет информацией о приобретении поместий его семьей.

После разглашения этой информации Борисов был отстранен от исполнения служебных полномочий, а Государственное бюро расследований открыло производство по факту злоупотребления служебным положением в условиях военного положения и незаконного обогащения. В то же время президент Владимир Зеленский дал поручение тогдашнему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному "немедленно уволить" с должности Борисова.

Но самое интересное было на суде. Борисов уверял, что может умереть, поэтому арестовывать его нельзя. Он заявил, что в любой момент у него может оторваться тромб. Также во время судебного заседания Борисов демонстрировал свои травмы и последствия огнестрельного ранения. По словам Борисова, ему нельзя нервничать, а врачи якобы посоветовали пройти реабилитацию за границей.

Вот так эк-своенком ныл на суде, что мог умереть и демонстрировал боевые ранения, а сейчас правоохранители говорят, что собирался накивать пятками. Ну а мы ждем, как будут развиваться события дальше, и что будет говорить скандальный Борисов на суде в этот раз.

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