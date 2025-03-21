Скандального застройщика доставили в Украину: как беглец снова оказался в СИЗО и надолго ли

Один из самых известных представителей украинской строительной мафии Анатолий Войцеховский вернулся на родину, правда, совсем не добровольно, его экстрадировали. Анатолий Войцеховский, которого следствие и десятки тысяч обманутых покупателей квартир называют аферистом.

Об этом говорится в расследовании проекта "Хапуга.ua".

"Есть случаи, когда люди покупали квартиру на 18 этаже, а вообще там строилось 12. И согласно проектной документации, и то, что было построено. То есть люди покупали воздух", - говорит Кристина Ненно, общественная активистка, эксперт в сфере ЖКХ.

Войцеховского поймали уже в третий раз, но надолго ли. Оказывается, даже теперь ему оставляют лазейку для очередного побега.

Войцеховский с середины нулевых начал строить свою империю. Более 60 предприятий он объединил в одну группу компаний "Укогруп".

"По принципу схема была простая: ЖК огромный, первый дом строился, разрешалось людям заселиться в дом, то есть показать, что я же строю и достраиваю. Люди счастливые живут. А дальше все те секции уходили на нет и полностью останавливалось строительство", - говорит Кристина Ненно, общественная активистка, эксперт в сфере ЖКХ.

Кристина Ненно

Примерно за 10 лет в Киеве он построил более 40 объектов недвижимости. И ни один из них нельзя назвать законченным.

Это фактически один из его лучших домов - его сдали в эксплуатацию еще в 2013 году. Но с самого начала там было много нарушений, которые жильцы исправляли более 10 лет.

"Нет противопожарной системы, не подключен ни к одной из инженерных сетей официально с соответствующими актами. 25:15 Полностью затоплены подвалы, отсутствуют даже счетчики на квартирах на электроэнергию. В таком состоянии получили дом в 13 году. 10 лет дом жил на мощности где-то 1/10 от нужной", - говорит председатель правления ОСМД „Стародарницкий“ Артем Логвин.

Далеко не всем так повезло - подавляющее большинство домов Войцеховского не сданы в эксплуатацию. Эксперт объясняет это очень просто - делец строил их даже не собираясь заканчивать работу. Главное - создать видимость и получить деньги.

Скандальная застройка

"Выгнать коробку - это самая дешевая часть стоимости строительства. Это просто мизер по сравнению с тем, что касается проектной документации к подключении инженерных сетей: водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. Вот это все требует огромных средств. Господин Войцеховский даже не имел целью вводить до конца эти дома в эксплуатацию, подключать их к инженерным сетям", - говорит Кристина Ненно, общественная активистка, эксперт в сфере ЖКХ.

Именно проблемы с коммуникациями - самая распространенная проблема его недостроев. Например, ЖК "Флагман" получает питание только от одной будки, которая регулярно горит. Электроэнергию здесь - как и во многих его объектах - используют по графикам, потому что если хоть немного повысить норму потребления - света не будет ни у кого. И платить за такую поставку нужно по коммерческим тарифам - что вдвое больше тарифа для населения.

Сейчас Анатолия Войцеховского держат в СИЗО, но у него есть возможность выйти под залог - всего за 20 миллионов гривен.

"С одной стороны суд в таких случаях, когда уже человек убегал из-под залога, он вправе постановить решение о содержании под стражей без права внесения залога. С другой стороны УПК говорит о том, что принятие решения о содержании под стражей без права внесения залога - это исключительное средство, очень исключительное, и оно применяется судом в случае совершения особо тяжких преступлений. Учитывая предыдущее поведение подсудимого, подозреваемого, суд мог бы постановить такое решение", - говорит юрист Лаврентий Царук.

Вот это один из его недостроев - ЖК Восточные ворота. Здесь только за 1 месяц он заработал более 7,5 миллионов гривен.

А вот он с абсолютно спокойным лицом рассказывает, что на свой же недострой выделит 500 миллионов, когда нужно 120. Только налогов он не уплатил минимум на 12,5 миллионов гривен, говорит следствие. Строил на самовольно занятых участках, без полного пакета документов. Даже с поддельными документами.

Скандальная застройка

"Он был фигурантом десятка уголовных производств, начиная с уклонения от уплаты налогов, самовольного занятия участков и самовольного строительства. И заканчивая незаконным присвоением средств инвесторов. Все его преступления задокументированы", - сообщили в Нацполиции.

Поэтому возникает вполне логичный вопрос - почему Войцеховскому выбрали такой смехотворный залог: значительно меньший за объем нанесенного ущерба и беды для десятков тысяч людей? Возможно, его привезли в страну сейчас - вовсе не для того чтобы наказывать?

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