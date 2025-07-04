Скандальную Витренко, которая оправдывала Россию, спросили, что она думает о войне: ответ шокирует

Наталья Витренко / © ТСН

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Одиозный пророссийский политик Наталья Витренко находится в Киеве. Человек, который в 90-х все делал для того, чтобы сорвать путь Украины в НАТО, в двух-тысячных — поддерживал Януковича. А после его бегства — помогал оккупантам на востоке Украины.

Съемочная группа ТСН встретила ее в Печерском суде.

Витренко, которой сейчас 73 года, дважды боролась за президентское кресло. А в 2014-м — устраивала в Славянске псевдо-референдум об отношении местных к украинской власти. В начале полномасштабного вторжения она оправдывала российскую агрессию. Обвиняла в войне Соединенные штаты и Великобританию.

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Ее «Прогрессивную социалистическую партию» в свое время запретили. А СМИ даже предполагали, что Витренко могла уехать в Россию. Впрочем, как убедился корреспондент ТСН Дмитрий Святненко, она с мужем и многолетним соратником Владимиром Марченко — до сих пор в Киеве. Они в суде оспаривают штраф в размере 5 тысяч 100 гривен, который наложили на их политсилу. И это решение она просит суд признать противоправным.

Вот что произошло, когда у Витренко спросили, что она думает о войне и о России сейчас. Одиозный политик просто отказалась говорить.

Ранее ТСН рассказывала, каксейчас выглядит скандальная Наталья Витренко

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТСН 18:00 новости 4 июля. Переговоры с Трампом! СТРАХ в Киеве | ОБМЕН НАЖИВО

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