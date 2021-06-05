Скандальные довыборы на Прикарпатье: Большая Палата Верховного Суда признала победителем представителя партии власти

Выборы состоялись еще два месяца назад, но из-за судов официально нардепом до сих пор никто не стал.

В субботу, 5 июня, Большая Палата Верховного Суда отменила решение Верховного Суда от 23 мая об отмене протокола ЦИК, которым было признано победителем промежуточных выборов в Верховную Раду в 87-м округе Василия Вирастюка.

Таким образом, суд подтвердил решение избиркома об отмене выборов на шести участках, где с большим отрывом победил оппозиционный кандидат Александр Шевченко. У него считают, что таким образом суд лишил почти четыре тысячи избирателей права выбора и советует свои симпатикам также обращаться в суд. Об этом 5 июня говорится в сюжете ТСН.19:30.

Это заседание длилось почти две недели. Истец Василий Вирастюк. 23 мая Верховная Суд отменил протокол ЦИК о признании его народным депутатом. Он это решение оспаривает.

Василий Вирастюк

Его оппонент — Александр Шевченко. Он пытается через суд заставить ЦИК посчитать результаты выборов правильно. Ведь, по результатам экзит-полов и параллельного подсчета бюллетеней избирателей, именно он победил Вирастюка с разницей в несколько сотен голосов.

"Путем фальсификаций и манипуляций, путем похищения документации на ОИК шести избирательных участков 504 бюллетеней за победителя результат был искажен", — отметил Александр Шевченко.

По его иску Верховный Суд дважды признавал протоколы ЦИК недействительными и обязал избирком снова и снова пересчитывать результаты. В свою очередь ЦИК после этих решений Верховного Суда дважды подписывала протокол, которым признавала Вирастюка победителем. Суд удовлетворяет иск кандидата от "слуг".

Новости Украины: Большая Палата Верховного Суда признала Вирастюка победителем на выборах

Довыборы в Верховную Раду на 87-м округе в Ивано-Франковской области состоялись еще 28 марта. Больше всего голосов набрали три кандидата — бизнесмен Александр Шевченко, спортсмен от партии власти Василий Вирастюк и "свободовец" Руслан Кошулинский. На следующий день после голосования в штабе последнего признали поражение и поздравили Шевченко с победой.

А дальше начались неприятности. Сначала неизвестные сообщили, что здание комиссии заминировано. Саперы взрывчатку не нашли, но исчезли члены окружной избирательной комиссии. Их искали почти полтора суток и заменили. Вместе с возобновлением работы комиссии до подсчета присоединились народные депутаты из партии "Слуга народа".

"На колени! На колени! На колени перед обществом! На колени!", — так народный депутат Николай Тищенко общался с участниками избирательного процесса на Прикарпатье. Правда сам Николай думал, что на Закарпатье: "Мы возмущены, потому что эти ростки сепаратизма на Закарпатье — это позор".

Этот визит нардепов назвали "десантом", а их вмешательство в избирательный процесс назвали "помощью в проведении выборов". Наконец, к подсчету голосов присоединились и спецназовцы СБУ с полицией и Нацгвардией. Кандидаты обвинили друг друга в фальсификациях. Уголовные дела относительно событий на этих участках передали в полицию.

Александр Шевченко / Пресс-служба партии "Укроп"

В конце концов в ЦИК признали результаты выборов на шести участках недействительными. Именно на тех участках, где победил Шевченко с разницей в полтысячи голосов. Поэтому победителем довыборов в Верховную Раду признали Вирастюка. Сегодня Большая Палата Верховного Суда это решение подтвердила.

"Хочу сказать уважаемым избирателям, я останавливаться не собираюсь. При любом раскладе. Будет и дальше борьба. Фактически за их права в европейских и мировых инстанциях", — сказал Александр Шевченко.

Всем недовольным результатами выборов, а особенно тем, чьи голоса признаны недействительными, Шевченко советует обращаться в суд и отстаивать свое конституционное право на волеизъявление.

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