Скандальные изменения в мобилизации: когда начнут действовать новые правила

Новые правила мобилизации после представления Кабмина должна рассмотреть и принять Рада, а затем еще и подписать президент.

В Украине хотят внедрить новые правила в процессе мобилизации. Первые подробности законопроекта уже подняли шум в обществе. Чем так возмущены люди, когда готовиться к переменам и есть ли еще шанс что-нибудь изменить?

Об этом идет речь в эксклюзивном обзоре Виктории Гнатюк на YouTube-канале TSN.UA.

Новый законопроект – новый скандал

Кабмин вечером 25 декабря внес в Верховную Раду законопроект об изменениях в мобилизации. После этого вопросов у народа не стало меньше, напротив шума поднялось еще больше, ведь согласно изменениям многие мужчины теряют отсрочку от службы. Например, студенты 30+, внезапно последовавшие за вторым дипломом высшего образования.

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Понятие "ограниченно пригодный" вообще хотят убрать и будут только: либо пригодны, либо непригодны. А решать это будет военно-врачебная комиссия.

В то же время возмутил украинцев перечень тех, кому отсрочку оставляют: у нем будут нардепы, а также депутаты Верховной Рады Крыма. В то же время, законопроект устанавливает, что право на отсрочку от призыва теряют государственные служащие, работники Бюро экономической безопасности Украины, Государственной исполнительной службы Украины и прокуратуры.

То есть, на войну могут отправить и стражей порядка, но в пределах разумного, ведь повседневная преступность никуда не исчезла.

Как реагируют украинцы

В Верховной раде хотят продемонстрировать справедливость в отношении мобилизованных. Впрочем, у людей после обнародования законопроекта вопросов только стало больше.

Вот, в частности, что пишут в Сети:

Если вас читают депутаты, то передайте им вопросы от народа: 1.Чего отставники с 2014 по 2022 отсиживаются, а граждане, без опыта, должны воевать? 2. Что делают тыловые части, например картографы, почему они не защищают родину? 3. Полиция – люди, которые держат оружие в руках, почему тоже не защищают родину?

Закон-полный трэш. Нас всех покрепощают. Я хочу выйти из гражданства Украины. Дайте мне это право. Следует объединяться и обращаться в международные суды. Нас захватили в рабство пираты. У нас забрали заводы, потом землю, теперь свободу и главное – пришли за нашей жизнью.

Сплошной ужас – этот проект. Вы ликвидационная комиссия нашего государства, почти завершившая свое дело.

Господа, я думаю ни для кого не секрет, что идет просто слив военных и попытка переложить ответственность. Типа показать: вот смотрите, они плохие, а мы хорошие

Что шокировало больше всего?

Больше всего людей шокировала новость о том, что мобилизовать могут даже лиц с 3 группой инвалидности. Перечень болезней там достаточно широк и определен Кабмином еще в 2015 году.

Вот что пишут пользователи Сети:

Для этого и вводится военный переучет. Вдруг у инвалидов новые руки и ноги отросли, и глаза появились. А с одной рукой можно, например, идти в бой знамененоносцем, прямо с украинским флагом в руке. К тому же, таким образом можно снять нагрузку с бюджета, ведь инвалидам нужно давать разные выплаты.

Либо это делают специально, чтобы спровоцировать переворот, либо просто они глупы.

Реакция Залужного

На весь этот скандал впервые за долгое время отреагировал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Как известно, он не очень публичный человек и редко делает какие-либо заявления.

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Однако в этот раз не сдержался и объяснил потребности ВСУ и прокомментировал нюансы мобилизации. Он считает, что годный человек к службе или нет, несмотря на наличие инвалидности, должен определять военно-врачебная комиссия.

Вдобавок Залужный отметил, что решение кого мобилизовать, а кого нет — принимает власть, для него же главное — люди и оружие.

Объяснил Главком и ту безумную цифру о 500 тысячах людей, которых нужно призвать в армию. По его словам, потребность в новых мобилизованных разбита на периоды и об одномоментном наборе и речи не идет. "Кто-то будет мобилизован в январе, а кто-то даже в декабре", — отметил Валерий Залужный.

Когда заработают изменения

Есть вероятность, что некоторые озвученные пункты так и не заработают, ведь все это только предложения. Новые правила мобилизации после представления Кабмина должна рассмотреть и принять Рада, а затем еще и подписать президент. И только после этого закон вступит в силу.

Нардеп от "Слуги народа" Александр Горенюк объяснил, как будет приниматься такое громкое решение, описав последовательность прохождения законопроекта:

голосование в первом чтении вероятно 10-12 января 2024 года;

представление правок и работа в комитете (+2-3 недели);

рассмотрение в Раде во втором чтении вместе со всеми правками (конец января, если все пойдет, как по маслу);

подпись президента (в случае вето — будет третье чтение);

законопроект вступает в силу через месяц после его опубликования

По субъективным прогнозам нардепа, любые изменения в мобилизации заработают не раньше весны.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Скандальные изменения в мобилизации! Когда начнут действовать новые правила?"

Напомним, народный депутат от фракции "Батькивщина" Михаил Цымбалюк. считает, что новый законопроект об усилении мобилизации должен быть доработан, ведь в нем много норм, требующих объяснений.

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