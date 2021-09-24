Скандальные изменения в НКУ: Гетманцев рассказал о налоге на жилье и увеличении ренты на радиочастоты

Скандальные изменения в НКУ: Гетманцев рассказал о налоге на жилье и увеличении ренты на радиочастоты

Гетманцев рассказал, что изменится для владельцев квартир и пользователей мобильной связи.

Так называемый "ресурсный" законопроект №5600, который должен принести казне дополнительные 30 млрд гривен в следующем году, предусматривает, в частности, увеличение ренты на радиочастоты и новый налог на жилье.

Подробнее об этом председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев 23 сентября рассказал в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале 1+1.

Гетманцев указал, что рента на радиочастоты увеличится на 5%.

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"Почему? Потому что у нас инфляция в прошлом году 5%. Если не увеличить на 5% — а с 2017 года не увеличивалась она вообще — то рентная плата уменьшается. То есть если не индексировать ренту на радиочастоты, она просто уменьшается", — пояснил он.

Глава комитета ВР добавил, что речь идет об "абсолютно техническом решении — приведении в соответствие рентной платы".

Что касается нового налога на жилье, Гетманцев отметил, что в законопроекте осталась единственная норма, согласно которой "третья в течение года продажа недвижимости облагается по ставке 18% от разницы между суммой приобретения и суммой реализации".

"Это схема, когда строитель реализует квартиры через физических лиц. В 2020 году тысяча человек на всю Украину осуществила такую продажу", — подчеркнул он.

Напомним:

1 июля Рада 264 голосами поддержала в первом чтении законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений".

законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений". Народные депутаты подали 10 902 поправки к законопроекту №5600 о повышении ряда налоговых ставок ко второму чтению.

к законопроекту №5600 о повышении ряда налоговых ставок ко второму чтению. Законопроектом №5600 предусматривается расширение списка автомобилей, за которые придется платить налог.

Так называемый "ресурсный" законопроект №5600 должен принести в казну дополнительные 30 млрд грн в следующем году. Вокруг этого закона уже несколько месяцев не утихают споры, ведь речь идет об увеличении налогов.

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