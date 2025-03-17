Скандальные решения Трампа и реакция ЕС: чего ждать Украине

Трамп хочет пообщаться с Путиным по поводу войны в Украине. Чего ждать от этого?

Соединенным Штатам больше не интересно расследовать ответственность России за вторжение в Украину. Американское издание The New York Times сообщает, что американский минюст проинформировал европейских коллег: выходит из сотрудничества в Международном центре по преследованию за преступление агрессии против Украины. Завтра Дональд Трамп будет говорить о перемирии с Путиным, а европейские чиновники прямо сейчас обсуждают: что с этим дальше делать?

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Яны Слесарчук.

Заявление Трампа о разговоре с Путиным

По дороге из гольф-клуба во Флориде в Вашингтон, Дональд Трамп сообщает мир: разговор с Путиным назначен на завтра. Его спрашивают, на какие уступки Трамп готов пойти, чтобы договориться с Путиным.

"Я думаю мы, понимаете, будем говорить о земле. Там много земли. Все куда иначе, чем было до войны. Как вы знаете. Будем говорить о земле. И об энергетических станциях. Это, знаете, большой вопрос. Но мы уже много говорили с обеими сторонами", — заявил Трамп.

Дональд Трамп

Реакция ЕС

В Брюсселе, где министры иностранных дел ЕС вместе с главой украинской дипломатии Сибигой собираются обсуждать помощь Украине - к российским предложениям, прозвучавшим на днях: в частности никаких миротворцев для Украины, никакого НАТО - относятся куда трезвее.

"Те условия, которые они выдвинули, свидетельствуют о том, что они не хотят мира на самом деле, потому что в качестве условий они выдвигают все свои конечные цели, которых хотят достичь от войны", - говорит верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел Кая Каллас.

Гарантии безопасности для Украины должны предусматривать пять элементов, заявляет Кястутис Будрис. Длительная и последовательная военная поддержка, европейские войска в Украине, продолжение давления на Россию с помощью санкций, репарации от России. И безальтернативная евроинтеграция.

"Это ускоренное вступление в Евросоюз, мы видим 1 января 2030 года как реальную дату, которой можем достичь", - говорит министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

ЕС

Ситуация с "Радио Свобода"

На этом же заседании, кроме Украины и Сирии, обсудят и ситуацию с "Радио Свобода". Это - государственный американский вещатель, закрытый на выходных администрацией Трампа в рамках борьбы с государственной бюрократией. Соединенные Штаты основали "Радио Свобода" в 1953 году для информационной борьбы с Советским союзом. С тех пор она транслировала нецензурированные новости, музыку, даже литературу в страны, где свобода слова находилась под угрозой. Несмотря на государственное финансирование Конгресса США, это независимый вещатель, американским чиновникам в его работу вмешиваться запрещено. Теперь Чехия, а именно в Праге находится главный офис "Радио Свобода", хочет вынести на обсуждение совета ЕС возможную финансовую поддержку этого вещания.

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