Скандальные закупки для укрытий: в Киеве приобрели скамеек более чем на 2 миллиона и двери для туалета по цене канадского кедра

В Киеве продолжается проверка укрытий, на обустройство которых тратили бюджетные деньги чиновники столичных РГА. Если коротко, то с закупкой для бомбоубежищ царит тотальная коррупция. После скандала с "золотыми" овощерезками в Днепровском районе, пальму первенства принял Соломенский район, где нагрели руки на завышенные цены при покупке гимнастических матов, дверей для туалетов по 25 тысяч гривен за штуку и скамеек на 2,3 млн грн.

"Золотые" лавки не мозолят

Депутаты, которые проводят проверку по обустройству укрытий, говорят, что не перестают удивляться расточительству чиновников РГА.

Леонид Емец, глава временной контрольной комиссии Киевсовета держит в руках одну из "золотых" скамеек / фото из социальной сети

"Соломянским районным управлением образования было приобретено 1660 скамеек для укрытий. Но согласитесь, сумма в 2,3 миллиона гривен не может не насторожить. Мы вышли на производителя. Анонимно заказали 1 тысячу штук, и поросили предоставить нам коммерческую стоимость мебели. И он нам ее предоставил – стоимость одной лавки 800 гривен. Вопрос: почему Соломенская РГА приобрела скамейки почти в два раза дороже? В ответ мы слышим сказки "на время закупки были такие цены", а еще, мол, в розницу эти скамейки продают по 1400 грн. Но мы же смогли после их тендера договориться с производителем за стоимость в два раза меньше. Кстати, производитель был готов сделать скидку на 100-150 гривен, в случае оптовой закупки. Почему в Соломенской РГА не использовали возможность сэкономить почти 1 миллион гривен, вопрос без ответа", — рассказывает сайт ТСН.ua Леонид Емец, глава временной контрольной комиссии Киевсовета по проверке использования бюджетных средств для обустройства укрытий и проверки делегированных полномочий РГА в Киеве.

На канадский кедр не похоже

Депутат рассказывает, что когда рассматривали "золотые" лавочки, заметили в договоре еще одну очень странную информацию о текущем ремонте еще одного укрытия – установка двери в туалет за 25 тысяч гривен.

Те самые двери к туалету в укритии за 25 тысяч гривен / фото социальные сети

"Это шокировало всех, кто пришел инспектировать укрытие. Потому что никто бы не поставил у себя дома дверь в туалет за такие деньги. И тем более в подвале бомбоубежища. Это дверь не из канадского кедра, а обычная сосна. Опять же мы вышли на производителя и поинтересовались реальной стоимостью. На дверях "накрутили" цену на 400%. Нам насчитали 25800 гривен за все 5 дверей, а не за каждую. Конечно, здесь нужно подробно разбираться, но сам факт заказа и проведение тендера на закупку туалетной двери в укрытие за 25 тысяч гривен, вызывает к чиновникам вопросов не меньше, чем по закупке барабанов. Просто не укладывается в голове, зачем проводить тендер, чтобы поставить в подвал 5 дверей по стоимости за каждую в 600 долларов. Объяснить мотивацию чиновников невозможно – тотальная коррупция", - заявляет Леонид Емец.

Реальная стоимость за 5 дверей для укрытия / фото социальные сети

Просят открыть уголовное производство

Между тем члены контрольной депутатской комиссии уже не объявляют о проверках по районам, потому что чиновники РГА начинают хитрить. К примеру, не предоставляют комиссии документы о закупках, которые были обязаны предоставить в 10 дневный срок.

"Мы терпеливо ждем от них всю информацию. Но, подчеркну, что РГА в нарушение закона не предоставили нам такую информацию. Я, как глава комиссии Киевсовета, уже направил им предупреждение, а также обращение в правоохранительные органы об открытии уголовного производства по статье о препятствии деятельности депутата местного совета. В связи с тем, что в определенные регламентом сроки – 10 дней, большинством РГА не было предоставлено нам информации о проведенных тендерах, а то, что нам предоставили – не в том объеме и виде, как мы просили. Поэтому я здесь вижу со стороны РГА полное нежелание делиться этой информацией, но благодаря информации на Prozorro мы можем видеть отдельные тендеры и их стоимость", – добавляет Леонид Емец.

Кстати, депутаты выясняют мотивацию и обстоятельства закупок для укрытий пожарной сигнализации. По словам Леонида Емца, в двух школах к действующей старой сигнализации докупили по еще одной, новой. Стоимость одной пожарной сигнализации – 5 миллионов гривен! А по нормативав их установка не обязательна в подвалах и укрытиях. За эти деньги можно было бы обустроить несколько укрытий должным образом.

Гора туалетной бумаги для бомбоубежищ

Также можно было бы более эффективно использовать 2 миллиона 948 тысяч гривен из бюджета, которые еще в сентябре прошлого года управление образования Днепровского района потратило на закупку для укрытий туалетной бумаги. В тендерной документации указано:

68760 рулон — бумага туалетная

27200 упаковка — полотенце бумажное зеленое

27200 упаковка — полотенце бумажное серое

Что сейчас с этой горой туалетной бумаги и полотенец пока неизвестно. Но в Киевсовете говорят, что будут выяснять мотивацию этой закупки у руководителя управления образования Днепровского района.

"На самом деле все очень грустно. Мы, конечно, не суд и не прокуратура — не можем проводить процессуальные действия, экспертизы и выносить приговор. Для этого есть правоохранительные органы и судебная система. Но из того, что мы видим — есть признаки тотальных коррупционных историй при проведении закупок и тендеров должностными лицами РГА, как для укрытий, так и для обычных нужд", — резюмирует Леонид Емец.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал о новом скандале в Киеве: в Конча-Заспе хотят реконструировать столовую на 88 миллионов гривен.

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