Скандальные заявления Трампа о Зеленском: что об этом говорят в Европе и США

Заочная полемика между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским перешла в новую фазу. После того, как Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов» в своей соцсети, свое мнение он расширил во время публичного выступления. По выводам Трампа - у лидера не может быть высоких рейтингов, когда города разрушены. Причина гнева президента США не так в рейтингах и выборах, как в отказе Зеленского немедленно подписать соглашение об обмене полезных ископаемых на военную помощь, разъяснил советник Трампа.

Об этом говорится в материале ТСН.

От утверждения, что Зеленский ему нравится, к обвинениям, что Зеленский - диктатор Дональд Трамп перешел менее, чем за сутки. А все потому, что президент Украины отреагировал на упреки Трампа, будто его рейтинг упал до 4%, и в Украине необходимо повести выборы.

Сначала в длинном посте в соцсети Трамп назвал Зеленского посредственным комиком, добавил, что единственное, что у него получалось хорошо, это "играть на Байдене, как на скрипке". Через несколько часов после сообщения, президент Трамп фактически слово в слово повторил то же самое публично. И предположил, что рейтинг Зеленского просто не может быть высоким из-за войны, что бы там ни говорили опросы.

"Он отказывается от выборов, медлит. А настоящие украинские опросы, я имею в виду, как можно быть лидером, когда города разрушаются? Трудно быть. Кто-то говорит, нет, его рейтинги хорошие. Подождите! Города разрушаются. Они похожи на стройплощадки со снесенными домами. Диктатор без выборов, Зеленскому лучше двигаться быстрее. У него не останется страны", - заявил Трамп.

За своего патрона вступился вице-президент Джей Ди Вэнс: "Идея, что Зеленский собирается изменить точку зрения президента, поливая его грязью в публичных СМИ... каждый, кто знает президента, скажет вам, что это ужасный способ иметь дело с этой администрацией".

Советник по нацбезопасности Майк Волц тоже отметил, что не следовало критиковать Трампа, ведь намерения его, мол, благородные - остановить войны. Но гнев президента он объяснил не так публичными заявлениями Зеленского, как тем, что Украина отказалась от американского варианта соглашения об обмене природных ресурсов на продолжение военной помощи. Как пишут американские СМИ, это соглашение по сути отбирало у Украины половину ее природных богатств - на условиях, худших, чем фашистская Германия получила после капитуляции во Второй мировой.

Республиканцы, ранее активно поддерживавшие Украину, преимущественно затаились. Новый лидер большинства в Сенате Джон Тун дистанцировался от заявлений президента Трампа, но не стал комментировать, считает ли сам Зеленского диктатором.

"Президент говорит за себя. Я хочу видеть мирный результат и сейчас ведутся переговоры. Давайте посмотрим, куда это в конечном итоге приведет, надеюсь, мы добьемся результата, который все хотим видеть", — заявил он.



Его коллега Джон Кеннеди был откровеннее: "Я не хочу становиться между президентом Зеленским и президентом Трампом. Я никогда не становлюсь между собакой и пожарным гидрантом, муж. Так я живу. Думаю, что они оба хорошие люди, и что они оба хотят того же"



Европейские лидеры массово выразили свою поддержку президенту Украины. Канцлер Германии Шольц сказал, что отказывать Зеленскому в легитимности неправильно и небезопасно. Премьер-министр Норвегии Стере, что Зеленский президент, избран всенародно и подавляющим большинством голосов. Премьер-министр Соединенного Королевства Стармер, что приостанавливать выборы во время войны совершенно разумно. Великобритания поступала так во время Второй мировой.

Дэвид Кремер, работавший в администрации президента Буша младшего, говорит: настроения обычных американцев до сих пор на стороне Украины. Но президенту Зеленскому советует на время избегать публичной полемики с Трампом.

Официальная страница Белого дома в сети Х накануне опубликовала рисунок – похожий на обложку журнала "Тайм", но с названием Трамп. Президент Трампа в короне. С подписью – "Да здравствует король".

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