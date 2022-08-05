Скандальный доклад Amnesty International: все подробности и реакции политиков, украинцев и мира

Кампания по дискредитации Украины и создание фальшивого баланса между преступником и жертвой – так официальный Киев отреагировал на отчет Amnesty International.

Международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад, где обвинила украинские войска в нарушении законов войны — якобы ВСУ подвергают опасности гражданское население. Это повлекло за собой большой резонанс в обществе и вызвало шквал критики в адрес организации.

ТСН.ua собрал все, что известно о громком скандале вокруг этого доклада.

Что произошло

Amnesty International 4 августа опубликовала доклад, из которого следует, что украинские войска нарушают законы войны, размещая боевую технику и вооружение в школах, больницах и жилых районах.

"Тактика Украины нарушила международное гуманитарное право, превратив гражданские объекты в военные цели. Вследствие российских ударов по населенным пунктам, которые последовали за этим, погибли мирные жители и была разрушена гражданская инфраструктура", — утверждают в Amnesty International.

Там добавляют, что с апреля по июль их представители якобы осматривали места российских обстрелов, а также опрашивали выживших свидетелей и изучали спутниковые снимки. После чего пришли к выводу, что "украинские силы наносили удары из жилых районов, а также базировались в жилых домах".

То есть, эксперты правозащитной организации сделали такие выводы, ссылаясь на неназванных жителей Донецкой, Николаевской и Харьковской областей, якобы пострадавших от российских ударов в результате соседства с украинскими военными. Примечательно также и то, что сами авторы материала называют войну "конфликтом", а российские атаки упоминают косвенно.

Более того, в Amnesty International отметили, что "практика украинских военных по размещению военных целей в пределах населенных пунктов отнюдь не оправдывает неизбирательные атаки российской армии".

Конечно, такие заявления возмутили украинское общество и власть, которая не заставила себя ждать с реакциями.

Как отреагировали украинские власти

В Офисе президента Украины на такое заявление и обвинение отреагировали сразу, заявив, что организация участвует в российской дезинформации и пропаганде.

"Единственное, что представляет угрозу жизни украинцев – это армия палачей и насильников, которая пришла в Украину устраивать геноцид. Наши защитники защищают свой народ и семьи. Жизнь людей для Украины является безусловным приоритетом, именно поэтому мы проводим эвакуацию жителей прифронтовых городов. Сегодня Россия прилагает максимум усилий, чтобы дискредитировать Вооруженные силы Украины в глазах западных обществ и сорвать поставки оружия, используя всю сеть своих агентов влияния. Жаль, что такая организация, как Amnesty International, участвует в этой кампании по дезинформации и пропаганде", - подчеркнул советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Вечером в традиционном видеообращении прокомментировал скандальный отчет организации и президент Украины Владимир Зеленский.

"К сожалению, сегодня организация Amnesty International попыталась амнистировать государство-террориста и переложить ответственность с агрессора на жертву", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что нет и не может быть никакого условия, при котором любой российский удар по Украине становится оправданным.

"Агрессия против нашего государства ничем не спровоцирована, захватническая и откровенно террористическая. И если кто-то делает отчет, в котором жертва и агрессор якобы в чем-то одинаковы, если анализируются какие-то данные о жертве, а что делал агрессор в это время – игнорируется, то с этим нельзя мириться", – убежден президент.

Зеленский также напомнил, что оккупанты неоднократно сознательно били из артиллерии и минометов по очереди людей за водой, эвакуационным автобусам, остановкам общественного транспорта и даже по мемориалам жертвам Холокоста или кладбищам. В частности, он сказал и о теракте в лагере с военнопленными в Оленовке.

"И отчетов об этом почему-то нет. Вот такая аморальная избирательность. Каждый, кто амнистирует Россию и кто искусственно создает такой информационный контекст, что какие-то удары террористов якобы оправданы или якобы понятны, не может не осознавать, что этим помогает террористам. А если такие манипулятивные отчеты, так и ответственность за гибель людей разделяете с ними", – подытожил президент.

"Это свидетельство поткри адекватности". Так отреагировал на заявление Amnesty International министр обороны Украины Алексей Резников. "Любые попытки даже вскользь уравнять неспровоцированную российскую агрессию и Украинскую самозащиту, как это сделано в материале Amnesty International, – это свидетельство потери адекватности и способ уничтожить свой авторитет. Украина – правовое государство. Мы всесторонне анализируем и даем оценку, в том числе – юридическую, событиям на войне, как того требуют наши обязательства. Но мы не позволим порочить нашу армию, наших защитников. Это я как юрист говорю", — подчеркнул он. Глава Минобороны Украины также добавил, что "любые попытки подвергнуть сомнению право украинцев противиться геноциду и действиям России как государства-террориста – это извращение, в какие бы правовые конструкции его не маскировали". Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что международная правозащитная организация Amnesty International создает фальшивый баланс между жертвой и преступником. Так министр прокомментировал обвинения в адрес ВСУ в размещении техники и оружия в жилых районах. Он подчеркнул, что именно Россия тысячами уничтожает гражданское население Украины, разрушает города и территории, когда ВСУ пытаются оградить страну и континент от оккупантского нашествия. "Поэтому, пожалуйста, прекратите заниматься созданием фальшивой реальности, где у вас все в чем-то виноваты. Займитесь донесением правды о том, чем есть сегодняшняя Россия. Сделайте это хотя бы во имя гражданских жертв, которых накрыло российскими снарядами на остановке в городе Торец Донецкой области", – призвал Кулеба.

Реакция мира

Кроме украинских политиков, отреагировала на скандальное заявление Amnesty International и британская дипломатка. Так, госпожа посол Великобритании Мелинда Симмонс эмоционально подчеркнула, что на шестом месяце полномасштабной войны РФ в Украине мирным украинцам угрожают только российские ракеты и оккупанты-мародеры.

"Единственное, что угрожает украинским мирным жителям, это российские ракеты, оружие и мародерство российских войск. Точка. Если бы Россия прекратила вторжение в Украину, опасности не было бы", — написала Симмонс.

Что говорят в Amnesty International

Украинский офис организации после публикации отчета обнародовал комментарий, в котором объясняет, что украинская команда не была вовлечена в подготовку отчета и с самого начала пыталась убедить коллег в недопустимости и неполноте такого материала, и в итоге отказалась переводить и распространять его, но к их мнению не прислушались.

В свою очередь генсек Amnesty International Агнесс Калламар обвинила "украинских ботов" в хейте скандального отчета об ВСУ, в котором говорилось, что украинские военные размещают огневые позиции непосредственно вблизи жилых кварталов.

Russian and Russian social media mobs and trolls: они являются все на его встрече с @amnesty investigations. Это называется война propaganda, disinformation, misinformation. Это wont dent our impartiality and wont изменение фактов. https://t.co/YvMy2E3d6p — Agnes Callamard (@AgnesCallamard) August 4, 2022

Реакция соцсетей: International Victim Blaming

Напомним, 4 августа Amnesty International опубликовала доклад, из которого следует, что украинские войска нарушают законы войны, размещая боевую технику и вооружение в школах, больницах и жилых районах.

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