Скандальный "кнопкодав": что известно о нардепе, который "отжал" у государства сотни гектаров земли

Кроме нардепа, подозрение получили еще несколько человек, которые могут быть в сговоре с парламентарием.

НАБУ подозревает в бешеной коррупции действующего депутата Верховной Рады — говорят, подмял под себя земли.

Кто это такой, что известно о краже государственных средств и фигурантами которых еще скандалов был этот нардеп, рассказала в эксклюзивном сюжете TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

"Вот наколотил!"

В НАБУ шокировали новый коррупционный скандал, где, вероятно, замешан действующий нардеп Верховной Рады Украины.

По данным следствия, имея влияние, нардеп в 2016-2019 годах разработал очень прибыльную схему. Вместе с работниками Главного управления Госгеокадастра одной из областей он незаконно завладел земельными участками общей площадью 323 га, которые находились в постоянном пользовании государственного предприятия.

Фото: НАБУ

В НАБУ рассказали, как работала схема: “В соответствии с преступным замыслом директор госпредприятия должен отказаться от права пользования землей и обратиться в ГУ Госгеокадастра области с соответствующим заявлением. После прекращения права пользования руководитель ГУ Госгеокадастра области выдал земельные участки заранее определенным физлицам, которые впоследствии продали их компании, подконтрольной организатору схемы. В результате таких действий государству причинено более 123 млн грн убытков”.

Он действовал не один!

Кроме нардепа, подозрение получили еще несколько человек, которые могут быть в сговоре с парламентарием.

"Детективами НАБУ по согласованию с прокурором САП о подозрении сообщено еще трем лицам, причастным к совершению этого преступления, а именно бывшему руководителю Главного управления Госгеокадастра одной из областей, эксдиректору государственного предприятия и директору частного предприятия", — говорится в сообщении НАБУ.

Кто он?

Пока вина не доказана, согласно презумпции невиновности все остаются в статусе подозреваемых и считаются не виновными, однако журналисты узнали, что нардеп, которого НАБУ подозревает в преступлении, это Роберт Горват из группы "Доверие". В 2019 году он избрался в парламент в Закарпатье.

Что известно о нардепе?

В совете у него еще одна должность — член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. И в парламенте депутат не впервые, в предыдущем, восьмом созыве Горват был членом фракции Блока Петра Порошенко.

По информации сайта "Наши деньги", 54 народных депутата не задекларировали свой бизнес в декларациях за 2014 год. Среди них есть и Роберт Горват.

Фото: "Наши деньги"

Журналисты также выяснили, что когда в октябре 2019 нардепы голосовали за законопроект №1031, которым попытались вернуть наказание за незаконное обогащение и установить гражданскую конфискацию необоснованно приобретенного имущества, Горварт воздержался.

Кнопку "против" нардеп нажал во время голосования и в 2023 году, когда решалось, будут ли в конце концов декларации о доходах депутатов открыты для всех.

А вот предложение президента Зеленского по “совершенствованию ответственности за декларирование недостоверной информации и непредоставлению субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления” (законопроект №4651) Горват поддержал. И одновременно проголосовал за еще две скандальные поправки, которые свели на нет задумку этого законопроекта.

Так, благодаря, в том числе, и Горвату, депутаты приняли резонансную поправку №50 авторства народного депутата Игоря Фриса к упомянутому проекту закона — ту самую, которая, по словам председателя правления "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина, просто "не позволяет наказание за ложь" по отношению к имуществу родственников — даже если декларант знает об имуществе”.

Поддержал Горват Роберт Иванович и поправку Алексея Ковалева за отмену тюремного заключения для чиновников, не подавших право на доходы. По мнению того же Шабунина, нардепы, отдавшие голоса за эту поправку, просто "снесли наказание в виде лишения свободы за умышленное непредставление деклараций".

Что еще узнали журналисты?

Почему именно такие кнопки нажимает Горват, пытались понять журналисты издания "Ужгородка" и выяснили. Говорят, в его декларациях регулярно происходили "чудеса" еще от первой каденции.

Скриншот/"Ужгородка"

Публично он неоднократно позиционировал себя как успешного бизнесмена, но в первой же депутатской декларации что-то не сошлось, где он указал, что за весь 2013 год заработал 51 000 гривен. В то же время, члены его семьи заработали почти в 18 раз больше — 905 000 гривен в год.

Когда эту информацию опубликовали журналисты, говорят, мужчина немного исправился и уже более открыто рассказал о своем бизнесе, но, конечно, не все. Впрочем, это работа соответствующих органов, ведь напомним, презумпция невиновности никуда не девается, а вот проверить состояние и вероятные схемы в других видах деятельности, видимо, не помешает.

За какие законопроекты депутат отдает голос?

Создается впечатление, что не поддерживает нардеп законопроекты, только те, которые ему не нравятся. Зато этот народный избранник заботится о других предложениях, например, что касается рынка подержанных автомобилей, потенциала развития рынка изготовления электрокаров в Украине и об отмене акцизной марки на винодельческой продукции.

Это не все!

И это не вся интересная информация о Горвате, которую удалось раскопать. В сети нашего "героя" считают близким к, как его зовут, "хозяину Закарпатья", нардепу Виктору Балоги, кстати, к сыну которого и другим представителям местной элиты недавно тоже пришли с обысками. Кстати, это тот самый Балога, который предложил договариваться с Путиным и призвал обособить Донбасс. Похоже, продолжение следует.

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