Скандальный нардеп сбежал за границу: стало известно, кто его покрывал (видео)

Кто помог Дмитруку нелегально уехать за границу и где сейчас скандальный нардеп – в эксклюзиве TSN.UA.
Объявили три подозрения! Государственное бюро расследований установило, как нардеп Артем Дмитрук накинул пятками за границу! Говорят, что схема переправки была тщательно спланирована.
Кто помог Дмитруку нелегально уехать за границу и где сейчас скандальный нардеп – в эксклюзиве журналистки Людмилы Труфин для TSN.UA.
Сообщники Дмитрука
Государственное бюро расследований объявило о подозрении трем лицам, переправившим народного депутата Украины Артема Дмитрука через государственную границу в так называемое Приднестровье. Об этом говорится в сообщениях ГБР и Офиса генерального прокурора. Сотрудники ДБР провели масштабные оперативно-розыскные мероприятия и собрали большой массив доказательств, сообщила в эфире телемарафона советница по коммуникациям ДБР Татьяна Сапьян.
Как убегал Дмитрук?
Установлено, что 23 августа Дмитрук пересек границу Украины в направлении Республики Молдова в районе пунктов пропуска "Павловка" в зоне ответственности отдела пограничной службы "Великая Комаровка".
Перешел границу пешком
Около девяти вечера Дмитрук был доставлен к границе, после чего он пешком скрылся из Украины. К слову, автомобиль, которым нардепа довезли до места назначения, был куплен именно для того, чтобы бежать из страны.
В настоящее время установлены все лица, которые организовывали "бегство", в том числе со стороны Молдовы. Фигуранты уже неоднократно попадали в поле зрения правоохранителей, как люди, которые могут быть причастны к незаконной переправке граждан через государственную границу Украины. Известно, что организатор имеет широкий круг. связей, как среди правоохранителей, так и в криминальных кругах. По оперативным данным, "бизнес" по незаконной переправке за границу военнообязанных в этой группе был поставлен на поток. Однако организатор и один из фигурантов также скрылись в Приднестровском участке Молдовы.
В настоящее время решается вопрос об избрании последней меры пресечения. Всем трем грозит от 3 до 5 лет тюрьмы. Сам скандальный нардеп с 29 августа находится в международном розыске.
Бегство Дмитрука в деталях
Напомним, с чего началась вся эта эпопея. 25 августа народному депутату Артему Дмитруку объявили подозрение. Ему инкриминировали нападение с группой лиц на милиционера в Одессе и не только. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
"Народному депутату Украины сообщено о подозрении из-за нападений на правоохранителя и военного Генеральный прокурор сообщил о подозрении действующему народному депутату Украины по фактам совершения нападений группой лиц на правоохранителя и военного, покушения на похищение огнестрельного оружия, причинение потерпевшему средней тяжести телесных повреждений. следствия, подозреваемый, находясь в Одессе, действуя группой лиц, совершил нападение на сотрудника правоохранительного органа, в связи с исполнением им служебных обязанностей. При этом народный депутат умышленно причинил правоохранителю телесные повреждения и пытался похитить оружие, которое находилось у последнего", – говорят в Офисе генпрокурора.
Все эти действия Дмитрука были квалифицированы правоохранителями сразу по пяти статьям Уголовного кодекса Украины. Его публично вызвали в Государственное бюро расследований для проведения следственных действий и даже дали выбрать господину нардепу более удобный для него день. К вечеру 25 августа ряд СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что Дмитрук, вероятно, уже уехал из Украины. Нардеп был замечен в Молдове. Но что интересно, подозрение Дмитруку подписали как раз после того, как он сделал ноги, и теперь ГБР открыло уголовное производство по факту незаконного пересечения границы нардепом. Он якобы знал, что вот-вот получит подозрение и 25 августа в своем телеграмме начал заявлять, что его планируют задержать и вскоре по месту его жительства в Киеве и Одессе будут проходить обыски. Кроме того, он заявлял о якобы фейках, что его семья и он в Молдове, и украинские спецслужбы требуют, чтобы молдавские коллеги задержали его. Также Дмитрук утверждал, что якобы существует приказ застрелить его во время задержания, а все это из-за его “государственной позиции”. Об этом он написал 25 августа.
"Итак, друзья! Прошли ровно сутки с тех пор, как власть дала всем службам личное указание искать меня, чтобы посадить в тюрьму за мою государственную позицию, политические взгляды и защиту Православной веры. Был еще сценарий ликвидировать меня, когда я якобы должен был оказать сопротивление при задержании. Стрелявшему, судя по всему, обещали орден за заслуги перед Родиной. Но этот сценарий от власти я уже проходил в своей жизни, и только чудом Господь Бог спас меня. Об этой истории расскажу позже, она очень интересная. Вернемся к состязанию службистов: "Кто первый поймает Дмитрука". Бегали вчера все и везде: гостиничный номер в Киеве, моя квартира в Одессе. Никуда с обысками так и не попали, подозрение не вручили. Разумеется, внаглую их никто бы и не пустил, как бы они ни кричали, ни тыкали своими ксивами. Решения суда на меня у них не было! Потом бегали по монастырям. Правда, бегали там днем. Обычно я служу в субботу вечером и в воскресенье утром, поэтому и здесь они не угадали. Позже через своих ручных пропагандистов запустили вброс, что я и моя семья якобы в Молдове. И уже тут понеслось: истерика, крики, "срочно поймать и доставить в Украину". Вся Молдова на ушах! Что происходит? Украинские службы требуют у молдавских найти меня и задержать. Правда же, заняться в стране больше нечем, кроме как направить весь ресурс на Дмитрука, который просто хочет, чтобы люди имели возможность исповедовать ту Веру, которую хотят, чтобы права человека были в государстве на первом месте. Гонка продолжается, наблюдаем. Всем спасибо за поддержку! Слава Богу за все! Господь с нами! Впереди нас ждет еще много интересного!” – написал он.
Действительно, впереди нас ждет еще много интересного, поскольку у украинцев уже назрело много вопросов, в частности о том, а как так получилось, что подозрение подписали только после того, как Дмитрук уехал, а не до? Тем более что о его планах неоднократно сообщали, ну и соответственно, как этого могли не знать правоохранители? Ну и еще раз напомним о скандальном шлейфе Дмитрука и почему украинцы так разъярены. Последний скандал начался именно с того, что Дмитрук в своем телеграмме "наехал" на украинские войска, которые проводят спецоперацию в Курской области, и обвинил наших ребят в якобы издевательствах над местными, встал на защиту памятника Ленина и в принципе написал все точно так, как любит Кремль и вещает Скабеева.
И, к слову, после этого нардепа начали цитировать российские СМИ и освещать его как бедного и несчастного.
Российские пропагандисты открыто пишут о том, что Дмитрук помогает им. А вот сам нардеп не видит в своих словах ничего такого, но вот нюанс – обвинять, так он обвиняет, а где доказательства? Где видео, как украинские военные якобы оскорбляют гражданских или мародерят? А вот видео, как сами россияне обносят местные магазины – очень много, но Дмитрук их, видимо, не просмотрел, как и от того, как российские солдаты разваливают свои же магазины.
Третий год – полномасштабки. Дмитрук не хочет показать, что российские оккупанты ежедневно творят в Украине?! Каждый день. Конечно, все это просто так не обошлось: военные и простые украинцы призывали наказать наконец Дмитрука, и спрашивают, чем же занимаются правоохранители, когда у нас под носом ходит фанат кремля и покровитель московского патриархата, что очень правильный вопрос. Ну, а кто-то не выдержал и призвал разобраться более радикальными методами.
Собственно, после этой огласки Дмитрук и заявил об угрозах и подготовке покушения на его жизнь. Но как бы там ни было, каждый, кто хоть когда-то и как-то сотрудничал с врагом, и это будет доказано, – должен ответить за свои действия.
Напомним, 29 августа ГБР объявило Дмитрука в международный розыск по подозрению в нападениях на правоохранителя и еще одного мужчину и в покушении на похищение огнестрельного оружия.
▶На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: СКАНДАЛЬНЫЙ НАРДЕП Сбежал ЗА ГРАНИЦУ! Стало известно, КТО его покрывал!
Читайте также: