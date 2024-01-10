Скандальный проект о мобилизации наспех отправляют на голосование: главные противоречия и споры вокруг

Сейчас многие депутаты выступают за то, чтобы вычеркнуть пункты об электронных повестках, об отмене отсрочки для людей с третьей группой инвалидности и тех норм, которые противоречат Конституции.

Верховная Рада уже 11 января решит судьбу скандального на нашумевшего законопроекта о мобилизации – проголосует документ в первом чтении. Однако пока еще не известно, что решит оборонный Комитет: рекомендовать проголосовать документ в нынешнем виде, с правками ко второму чтению или вообще вернуть на доработку правительства.

Подробнее о ходе рассмотрения законопроекта о мобилизации читайте на ТСН.ua.

Комитет по национальной безопасности провел 9 января заседание, на котором рассматривал правительственный законопроект о мобилизации. Однако решение комитета было перенесено на 10 января. Ожидается, что в этот день комитет предоставит рекомендации по принятию законопроекта за основу со своими предложениями. Эти предложения должны быть учтены во втором чтении.

А в сессионный зал документ вынесут на голосование в первом чтении 11 января, анонсировал накануне нардеп от голоса Ярослав Железняк. Это подтвердил и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Как сообщил в комментарии ТСН.ua нардеп от фракции "Слуга народа", член оборонного комитета Александр Федиенко, Рада намерена принять законопроект о мобилизации в первом чтении без правок.

"Отдельного комитетского законопроекта точно не будет. Мы будем голосовать в первом чтении его в той редакции, в которой зарегистрировал Кабмин. Но до второго чтения народные депутаты будут подавать правки, с учетом социальных вопросов, учитывая вызовы по безопасности", — подчеркнул народный избранник.

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Рада проголосует законопроект о мобилизации 11 января – спорные пункты и противоречия

Как сообщил нардеп Федор Вениславский, законопроект содержит много дискуссионных норм и в нынешнем виде нуждается в доработках. Больше всего споров вызывают следующие нормы:

по электронным повесткам,

изъятие у физических лиц-предпринимателей автомобилей в виде военно-транспортной обязанности,

пункты, предусматривающие расширение полномочий представителей ТЦК и глав местных госадминистраций.

Народная депутат Саломия Бобровская также информировала, из-за чего больше всего спорят народные избранники: "Из кричащего есть вопросы демобилизации, третья группа инвалидности, вопрос роли органов местного самоуправления и вопрос другого законопроекта о повышении административной и уголовной ответственности. Я считаю, что эти вещи недопустимы, особенно последние две".

Бобровская также сообщила, что лично она и фракция "Голос" будут выступать категорически против "затягивания гаек" и разрешения полиции задерживать человека от трех часов до трех суток с необходимостью выяснения персональных данных и того, стоит ли человек на военном учете.

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"Потому что мы знаем, как это случается, и знаем эти очень частые похищения с улиц людей, которые являются незаконными. И за это не несут, к сожалению, сотрудники ТЦК ответственности", – сказала депутат, отметив, что такие вещи неприемлемы, и в украинском обществе они не работают.

Коррупционные риски из-за увеличения полномочий местных властей и ТЦК

В частности, речь идет о том, что главы органов местного самоуправления могут получить право на бронирование военнообязанных. Бобровская отметила, что "такие вещи не вписываются ни в какие ворота и это поле для манипуляций и коррупции".

Депутат также раскритиковала норму об обеспечении доставки органами местного самоуправления граждан в ТЦК СП: "Вопрос – кого они будут доставлять, на каком основании. Мне кажется, первое и второе – это основные замечания, которые можно сразу объяснить о коррупционности или использовании служебного положения".

По мнению Бобровской, Минобороны должно наработать политику или схему, как пополнить войско необходимым количеством людей.

О коррупционных рисках высказался и нардеп Алексей Гончаренко. Он напомнил скандал с экс-начальником Одесского областного ТЦК и СП Евгением Борисовым, подозреваемого в незаконном обогащении более чем на 188 млн грн и умышленном уклонении от несения службы.

"Особенно, не давать это в руки ТЦК, потому что... военком Борисов без этих инструментов себе "наколядовал" на виллу в Морбелье в ТЦК. А если бы ему дать инструменты, которые предлагаются в этом законе, где можно жизнь каждого мужчины остановить и сломать... он наверняка бы уже на собственных самолетах летал, имея такие полномочия. Конечно, это создает риски коррупции", – предостерег Гончаренко.

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Отсрочка для людей с третьей группой инвалидности

В правительственном законопроекте №10378 по поводу изменений к мобилизации регулируются вопросы отсрочки от призыва на военную службу, в том числе людей с инвалидностью третьей группы. Общество очень возмутило предложение отменить отсрочку от мобилизации для людей с третьей группой инвалидности. После этого в Раде анонсировали, что вычеркнут такую норму из документа. В то же время главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что вообще следует убрать такие понятия и ввести "годный" или "негодный".

9 января нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что Минобороны в своих предложениях согласно с сохранением отсрочки для всех лиц с инвалидностью, в том числе и третьей группы.

Как сообщил 10 января заместитель главы Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев, "были вопросы по изъятию отсрочки для инвалидов. Мы настаиваем, чтобы инвалидам первой, второй и третьей группы выдавалась отсрочка или они не подлежали мобилизации".

Еще один нардеп — Вадим Ивченко, который является членом оборонного комитета, заявил 10 января: "Однозначно мы должны закрепить то, что третья группа людей с инвалидностью должна остаться. Люди, которые заботятся о людях с инвалидностью третьей группы — будь то жены или родители – должны видеть себя в законе".

Мобилизация людей с 3-й группой инвалидности. Коллаж / Фото: ТСН.ua

Электронные повестки

Как сообщил 10 января Гончаренко, Комитет по нацбезопасности предлагает исключить отправку повесток по электронной почте.

Похожее заявление сделал и Чернев: "Мы почистили этот законопроект. Например, повестки по электронной почте не должны направляться. Это невозможно проконтролировать, это невозможно выяснить, получил ли это человек..."

Демобилизация после 36 месяцев военной службы

По словам Гончаренко, нардепы планируют оставить в законопроекте норму о демобилизации после 36 месяцев службы. Сам политик в своем альтернативном документе предлагает демобилизацию после 18 месяцев службы. В то же время обсуждается вопрос, чтобы сделать срок военной службы меньше для боевых частей.

"36 месяцев – это слишком, особенно, если речь идет о боевых подразделениях, тех, кто служит непосредственно на "нуле". Кстати, это также сегодня (9 января – ред.) дискутировалось и, возможно, будет все-таки какая-нибудь дискреция, то есть разница для тех, кто служил в боевых подразделениях, возможно, этот срок будет меньше. Но пока решения никакие не приняты", – сообщил нардеп.

О споре вокруг нормы о сроке военной службы высказался также Ивченко: "Мы говорим о том, что те, кто выполнял задания на передовой 12 месяцев, они могут быть демобилизованы. Или предоставлен отпуск до двух лет. Это мы проговаривали".

Ивченко добавил, что в новом законе о мобилизации обязательно должна быть норма, что мобилизованные лица должны проходить военную подготовку в течение 60 дней.

Отсрочка от мобилизации

Гончаренко озвучил предложения комитета безопасности по отсрочкам в законопроекте о мобилизации:

предоставление отсрочки от мобилизации соискателям образования при условии его последовательного получения без учета специальности (профессии);

предоставление отсрочки зачисленным на обучение в интернатуру;

предоставление отсрочки для ученых и преподавателей при условии, что они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки (в правительственном законопроекте речь шла о полной ставке);

введение оснований для увольнения со службы военнослужащих, родственники которых погибли при участии в АТО;

сокращение срока увольнения срочников.

Отсрочка от мобилизации для студентов и преподавателей/коллаж ТСН.ua

Ограничение для уклонистов – что будет с имуществом и финансами

Ивченко анонсировал, что 10 января Комитет по национальной безопасности может рекомендовать исключить из законопроекта о мобилизации те нормы, которые противоречат Конституции Украины. Ранее эти нормы раскритиковал омбудсмен Дмитрий Лубинец, который сообщил, что Конституцию нарушают ряд ограничений по отношению к уклонистам от мобилизации: запрет на операции с недвижимостью, управление личным транспортом, использование денежных средств.

"Скорее всего, – это мое мнение – мы будем рекомендовать исключить нормы, противоречащие Конституции. То есть фактически то, что говорил представитель комитета по правам человека (уполномоченный ВР по правам человека – ред.) Дмитрий Лубинец, я буду лично поддерживать. И плюс мы предоставили предложения, которые нужно убрать как не соответствующие Конституции Украины", – рассказал Ивченко.

В то же время, информированный источник в Верховной Раде сообщил в комментарии ТСН.ua, что из законопроекта о мобилизации планируют убрать норму о блокировании банковских карт и счетов уклонистам.

Голосование в Раде законопроекта о мобилизации – с правками или без

Железняк 9 января сообщил, что парламент 11 января может рассмотреть законопроект о мобилизации в первом чтении. Однако текст законопроекта будет вынесен на голосование без изменений.

Вместе с тем Комитет по национальной безопасности может рекомендовать принять законопроект в первом чтении, но со своими предложениями. Это будет отдельный документ. Такие правки должны быть учтены во втором чтении.

"Изменения будут вноситься правками после первого чтения. Затем, после голосования, до второго чтения правки две недели подают депутаты. Очевидно, их будет много. Затем рабочая группа комитета и подготовка ко второму чтению. Затем комитет и уже финальное голосование. В ходе которого каждая правка может быть отклонена или учтена", – объяснил Железняк.

Член оборонного комитета Александр Федиенко также сообщил ТСН.ua 10 января, что в Раде будут голосовать за законопроект о мобилизации в первом чтении "в редакции, в которой зарегистрировал Кабмин". Однако до второго чтения нардепы еще будут подавать поправки.

Голосование в Верховной Раде / Фото: УНИАН

Как рассказал Ивченко, нардепы подготовят свои рекомендации, после которых комитет решит, поддерживать ли законопроект о мобилизации с рекомендациями, или рекомендовать Минобороны забрать назад законопроект и подать заново, "но таким, как мы наработали в рабочих группах и дали рекомендации от комитета".

"Комитет по нацбезопасности и обороне будет собираться через час, на котором будет определяться финально, выносится ли этот законопроект (на голосование в Раду – ред), если выносится, то – в каком виде. Пока мы этого не знаем", – рассказал в комментарии для ТСН.ua Гончаренко.

Он также ответил на вопрос, вынесут ли законопроект на голосование в первом чтении с учетом рекомендаций комитета или без них:

"В зависимости, каким будет решение комитета. Но в любом случае будет еще второе чтение, то есть ко второму чтению все равно будут вноситься поправки".

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