Скандальный проект закона об электронном реестре военнообязанных: почему юристы бьют тревогу

Несмотря на замечания юристов, Министерство обороны и Генеральный штаб поддерживают принятие законопроекта.
Во вторник, 16 января, народные депутаты будут рассматривать законопроект № 10062 об усовершенствовании Единого электронного государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег", который якобы должен улучшить процедуру военного учета. Однако юристы и нардепы заявляют, что проект обновленной редакции имеет антиконституционные нормы.
Что такое госреестр военнообязанных, какие нормы в проекте вызывают беспокойство и что думает о нем Министерство обороны Украины — читайте в материале ТСН.ua.
Что такое госреестр военнообязанных и откуда берут данные
Единый электронный реестр военнообязанных "Оберег" — государственный реестр, содержащий информацию обо всех призывниках, военнообязанных и резервистах в возрасте от 18 до 60 лет. Данные для Реестра собираются из разных государственных реестров. В частности, от Министерства финансов, МВД, Министерства образования и науки, Государственной судебной администрации, Пенсионного фонда, Минздрава, Министерства социальной политики, ЦИК, Государственной пограничной службы и других ведомств.
Кто занимается реестром и кто получит доступ к нему
База государственного реестра принадлежит Министерству обороны Украины, а распорядителем является Генеральный штаб ВСУ.
Как говорится в тексте проекта, доступ к реестру будут иметь Минобороны, СБУ, органы разведки, оперативные командования, а также ТЦК областей.
Как хотят расширить электронный реестр военнообязанных "Оберег"
При доработке проекта добавили пункты, в соответствии с которыми в Реестр будут заноситься и храниться следующие сведения:
- персональные данные призывников, военнообязанных и резервистов;
- служебные данные призывников, военнообязанных и резервистов;
- данные о необходимости в комплектовании личным составом Вооруженных Сил Украины и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, кроме информации, составляющей государственную тайну.
Согласно тексту законопроекта, согласие призывников, военнообязанных и резервистов на обработку их персональных данных для целей реестра не требуется.
В случае принятия проекта реестр будет содержать информацию обо всех военнообязанных в возрасте от 17 до 60 лет (сейчас от 18 до 60 лет).
Какими сведениями хотят наполнить госреестр
Как отмечается в сравнительной табличке проекта , к персональным данным призывника, военнообязанного и резервиста относятся:
- фамилия;
- собственное имя (все собственные имена);
- отчество (при наличии);
- дата рождения;
- место рождения;
- пол;
- номера средств связи и адреса электронной почты;
- сведения о статусе ветерана войны;
- место жительства и местонахождение;
- сведения о родителях (усыновителях), опекунах, попечителях и других представителях (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения);
- сведения о семейном положении лица и членов его семьи (фамилия, имя, отчество (при наличии), а также детей);
- реквизиты паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган, срок действия);
- сведения о гражданстве;
- сведения о документах, подтверждающих смерть лица или признание лица умершим или безвестно отсутствующим;
- сведения о признании лица недееспособным (возобновление дееспособности);
- сведения о занятости (код предприятия, место работы, должность);
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- отцифрованный образ лица лица;
- сведения о дате и цели выезда за пределы Украины и дате возвращения на территорию Украины;
- сведения об образовании и специальности;
- ведомости о привлечении к уголовной ответственности (уведомление о подозрении в совершении уголовного правонарушения);
- сведения о рассмотрении судом уголовного дела, приговор, вступивший в законную силу.
Что не так с законопроектом об усовершенствовании военного учета
Чрезмерное вмешательство в частную жизнь жизни украинцев — нардепы
Некоторые народные депутаты заявляют, что к тексту, вынесенному к голосованию во втором чтении, добавили антиконституционные нормы, нарушающие частную жизнь украинцев.
Нардепка от партии "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко утверждает, что в реестр хотят вносить информацию об административных правонарушениях и всех выездах за границу, долговые обязательства и прочее. Такого же мнения придерживаются ее коллеги по фракции.
"Мой подход таков – государство должно знать и вести реестр военнообязанных, но там не должно быть лишней информации и частная жизнь должна быть защищена. Я не понимаю, зачем государству знать например, когда военнообязанный пересекал границу. Причем это к нему военных обязательств", – отметил депутат Алексей Гончеренко в комментарии для ТСН.ua.
Законопроект может представлять угрозу нацбезопасности Украины — юрист
Известный украинский адвокат Ростислав Кравец прокомментировал противоречивые нормы в документе, которые могут быть незаконными. Он считает, что принятие этого законопроекта может представлять угрозу национальной безопасности Украины, поскольку в случае кибератаки данные из Реестра могут попасть в руки врага.
"Формально создается мегареестр, который будет содержать всю информацию, которая будет содержаться неизвестно где. Субъекта персональных данных, то есть нас с вами, лишают какой-либо защиты на распространение своих данных. Вносятся данные в один реестр из всех прочих реестров, однако на самом деле там будет про всех граждан Украины, не только военнообязанных. При этом, информации слишком много — о здоровье, об образовании, об имущественном положении", — рассказал Кравец для ТСН.ua.
По его мнению, внесение личной информации военнообязанных в реестр является незаконным.
"Ни в одной стране мира таких реестров не существует. И наоборот, существует очень большое количество международных судов и ЕСПЧ по поводу права на забвение (право человека, позволяющее ему требовать при определенных условиях удаления своих личных данных из общего доступа через поисковые системы – Ред. ). А так, оказывается, будет какой-то мега реестр, где будет собрана вся информация о вас", — отметил адвокат.
Некоторые противоречивые нормы забрали из проекта
Народная депутат из фракции "Европейская Солидарность" и член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны Ирина Фриз сообщила, что 9 января 2024 года при обсуждении проекта некоторые нормы были вычеркнуты.
По ее словам, речь идет о таких пунктах:
- сведения о выезде за пределы Украины (дата, страна, в которую осуществляется выезд) и возврат на территорию Украины (дата, страна, из которой лицо возвращается на территорию Украины),
- сведения о принудительном исполнении решения по лицу-должнику (реквизиты и сведения исполнительного документа),
- персональные данные, позволяющие идентифицировать призывника, военнообязанного или резервиста (максимально неопределенная норма, согласно которой можно было бы внести любую информацию),
- сведения о членах семьи (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, серия и номер паспорта, дата его выдачи, РНОКПП). Только с согласия военнослужащего, резервиста, призывника эти данные могут быть предоставлены.
В Минобороны считают, что законопроект разблокирует цифровизацию украинской армии
Несмотря на замечания юристов, в Министерстве обороны Украины уверены, что принятие проекта по электронному военному учету "разблокирует цифровизацию украинской армии и позволит ей действовать более мобильно и эффективно как на поле боя, так и в тылу".
На сайте оборонного ведомства отмечается, что №10062 "критически важно для обороноспособности Украины", поскольку "реализация его положений будет способствовать быстрому сбору, обработке и использованию военных данных, а также наконец переведет услуги и процессы для военнослужащих в удобный цифровой формат".
Также в ведомстве считают, что этот законопроект предоставит Министерству обороны Украины возможность усилить киберзащиту и право размещать свои ИТ-системы в военных облачных хранилищах стран-членов НАТО.
В Минобороны уверяют, что благодаря принятию проекта:
- будут освобождены средства ПВО, защищающие национальные дата-центры от постоянных ракетных обстрелов;
- ускорится и расширится доступ Сил обороны Украины к разведданным союзникам;
- ускорится разработка и развертывание новых боевых систем и электронных сервисов для войск;
- усилится защита данных от кибератак врага и т.д.
А также, что законопроект:
- вводит возможность создания и использования цифрового военно-учетного документа (сертификата).
- будет создан реестр военнослужащих ВСУ и Государственной службы специального транспорта, который позволит обеспечить предоставление онлайн-услуг военнослужащим.
- будет создан портал электронных услуг для военнослужащих и военнообязанных.
Напомним, ранее мы писали об е-кабинете призывника и военнообязанного. Какие данные он будет содержать и как будут наказывать уклонистов – читайте ЗДЕСЬ.
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