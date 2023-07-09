Скандальный судья и 8 лет без приговора: почему Игоря Гуменюка не отпустили на фронт

Игорь Гуменюк, устроивший взрывы в Шевченковском суде и в результате чего сам погиб, 8 лет ждал приговора и постоянно просился на передовую воевать.

Проблемы в системе судебной системы на этой неделе буквально разразились. В Шевченковском райсуде Киева в среду, 5 июля, раздалось сразу несколько взрывов. Была стрельба.

Там судили Игоря Гуменюка, которого следствие обвиняет в совершении теракта 2015 под Верховной Радой. Как оказалось, он уже 8 лет ждал приговора от суда и постоянно просился на передовую воевать.

Почему так долго украинская Фемида не могла разобраться в этом деле? Кто и как смог пронести взрывчатку в зал суда? Об этом говорится в материале ТСН.Недели.

На этой неделе в суде разразилось так, что услышала вся страна. После того, как в очередной раз Шевченковский районный суд столицы продолжил содержание под стражей подозреваемому Игорю Гуменюку.

После заседания Гуменюк поначалу закрылся в туалете. После этого приоткрыв дверь бросил по караулу взрывное устройство. Потом подозреваемый забаррикадировался. А когда силовики деблокировали дверь, второй раз бросил взрывчатку.

Жизнь сотрудников полиции спасли щиты, однако они были ранены. Сам Гуменюк погиб от взрывного устройства.

Что известно об Игоре Гуменюке

Игорь Гуменюк. Позывной "Дубенко". Ему было 29 и последние 8 лет он провел в СИЗО, ожидая приговора. Побратимы называют его патриотом и воином. Он прошел Евромайдан и воевал на Востоке.

"В 2014 году один из первых добровольцев записавшийся в батальон "Сич" и начал выполнять задачи в наиболее опасных направлениях, в частности, Пески, Донецкий аэропорт. Хорошо его знаю, как хорошего профессионального гранатометчика, агеэсника – ответственный воин", – рассказывает старший лейтенант. Нацгвардия батальона "Свобода" Владимир Назаренко.

Следователи же считали Гуменюка террористом. И тоже имели основания. Обвинение утверждало, что он бросил боевую гранату 31 августа 2015 года под Верховной Радой.

Взрыв тогда унес жизни четырех человек. Более сотни пострадавших. Граната полетела после того, как в первом чтении депутаты проголосовали за изменения в Конституцию. Правки давали особый статус Донецкой и Луганской областях. Власти пытались найти компромисс с Москвой и Минскими соглашениями. Гуменюк был среди тех, кто компромисса не хотел. Но бросание гранаты Игорь не признал. Первой гранаты.

За 8 лет суд так и не сумел оправдать или наказать. Хотя тогдашний глава МВД Арсен Аваков отчитывался, что якобы есть видео на котором зафиксировано: гранату бросил Игорь Гуменюк, а Сергей Крайняк (второй подозреваемый по этому делу) вроде бы создал дымовой занавес, чтобы скрыть действия взрывателя.

"По делу собрали сто томов письменных доказательств. Более сотни свидетелей. Но юридическим языком это означает в тюрьме 8 лет сидел невинный человек. Так говорит презумпция невиновности.

"По делу было 15 автораспределений по разным причинам. Одна судья на больничный ушла, затем судья Линник ушел в отставку, затем некоторых присяжных председательствующий судья устранил. Одна притяжная возраста достигла 65 лет. В 2022 году заседаний вообще не было. Присяжные уехали за пределы Украины, как и некоторые судьи, и не могли собрать состав суда. Поменялся состав суда в ноябре 2022 года — началось рассмотрение с самого начала", — говорит адвокат.

И эта болезнь украинской Фемиды системна.

Защита просила отпустить подозреваемого под домашний арест. Ведь так долго без приговора человек не может оставаться в неволе. Но каждый раз суд отказывал.

Слова "оставить под стражей" почти восемь лет он слышал десятки раз. Суд не отпускал на поруки. Не разрешал домашний арест. Потому что преступление, в котором обвиняли "Дубенко" – категория особо опасных. Хотя коррупционеров-взяточников или коллаборантов-корректировщиков у нас отпускают под залог. Они бегут из страны. А здесь подозреваемый хотел на фронт.

Почему Игоря Гуменюка не отпустили воевать на фронт

Последние полтора года Игорь Гуменюк из СИЗО просился на передовую. И такой шанс страна давала, но другим. Сергей Крайняк, второй подозреваемый по этому делу – давно на передовом. Имеет награды. Его отпустили из СИЗО под домашний арест. Затем меру пресечения не продлили. Когда началось полномасштабное вторжение, он отправился воевать. Кстати, и Крайняк, и Гуменюк подали в Европейский суд по правам человека по поводу длительного содержания под стражей. Крайняк дело выиграл.

Другой фигурант дела Сергей Крайняк, которого все-таки отпустили на фронт

Скандальный судья

"За 8 лет можно было хоть каждый день делать заседание и либо доказать вину, либо выпустить человека. 8 лет держать в СИЗО героя войны, при том – кто держал – судья-сепаратист, аффилированно связанный с Россией", – говорит Назаренко. .

Речь идет о судье Виталие Циктиче. Согласно расследованию портала "о суде" из Донбасса в Шевченковский суд он перевелся во времена Януковича. Судил автомайдановцев. А его жена – гражданка России. В 2017-м и 2018-м она спокойно получала по сто тысяч российской пенсии.

Как в суд попала взрывчатка

Где подозреваемый, восемь лет сидящий в следственном изоляторе, взял взрывчатку и главное: как он сумел ее незамеченной занести в здание суда? Куда смотрел конвой?

ГБР принялось расследовать остатки нового преступления. Но ясно одно: 8 лет без приговора – тоже преступление против правосудия, против подсудимого и против родственников погибших, которые 8 лет ждали, чтобы наказали виновных в смерти их сыновей.