Скандальный "цифровой" закон: угрожают ли украинцам аресты за копеечные долги

Арест имущества за неуплаченные штрафы: чем не устраивает украинцев «цифровой» закон

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В парламенте разгорелся конфликт вокруг правительственного законопроекта №9363, который преследовал цель цифровизировать исполнительное производство. Народный депутат Юлия Тимошенко выступила с резкой критикой документа, назвав его «нашпигованными прихотями силовых структур».

По ее словам, законопроект предусматривал возможность автоматического внесения физических и юридических лиц в реестр должников за наименьшую задолженность перед налоговой, ТЦК, полицией или пограничной службой — без суда и следствия.

«Долг может быть на копейки, а имущество арестовывается все», — заявила депутат, призвав коллег заблокировать принятие законопроекта.

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Ее призыв получил результат: законопроект не прошел второе чтение в Верховной Раде.

ТСН.ua выяснил, что именно вызвало возмущение народных избранников и действительно ли существовала угроза потери имущества за незначительные нарушения, такие как неуплаченный вовремя штраф за ПДД или более существенные— уклонение от мобилизации.

Что должен изменить скандальный законопроект?

Народный депутат Игорь Фрис, лично вносивший правки в обновленный документ, выразил непонимание относительно критики Юлии Тимошенко.

«Законопроект не содержит каких-либо ограничительных норм или установления каких-либо дополнительных критериев, принципов или способов наложения ограничений, обременений или арестов на имущество граждан, чем те, которые уже содержались в действующем законе об исполнительных производствах с 2016 года», — рассказывает ТСН.ua Игорь Фрис.

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Он отметил, что законопроект имел целью упростить процедуру снятия обременений, которые фактически таковыми не являются.

Арест имущества за штраф: как это работает сейчас?

Игорь Фрис объяснил, что действующее законодательство уже предусматривает возможность ареста всего имущества за неуплаченный штраф.

«Если человек в течение 10 дней не оплатит штраф за нарушение ПДД, информация об этом попадает к государственному исполнителю, который открывает исполнительное производство, вносит данные о должнике в реестр и налагает арест на все его имущество для обеспечения уплаты штрафа», — рассказал депутат.

Чтобы снять арест и исключить информацию из реестра должников, лицу необходимо уплатить штраф, а затем лично обратиться к государственному исполнителю для вынесения постановления о закрытии производства. Этот процесс происходит в ручном режиме.

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Как должно было заработать после «цифровизации»?

По словам Игоря Фриса, новый закон должен был унифицировать этот процесс.

«В реестр должников планировалось подключить все украинские банки. После оплаты штрафа в любом банке, информация об этом автоматически передавалась бы в реестр исполнительных производств, и лицо автоматически исключалось бы из реестра должников», — пояснил он.

Разделение арестов: движимое и недвижимое имущество

Депутат подтвердил, что пребывание в реестре должников ограничивает право личности распоряжаться своим имуществом. Однако новый закон предусматривал упрощенный порядок для определенных категорий объектов, включая транспортные средства.

«Автомобиль невозможно было бы зарегистрировать, снять с регистрации или продать. Также было бы ограничено снятие средств в банках более 20 тысяч гривен, депозитов и ценных бумаг. Следует отметить, что аресты на эти объекты накладываются и сейчас. Однако после принятия закона должно было произойти разделение: арест налагался бы на недвижимое имущество и специальные имущественные права на недвижимое имущество, а информация о других объектах вносилась бы в реестр должников без автоматического ареста», — пояснил Фрис.

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Он также подчеркнул, что даже при наличии ареста имущества за неуплаченный штраф, лицо сможет пользоваться средствами на своих счетах в пределах 20 тысяч гривен.

«Все ограничения четко определены Законом «Об исполнительных производствах», и сумма до 20 тысяч гривен на счетах физических лиц блокированию не подлежит», — подытожил народный депутат.

Таким образом, несмотря на громкую критику, представители власти уверяют, что законопроект №9363 не вводил новых драконовских норм по аресту имущества за незначительные долги, а имел целью упростить и автоматизировать существующую процедуру. Однако опасения других народных депутатов относительно потенциальных злоупотреблений, вероятно, стали главной причиной провала голосования.

Дата публикации 14:51, 14.02.25 Количество просмотров 30 Хотят положить в карман? Почему конфискованную яхту Медведчука никак не выставят на торги?