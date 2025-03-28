Скандальный визит Венса в Гренландию: реакция Дании и заявления Трампа и Путина

Венс совершил визит в Гренландию / © Associated Press

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Самолет вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Венса сел в Гренландии, которая наотрез отказалась принимать его жену — во всех местах, которые та пожелала посетить. Визит пришлось сократить в американскую базу.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Яны Слесарчук.

Скандальный визит Венса в Гренландию

Визит Джей Ди Вэнса вызвал бурю негодования и привел к чуть ли не тектоническим последствиям на острове.

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«Большинство гренландцев не хочет быть американцами. Мы хотим быть гренландцами. Я думаю, можно уверенно говорить, что у них нет никакого уважения к политическому процессу в Гренландии. У нас до сих пор идет дискуссия о будущем правительстве, у нас проходят городские выборы. В этом визите ни крошки уважения. Они выбрали плохое время», — говорит депутат парламента Дании от Гренландии Аая Хемниц.

Это не первая попытка администрации Дональда Трампа «померить гренландскую температуру». Сначала к предвыборным заявлениям о том, что он хочет купить Гренландию, мир относился несерьезно. Но Трамп не остановился, во второй раз став президентом. Наоборот — заявил, что США нужна Гренландия.

«Это начинает заметно тревожить и Данию, чьей автономией сейчас является Гренландия. И саму Гренландию, которая привыкла разыгрывать в двусторонних отношениях с Данией карту колониализма и требовать независимости, но трезво понимает: сама себя содержать экономически не может. Поэтому дело лишь в том, чтобы получать от Дании больше денег в местный бюджет — и меньше инструкций, как им управлять. Американцы в этом уравнении — лишние. Но сначала — исключительно как турист — туда летит сын Трампа, Дональд Трамп младший», — отмечает корреспондент ТСН Яна Слесарчук.

А дальше — туда собирается жена вице-президента Джей Ди Вэнса, Уша. Ее поездку анонсируют как семейный отдых с одним из детей, чтобы «окунуться в гренландскую культуру и посетить ежегодные соревнования на собачьих упряжках». И тогда Гренландия вместе с Данией на всех доступных уровнях срывают стопкран.

«Я реагирую на американский визит следующим образом. Во-первых, его нельзя рассматривать отдельно от заявлений, которые мы слышим уже несколько месяцев от американской стороны. Во-вторых, это точно не тот визит, в котором нуждается Гренландия. Поэтому я вынуждена сказать, что это неприемлемое давление одновременно на Гренландию и Данию, которому мы будем противостоять», — говорит глава правительства Дании Метте Фредериксен.

Гренландия, где только что состоялись выборы, еще не выбрала правительство, поэтому американцев настойчиво просят воздержаться от визита. Те не слушают, наоборот: к Уше присоединяется ее муж, Джей Ди.

«Я не захотел, чтобы все веселье досталось ей одной, поэтому приобщаюсь к ней. Посещу наших охранников на базе в Гренландии, проверю, что там в Гренландии с безопасностью. Вы же понимаете, это очень важно», — заявил Венс.

Правда, программу максимально сужают — до визита на американскую военную базу. Принимать Ушу одно за другим отказываются все учреждения, с которыми пытается договориться американское консульство. Даже местное турагентство извиняется, но говорит «нет». Министр иностранных дел Дании изменения в американском графике искренне приветствует.

«Это конечно деэскалация, потому что, коротко говоря, у американцев были какие-то свои идеи относительно того, что они могут купить Гренландию, но они не смогли. А теперь они просто посетят собственную военную базу, вот туда мы их добро пожаловать», — говорит Ларс Локке.

Заявление Трампа и Путина

Но Дональд Трамп не останавливается и заявляет, что США нужна Гренландия.

Трамп / © Associated Press

Вчера ему подыгрывает руководитель Кремля. С таким видом, будто современный вариант «плана Молотова-Рибентроппа» за кулисами уже подписан.

«Речь идет о серьезных планах американской стороны в отношении Гренландии. Эти планы имеют давние исторические корни. И очевидно, что Соединенные штаты будут и в дальнейшем системно продвигать свои геостратегические, военно-политические и экономические интересы в Арктике», — заявил Путин.

Его величество датский король Фредерик комментирует, как и положено монарху, сдержанно: «Как я уже говорил, мы живем в новой реальности».

Реакция Гренландии

В ответ гренландские новоизбранные парламентарии формируют коалицию, в нее входят четыре из пяти партий. Новое местное правительство возглавит Йенс-Фредерик Нильсен, лидер крупнейшей партии «Демократы», оно уже заявило: Соединенные Штаты не проявляют уважения к союзнику и пообещало, что эту внешнеполитическую ситуацию его кабинет министров исправит.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН новости 22:00 28 марта. Взрывы в Днепре! Визит Венса в Гренландию обернулся катастрофой!