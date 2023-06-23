Скандальный военком Одесщины после "лакшери-отдыха в Испании" вернулся мобилизовывать: в Раде заявили о покровителях, вмешался Зеленский

Скандал с военкомом Одесской области Евгением Борисовым, имя которого фигурирует в громком уголовном производстве, набирает обороты. Сегодня президент Владимир Зеленский дал срочное поручение Главкому Валерию Залужному немедленно уволить с должности этого военнослужащего.

" Дал срочное поручение Главкому Залужному немедленно уволить с должности, так сказать, одесского "военкома" – начальника местного центра комплектования, о котором говорит вся наша страна. Дал срочное поручение создать комиссию под руководством первого заместителя министра обороны Украины генерала Павлюка вместе с правоохранительным блоком и вместе с НАПК для проверки всех военкомов во всех регионах Украины, чтобы они не позорили наше государство и память погибающих на фронте героев", — заявил президент в своем Telegram-канале.

Сегодня, 23 июня, сразу два члена Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки сообщили, что ситуация с Борисовым берется на контроль Верховной Радой Украины.

Этому предшествовало журналистское расследование "Украинской правды" о том, что семья Борисова во время полномасштабного вторжения оккупационных войск в Украину якобы приобрела на элитном испанском побережье недвижимости и автомобилей на миллионы долларов. По данным УП, к покупке недвижимости имеет отношение непосредственно семья Борисова.

Так, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что после журналистского расследования "Украинской правды" готовит обращение в правоохранительные органы и берет под личный депутатский контроль ход расследования.

"Параллельно инициирую обращение в уполномоченные органы, чтобы провести аналогичные проверки в отношении военкомов всех областей. Просто в шоке от цинизма происходящего", — написал Арахамия в своем Telegram-канале.

Как выяснилось, это стало не единственной реакцией на дело Борисова. Другая депутат и представитель Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, Соломия Бобровская в комментарии для ТСН.ua сообщила, что уже на ближайшем заседании будет заслушан доклад представителей командования Сухопутных сил ВСУ (именно им подчинены все военкоматы Украины) о ситуации с коррупцией в одесском областном ТЦК.

"Будем ставить вопрос об Одесском ТЦК и других, о проверках, — рассказала Бобровская. — Мы понимаем, что Одесщина — это самый яркий пример коррупции. На заседании будем говорить о мобилизации, о ее выполнении и стилях ее выполнения. Я верю, что мы сделаем вид депутатского контроля за работой областных военкомов. В первую очередь – областных. В них самая большая коррупция, начиная с того, как они списывают по ВЛК ".

По словам Бобровской, то, что касается Борисова, будет спрошено о том, почему он не был отстранен от исполнения обязанностей на период расследования уголовного производства.

"ДБР открыло производство, командование должно было его, Борисова, отстранить. Было проведено служебное расследование, но как можно было не найти оснований для его отстранения? Мне пишут одесситы о ставках, о внесении в ТЦК. От 6 тыс. долларов до 11 тыс. долларов. Одесская область фактически стала самой дикой по способу призыва. Один военнослужащий в Рени стреляет в то время, когда ловит нарушителя, другой бьет, другой "быкует" и хамит", — говорит Бобровская.

Кто покрывает Борисова

Сразу три источника в Верховной Раде и правоохранительных органах, в том числе одесских, нам рассказали, что история с отстранением или даже увольнением Борисова уже закончилась бы, если бы не его возможные связи в высоких киевских кабинетах.

К примеру, источники ТСН.ua в ДБР сообщили, что сейчас проверяются его вероятные связи. "Что касается этого дела, то оно расследуется достаточно активно. Не исключено, что в ближайшее время могут быть существенные новости", — сообщил нам наш собеседник.

В свою очередь в Верховной Раде нам намекнули, что в распоряжении у депутатов есть пока что неподтвержденная информация о том, что Борисов либо учился, либо дружит с тем, кто сейчас занимает высокий пост среди военных Украины.

Почему Борисова вернули на рабочее место после отстранения

Некоторое время Евгений Борисов был отстранен от исполнения своих служебных обязанностей. На данный момент – ему было разрешено вернуться на рабочее место.

Ситуацию в комментарии для ТСН.ua за несколько часов до поручения президента разъяснила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк. По ее словам, военные проводили служебное расследование относительно того, законно ли Борисов пересекал границу Украины несколько месяцев назад. Все остальное, что касается доходов Борисова и законности их происхождения – компетенция других правоохранительных органов.

"Служебное расследование завершено. Оснований для отстранения от должности не было, он продолжает выполнять свои обязанности (комментарий записывался в 16.30 23 июня – Ред.). Продолжается расследование правоохранительных органов, к которым мы не имеем отношения. Выезд Борисова на тот момент был санкционированным и разрешенным. В его выезде за границу нарушений не было. Военнослужащие, даже во время военного положения, имеют право выезжать за границу для лечения или по другим обоснованным причинам. Он, Борисов, официально получил разрешение. Выезжал как для встречи с семьей, так и для лечения. Остальные подозрения, которые были озвучены в публичном пространстве — это просто подозрения. На это среагировали другие правоохранительные органы, ГБР проводит расследование. Мы не имеем права комментировать то, что делает ГБР и вмешиваться в его деятельность со своими комментариями ", – сообщила нам Гуменюк.

Скандал вокруг Борисова: что известно

В конце апреля бывший нардеп Игорь Мосийчук утверждал, что начальник Одесского военкомата Евгений Борисов якобы получил финансовую выгоду из возможной незаконной деятельности. Это якобы позволило ему приобрести виллу в Испании стоимостью 3 млн. 950 тыс. евро для своей матери-пенсионерки и офис для жены за 2 млн. евро. Кроме этого, одно из интернет изданий, 368.media, утверждало, что Борисов в конце прошлого года выезжал в Испанию отдыхать на элитный курорт.

В ОК "Юг" тогда отреагировали на скандал и отметили, что проверят соответствующую информацию. Также в ведомстве подчеркнули, что военнослужащего отстранили от исполнения обязанностей и подчеркнули, что будут безоговорочно способствовать расследованию всех обнародованных данных.

‚После этого ГБР открыло производство по фактам злоупотреблений начальником Одесского военкомата во время призыва военнообязанных



"Работники ГБР возбудили уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением начальником Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки во время мобилизационных мероприятий. По оперативным данным, за вознаграждение должностное лицо давало указание подчиненным не призывать тех или иных лиц. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы", — сообщала пресс-служба ГБР.

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