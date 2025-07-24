Скандальный закон о НАБУ и САП: что на самом деле подписал Зеленский и как он повлияет на борьбу с коррупцией

В Украине приняли скандальный закон о НАБУ и САП / © ТСН

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СБУ заявила об агентах ФСБ в элитном подразделении НАБУ. Служба безопасности говорит: шпионили, сливали, передавали списки на «ликвидацию». Антикоррупционеры кричат о заговоре — мол, под прикрытием охоты за «кротами» власть устроила спецоперацию против независимости институтов. Украинцы услышали и массово вышли на улицы.

С вечера 22 июля и до самой ночи активисты на площадях Киева, Львова, Одессы, Днепра призывали президента Украины не подписывать законопроект №12414 относительно Национального антикоррупционного бюро и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Впрочем в ночь на 23 июля президент одобрил документ.

Об этом говорится в материале Хапуга.ua.

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Задержание в НАБУ

Безумный информационный маховик вокруг НАБУ начал раскручиваться в понедельник. СБУ и Генпрокурора провели около 70 обысков у работников НАБУ, по официальному объяснению, из-за угрозы российского влияния внутри антикоррупционного органа.

Один из самых громких эпизодов истории с «российским влиянием» в НАБУ — дело Руслана Магамедрасулова, одного из руководителей межрегиональных управлений детективов Бюро.

СБУ задержала его по подозрению в связях с российскими спецслужбами и передаче им секретной информации. По версии следователей он также помогал отцу, предпринимателю из РФ, вести бизнес с технической коноплей, а сам был связан с экс-нардепом Федором Христенко, который, по данным следствия, сбежал из Украины, работает на ФСБ и имеет влияние на работу НАБУ.

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22 июля суд избрал меру пресечения как для самого Руслана Магамедрасулова — 60 дней под стражей, так и для его отца Сентября — также арест. Адвокаты семьи сообщили, что будут обжаловать решение в апелляции.

Еще одного крота, по словам следователей СБУ, разоблачили в центральном аппарате НАБУ. Им оказался сотрудник элитного подразделения «Д-2» Виктор Гусаров. Ему также в понедельник выдвинули подозрение в шпионаже в пользу ФСБ. По версии СБУ, «набушника» координировал Дмитрий Иванцов — бывший заместитель руководителя охраны Януковича, который после бегства президента остался в Крыму, перешел на сторону оккупантов и был завербован российской разведкой. Служба безопасности заявляет, что передала руководству НАБУ предупреждение о рисках, но реакции не последовало.

Задержание детектива НАБУ

В НАБУ настаивают что еще в прошлом году в августе СБУ провела у этого работника обыск и допрос, однако тогда никаких доказательств измены не обнаружили. Бюро инициировало внутреннюю проверку, провело совместные встречи с представителями СБУ и не получило ни одного письменного подтверждения рисков.

Задержанного Виктора Гусарова по решению Шевченковского райсуда взяли под стражу до 20 сентября без права на залог. Ему инкриминируют государственную измену и несанкционированные действия с секретной информацией. В суде Гусаров заявил, что готов сотрудничать со следствием. Служба безопасности решение суда считает тем, что подтверждает обоснованность подозрения.

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«Урожайный» понедельник Службы безопасности завершился обысками в доме беглого народного депутата Федора Христенко, которого подозревают в работе на ФСБ. В доме «опзжшника», который уехал из Украины в 2022 году, изъяли документы, связанные с антикоррупционным бюро — в частности, материалы прослушивания и кучу анкет детективов. По версии следствия, среди них — личные данные кандидатов на должности ГБР, документы слежки и даже карточка на одного из руководителей межрегионального управления НАБУ уже упомянутого Руслана Магамедрасулова. Сейчас нардепу Христенко объявили подозрение в государственной измене.

Кроме дел о госизмене от СБУ, добавили свои подозрения публично в тот же день и сотрудники Государственного бюро расследований. ГБР сообщило о подозрениях трем работникам НАБУ по фактам ДТП, произошедших в 2021 и 2023 годах. В одном случае столкновение автомобиля детектива с другим авто привело к наезду на пешехода, который потерял конечность. В другом — автомобиль во время маневра перевернулся и врезался в здание АЗС, тяжело травмировав пассажирку. Руководитель НАБУ разводит руками: дела давние и исследовании.

Реакция НАБУ

Массовые обыски и подозрения сотрудникам НАБУ превратились в настоящий скандал. В НАБУ подчеркивают: риски российского влияния актуальны для любого органа власти, но это не основание останавливать работу всей антикоррупционной системы.

Там возмущены тем, что обыски проводились без решений суда. В СБУ и генпрокуратуре объясняют: действовали безотлагательно. Некоторые эксперты соглашаются.

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«Читайте, пожалуйста, уголовно-процессуальный кодекс, где предусмотрены вполне предусмотренные законные возможности для того, чтобы осуществлять обыски без предварительного решения суда», — говорит политтехнолог Олег Постернак.

В том числе, в частности, по материалам, по обвинению по государственной измене.

Массовость обысков, считают, была необходима, потому что если бы каждое уголовное производство реализовывали отдельно, фигуранты могли бы успеть уничтожить доказательства.

Что говорят эксперты

Другого мнения общественные деятели. Убеждены обыски стали компанией по давлению и дискредитации НАБУ.

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«Мы связываем непосредственно эффективность работы НАБУ и САП, потому что были отдельные дела, связанные с окружением президента Зеленского. Потому что, я напомню, НАБУ уже активно расследование было и шло до объявления подозрения Алексея Чернышева», — говорит эксперт по антикоррупционным вопросам Сергей Миткалик.

Нардеп от «Слуги народа» Ольга Василевская-Смаглюк призывает же воздержаться от поспешных оценок и отметила, что только суд может дать ответ, является ли дело против детективов НАБУ заказным.

Однако и международных партнеров все это настораживает. Послы G7 в заявлении, обнародованном вечером сети X, указывают на обеспокоенность.

Что известно о новом законе о НАБУ и САП

И вот на следующий день на рассмотрение Верховной Рады выносят скандальный законопроект, который бьет по возможностям НАБУ. В итоге депутаты голосуют за проект №12414. Он, настаивают антикоррупционные эксперты, лишает НАБУ и САП независимости. Руководство этих органов выступило с заявлением. Директор НАБУ Семен Кривонос резко раскритиковал принятие законопроекта №12414, заявив, что он уничтожает антикоррупционную инфраструктуру Украины, созданную как ответ на запрос Евромайдана и общественную потребность в борьбе с высокопоставленной коррупцией. Во время брифинга он призвал президента Владимира Зеленского ветировать документ, который, по его словам, существенно ограничивает независимость НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Новый закон развязывает руки Генпрокурору, настаивают антикоррупционеры. Прокурор может давать обязательные указания детективам НАБУ, менять подследственность дел, закрывать расследование по требованию стороны защиты, а роль руководителя САП вообще сводится к номинальной, лишая его реального влияния.

«Дает возможность прокурору изменить любого прокурора в этом уголовном производстве, а для дел НАБУ это преимущественно САП, и соответственно забрать оттуда прокурора САП, определить другому, аналогично уничтожить это дело. Соответственно, провести самостоятельное независимое расследование в отношении даже топ-чиновников нашей страны будет нереально. То есть, оно априори будет уже информироваться в Офис президента», — говорит эксперт по антикоррупционным вопросам Сергей Миткалик.

Реакция из-за принятия закона

Защитники закона убеждают ничего катастрофически не произошло.

Народный депутат Ярослав Зализняк убежден, что это серьезный удар по борьбе с коррупцией. Зато народный депутат Украины от «Батькивщины» Алексей Кучеренко, как и лидер этой политсилы считает, что НАБУ и САП были под «влиянием внешнего управления» и поэтому он голосовал «за».

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С критикой НАБУ вышла скандальная нардеп Марьяна Безуглая. Она пишет, что бюджет НАБУ (9 млрд грн) превышает финансирование МИД в 8 млрд грн, хотя, по ее мнению, дипломатия важнее. Также она сравнила зарплаты: детектива НАБУ — 70 тыс. грн и атташе МИД — 13 тыс. грн.

Другого мнения комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос. Она выразила серьезную обеспокоенность голосованием в Верховной Раде и оценила это как серьезный шаг назад. Подчеркнув, что независимость таких институтов, как НАБУ и САП, является критически важной для интеграции Украины в Евросоюз.

Организация Transparency International Ukraine заявила, что законопроект №12414 создает «VIP-иммунитет» для фигурантов топ-коррупционных дел, предоставляя Генеральному прокурору эксклюзивное право закрывать резонансные расследования.

Протесты в Украине

Но украинцы одними заявлениями и постами в соцсетях решили не ограничиваться и вышли на улицы, чтобы остановить президента. Впрочем Владимир Зеленский таки поставил свою подпись под законом и записал успокаивающее обращение заявив, что НАБУ и САП продолжат работу, но нуждаются в очистке от «российских влияний».

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К президенту присоединились генпрокурор и глава СБУ.

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко считает, что НАБУ остается полностью автономным, а САП, согласно Закону «О прокуратуре», функционирует как департамент в системе прокуратуры. А еще пообещал, что не будет забирать дело бывшего вице-премьера Алексея Чернышева, которого называют кумом президента.

Подействуют ли такие аргументы — неизвестно. Но похоже переполненные протестующими площади изрядно насторожили власть и успокаивать несогласных взялся даже руководитель разведки Кирилл Буданов. В соцсети он призвал к единству и ответственности, потому что украинская история научила, что нация проигрывает, если ее разрывают внутренние противоречия.

Впоследствии стало известно, что Верховная Рада Украины срочно соберется, чтобы проголосовать за законопроект о НАБУ и САП, который внесет президент Владимир Зеленский.

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на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Кроты ФСБ в НАБУ, СЛИВ данных и закон 12414: спасут ли протесты бюро? ПОЛНЫЙ РАЗБОР Хапуга.UA