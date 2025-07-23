Скандальный закон о НАБУ и САП: что он на самом деле предусматривает, как голосовали и что дальше

Верховная Рада приняла скандальный закон, а президент Зеленский его подписал

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Верховная Рада приняла законопроект, который подчиняет НАБУ и САП Генеральной прокуратуре.

«За» проголосовали 263 народных депутата. После того, как закон подписал президент, у генерального прокурора появились новые полномочия.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Игоря Бондаренко.

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Какие дополнительные полномочия получил генпрокурор

Из-за скандального закона генеральный прокурор получил такие дополнительные полномочия:

полный доступ к материалам любого уголовного производства;

сможет самостоятельно определять подследственность по делам НАБУ — и забирать от НАБУ любое производство в другой орган досудебного расследования;

выносить подозрения для топ-чиновников;

решать — закрывать ли дела в отношении высших чиновников;

Генеральному прокурору будут подчинены прокуроры САП — в своих процессуальных решениях.

Как принимали скандальный законопроект

В окружении оппозиционных депутатов — спикер парламента выносит на рассмотрение изменения в Уголовно-процессуальный кодекс. Заблокированная трибуна и президиум парламентскому законотворчеству не мешают.



Представители фракций «Европейская солидарность» и «Голос» называют законопроект уничтожением независимости САП и НАБУ. Такого же мнения — председатель антикоррупционного парламентского комитета Анастасия Радина.



«16 января зарегистрирован этот законопроект, мы помним, что было в истории парламента и завершилось очень плохо. Не обманывайте себя и людей, якобы вы голосуете за мягкое усиление генпрокурора, а не снос НАБУ и САП. Нет, коллеги, вы голосуете за снос антикоррупционной инфраструктуры», — говорит Анастасия Радина.



В оппозиции отмечают — правки в документ внесли лишь за несколько минут до начала заседания, а это — нарушение регламента. За несоблюдение правил пытаются отстранить от работы Руслана Стефанчука. Но идея голосов не набрала, как и многочисленные попытки заблокировать рассмотрение законопроекта. Авторы поправок, в частности, Сергей Власенко — убеждены: увеличение полномочий генпрокурора — прописаны в конституции.

Через несколько минут принятый закон подписывает спикер и направляет к президенту.

Законопроект проголосовали на фоне многочисленных обысков, которые провела Служба безопасности у работников НАБУ. Двух работников бюро задержали — якобы по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами.



«Единственное, почему этот законопроект появился, это — активные производства по ближайшему окружению руководства офиса президента», — говорит нардеп Ярослав Юрчишин.

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Реакция руководителей НАБУ и САП

Руководители НАБУ и САП совместно провели срочный брифинг и призвали президента Зеленского — ветировать принятые Радой изменения в УПК, которые превращают обе антикоррупционные институты в декорацию.

Оппозиционные депутаты готовы оспаривать принятый закон в суде

Под угрозой теперь оказалась финансовая и дипломатическая поддержка Украины со стороны европейских партнеров. Поскольку деньги нам — выделяют в обмен на реформы, в том числе и в борьбе с коррупцией.

▶На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТСН 06:00 новости 23 июля. ПРОТЕСТЫ ПРОКОТИЛИСЬ УКРАИНОЙ! СКАНДАЛ С НАБУ И САП вышел за пределы страны

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