Скандальный закон об иноагентах в Грузии: как он выгоден России и почему вспыхнули протесты

Грузины говорят, что они не хотят, чтобы Россия пришла в Грузию.

В Грузии многотысячный протест этой ночью не рискнули разгонять силовики. Люди собрались под парламентом после того, как партия власти приняла в первом чтении закон об иноагентах, который дословно списан с российского. Президент Грузии пообещала его ветировать, однако у партии власти хватит голосов, чтобы вето - преодолеть.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Яны Слесарчук.

Почему люди протестуют в Грузии

Закон об иноагентах в первом чтении в грузинском парламенте уже одобряли - год назад. Тогда это вызвало мощный протест, который двое суток пытались разгонять силой, но впоследствии законопроект таки сняли с рассмотрения. Попытка вторая, первое чтение, тысячи - на улице. Бывший глава грузинского центробанка Ираклий Кадагидзе объясняет происходящее просто: "Грузия захвачена олигархом. Вся сила в руках одного человека - Бидзины Иванишвили - и его близкого окружения. Для него движение в сторону Евросоюза - это угроза".

Партия "Грузинская мечта", которая имеет большинство в парламенте - это партия Иванишвили. Единственное, что изменилось за год в тексте законопроекта - формулировка "агент иностранного влияния" в нем заменена на термин "организация, проводящая интересы иностранной силы". Он обязывает неправительственные компании и медиа, которые получают более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться как организация, проводящая интересы иностранной силы. В России этот закон использовали для подавления независимых СМИ и оппозиционных политиков.

"Мы здесь все против российского закона. Мы не хотим, чтобы наша страна принимала такие законы об иноагентах, это возмущает всех. Мы не хотим, чтобы Грузия шла по российскому пути, потому что в России никто не может говорить то, что думает, их арестовывают даже за плакаты без текстов. У нас такого произойти не должно", - говорит протестующая.

Столицу Грузии охватили протесты из-за скандального законопроекта / Фото: Associated Press

Позиция власти

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе демонстрирует абсолютное непонимание всеобщим возмущением.

"Жаль, что у американцев не было ни одного вменяемого аргумента. Ни одного, повторяю. Вы видели эти заявления, скажем Столтенберга или Шольца. Они сказали, что закон противоречит европейским ценностям - а какой частью? Почему? Ноль аргументов. Поэтому мы не станем пересматривать наше решение", - говорит он.

Что говорит оппозиции

Оппозиционный депутат Алекснадр Элисашвили - тот самый, который во время рассмотрения закона об иноагентах в парламенте, когда другие аргументы закончились, просто выбил оппонента с трибуны - говорит: российским порядкам в Грузии не место и объяснять это депутатам будут грузины на улице.

"Партия "Грузинская мечта" единолично приняла, что в Грузию должна прийти Россия. Эти 83 предателя считают, что Грузия должна подчиниться России. Но другие грузины объяснят им очень простую вещь, записанную в нашей Конституции. Конституция говорит: власть имеет народ, а не предательское правительство", - подчеркнул он.

Попытки разогнать протест

Действия грузинских силовиков в ночь на среду напоминали брутальные попытки разогнать протестующих в прошлом году. Людей оттесняли от толпы и забивали почти не стесняясь камер и многочисленных телефонов.

Однако уже этой ночью, когда митингующих вышло в десятки раз больше, силовики не рисковали их провоцировать. Арестов за всю ночь – всего два.

Протесты в Тбилиси против закона об ингаентах / Фото: Associated Press

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Напомним, в Грузии вспыхнули массовые протесты против скандального законопроекта о "Прозрачности иностранного влияния". Документ предусматривает появление реестра так называемых иностранных агентов – некоммерческих юридических организаций и медиа, финансируемых из-за границы более чем на 20%.

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