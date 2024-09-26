Скандалы, интриги и неожиданные решения: все детали визита Зеленского в США

Упреки относительно "вмешательства" в выборы в США, продвижение Плана победы, срывы ряда встреч, очередной ядерный шантаж Путина: чем еще заметится визит украинской делегации во главе с президентом Зеленским в США?

Обо всем этом и не только – говорится в эксклюзиве TSN.UA.

Визит Зеленского в США

Владимир Зеленский находится с недельным визитом в США. Он пытается убедить президента Джо Байдена – и каждого из потенциальных новых руководителей Белого дома, что необходимо продлить военную поддержку Украины, смягчить ограничения на использование американского оружия для ударов в глубь России и попытается заручиться глобальной поддержкой своего "плана победы".

Однако не все пошло по плану. Визит украинской делегации в США во главе с Владимиром Зеленским обернулся обвинениями штаба Трампа о якобы вмешательстве Украины в выборы в США. Все из-за посещения президентом Зеленского завода в Скрентоне (штат Пенсильвания), производящего артиллерийские снаряды калибра 155-мм. За эти почти три года полномасштабной войны выпуск этих снарядов, которые Украина и Тайвань получают буквально с конвейера, здесь увеличился почти на 160%. Поэтому цель украинских властей – поблагодарить работников завода за поддержку – вполне понятна и правильна. Завод боеприпасов стал первой локацией, посетившей Зеленский во время недельного визита в Соединенные Штаты. Он оставил подпись на одном из боеприпасов, на которые так надеются украинские военные.

По словам многих американских экспертов, кто "возьмет" Пенсильванию (один из традиционно колеблющихся семи американских штатов), тот и станет следующим президентом США. По многочисленным опросам, на прошлой неделе здесь лидировала именно Камала Харрис.

Однако уже на этой неделе ее снова опередил Дональд Трамп. Его штаб не мог не воспользоваться визитом президента Зеленского на завод в Скрентоне в Пенсильвании, манипулятивно обвиняя Киев во вмешательстве в выборы. Ведь 5 ноября американцы будут выбирать не только следующего президента США, но и треть Сената и всю Палату представителей.

Обвинение команды Трампа: встречи с Зеленским не будет

25 сентября после выступления Владимира Зеленского на Генассамблее ООН, спикер Палаты представителей Майк Джонсон обнародовал в соцсети Х письмо в адрес украинского президента с требованиями уволить посла Украины в США Оксану Маркарову именно из-за посещения завода в Скрентоне.

"Посол Маркарова организовала мероприятие, в рамках которого вы посетили американский производственный объект в ключевом штате, который возглавляет ведущий соратник Камалы Харрис. Там не было ни одного республиканца, потому что туда намеренно не пригласили ни одного республиканца. Эта поездка была очевидно партийной мерой, призванной помочь демократам, и, безусловно, стала вмешательством украинской стороны в избирательный процесс", – говорится в письме.

В Палате представителей, контролируемой республиканцами, подозревают, что организовав полет Зеленского в Пенсильванию, Белый дом использовал деньги налогоплательщиков на рекламную кампанию Харрис. Более того, Комитет по надзору Палаты представителей Конгресса США начал расследование из-за перелета президента Владимира Зеленского в Пенсильванию для посещения завода боеприпасов "на деньги американских налогоплательщиков". Об этом сообщил его глава Джеймс Коммер на сайте Комитета.

В то же время, спикер Палаты представителей уже публично отказался от встречи с Владимиром Зеленским 26 сентября в Вашингтоне, ссылаясь на изменения в графике работы Конгресса. А лидер республиканцев в Палате представителей Стив Скализ вообще сделал странное заявление, мол, не знал о визите Владимира Зеленского в Вашингтон.

Очевидно, что это циничная манипуляция, пишут в СМИ. Республиканцы, особенно штаб Трампа, стремится отомстить демократам за импичмент против него в 2019 году, который инициировала тогдашняя спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Однако пока Украина, кажется, снова попала в беду и стала заложником внутриполитической американской борьбы. Подобное уже было, когда в 2016 году тогдашние украинские власти все поставили на демократку Хиллари Клинтон, но победил Дональд Трамп. В 2019 году Киев стал заложником истории с импичментом Трампа. Сейчас команда бывшего президента США обвиняет Украину в вмешательстве в выборы, потому что Владимир Зеленский посетил завод в Пенсильвании, где губернатором является демократ.

Заявление Трампа

К вечеру среды, 25 сентября, высказался и сам Дональд Трамп, с которым 26-27 сентября должен был встретиться Владимир Зеленский. Однако, по сообщениям Politico и Associated Press, такая встреча в графике Трампа не запланирована. Хотя еще 18 сентября он говорил, что "вероятно" встретится с ним.

Трамп фактически подтвердил свои предварительные заявления о том, что в случае победы на выборах будет вынуждать Украину пойти переговоры с Россией и отказаться от возвращения оккупированных территорий.

Более того, Трамп назвал Владимира Зеленского "лучшим продавцом в истории". Об этом республиканец заявил во время митинга в Пенсильвании, сообщает Bloomberg. Трамп цинично высказался о помощи Вашингтона Киеву. По его словам, после каждого визита в США президент Украины возвращается "с миллиардами долларов".

Трамп говорит, что Зеленский якобы "сильно хотел", чтобы его оппонент-демократ Камала Харрис победила на выборах. Впрочем, заявляет экс-президент, именно он попытается подтолкнуть Украину и Россию к переговорному столу, если победит на выборах.

План победы: почему Запад больше не понимает Украину

Примечательно, что в четверг, 26 сентября, США выделили новую военную помощь Украине почти на $8 миллиардов, сообщил Зеленский. В пакет вошли, в частности, дополнительная батарея ПВО Patriot, беспилотники, дальнобойные ракеты и боеприпасы класса "воздух – земля", а также деньги для укрепления оборонно-промышленной базы Украины. Также Соединенные Штаты расширят программы подготовки украинских пилотов на F-16.

Однако это не потому, что в Вашингтоне наконец-то хотят предоставить нам очень много оружия, чтобы переломить ситуацию на поле боя в пользу Киева. Дело в том, что в законопроект о продлении госфинансирования, который в среду, 25 сентября, проголосовала Палата представителей и ушла на три месяца на каникулы, так и не заложили норму о продлении программы PDA, согласно которой Администрация Байдена предоставляла Украине военные пакеты помощи. Поэтому если сейчас Белый дом не объявит о предоставлении $8 млрд, эти деньги могут просто сгореть.

Вместе с этим, еще одной целью, если не самой главной, визит украинской делегации в США должен был стать План победы Украины, который президент Зеленский хочет презентовать как Джо Байдену, Камале Харрис и демократам, так и республиканцам, в частности лично Дональду Трампу.

Ибо уже очевидно, что дальнейшие сценарии развития войны в Киеве и на Западе видят по-разному: Украина подготовила свой План победы; в то время как наши союзники ищут выход из войны любой ценой даже за счет территориальных уступок со стороны Украины. К примеру, по словам президента Чехии Петра Павела, вряд ли можно назвать победой над Россией, если это будет достигаться ценой уничтожения половины украинцев.

Это заявление на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке он сделал в ответ на возмущение украинского МИД его предварительными словами о возможном согласии на российскую оккупацию украинских территорий для установления режима прекращения огня, на что Россия не соглашается, без гарантий для Киева взамен.

Вместе с тем Петр Павел не единственный, кто делает подобные заявления. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке на днях заявила, что "все больше партнеров в мире задумываются над тем, как можно закончить эту войну".

Понимая это, Украина тоже в последнее время несколько изменила свою риторику, посылая сигналы, что "мы ближе к миру, чем мы думаем", как сказал президент Зеленский в недавнем интервью ABC News, добавляя, что План победы – это мост к дипломатическому выходу, чтобы остановить войну.

К тому же, как сообщает Associated Press со ссылкой на источники в Киеве, Украина согласится на переговоры с Москвой в обмен на гарантии безопасности от ненападения со стороны России в будущем.

Мирные переговоры или капитуляция Украины

Однако в Москве заявляют, что "альтернативы" российской победе в Украине нет. Россия продолжает публично сигнализировать о своей незаинтересованности в любом мирном урегулировании войны. Кремль интересует только капитуляция украинского правительства и уничтожение Украины как государства. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики в качестве примера приводят интервью украинского президента Владимира Зеленского журналистам New Yorker о Плане победы Украины. В ходе разговора он заявил, что РФ не заинтересована в прекращении войны на любых разумных условиях и симулирует интерес к переговорам.

По словам Зеленского, Киев пригласил Москву принять участие во втором мирном саммите, но Кремль не продемонстрировал никакого интереса к участию. В частности, на днях спикер кремлевского "фюрера" Песков заявил, что "альтернативы" российской победе в Украине нет. Таким образом, он повторил нежелание РФ вести переговоры на других условиях, кроме капитуляции Украины, подчеркнули в ISW.

Кроме того, Песков назвал НАТО и Запад "коллективным врагом". Также спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не будет участвовать во втором украинском мирном саммите или каких-либо "таких саммитах". Таким образом, в ISW считают, что Кремль не заинтересован в добросовестных мирных переговорах с Украиной.

Стали известны новые пункты из "Плана победы"

Однако, с трибуны Генассамблеи ООН Джо Байден призвал союзников и мир поддерживать Украину к "справедливому и продолжительному миру". Именно на это и призван План победы. К счастью, не все разъедутся на каникулы по своим штатам. Однако, по информации издания Bloomberg, которое ссылается на неофициальные комментарии западных чиновников, в Плане победы нет никаких реальных сюрпризов, он не сможет серьезно изменить правила игры и это скорее список желаний Украины.

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Тем временем The Times со ссылкой на собственные источники опубликовало содержание плана победы Зеленского, состоящего из 4 основных пунктов. Кроме продолжения украинской операции на Курщине, которая должна укрепить позицию Киева на переговорах, это: запрос о гарантиях безопасности со стороны Запада, аналогичные пакты о взаимной обороне при вступлении в НАТО, запрос о предоставлении "специфического" современного оружия и международная финансовая помощь для разрушенной экономики. Кроме того, как пишет издание, там указаны и гарантии безопасности от действующего президента США Джо Байдена, которые "уберегут" от влияния Дональда Трампа, если тот победит на выборах, и помогут избежать принуждения Украины к невыгодному мирному соглашению.

В то же время то, что Зеленский может услышать от Байдена "нет", признает и он сам. Гарантии, что за план победы возьмутся мгновенно и начнут претворять в жизнь – нет. Впрочем, что будет тогда и есть ли у Украины "запасной план"? Зеленский говорит, что мы уже живем в запасном плане Б.

По его словам, сейчас он предлагает "новый план А" — план по укреплению Украины.

Трудно не заметить, что среди наших союзников растет усталость от полномасштабной войны, продолжающейся почти три года. После неудачного украинского контрнаступления в 2023 году Запад начал очень активно подталкивать Украину к переговорам с Россией, несмотря на продвижение российской армии на поле боя и то, что Путин и не собирается останавливаться.

Ядерный шантаж: Путин максимально повысил ставки

Более того, 25 сентября он еще больше повысил ставки, изменив ядерную доктрину РФ. Кремль фактически поставил Западу ультиматум: если Украина получит разрешение на удары западным дальнобойным оружием в глубине территории России, Москва может ударить ядерным оружием как по Украине, не являющейся ядерным государством, так и по странам, которые нас поддерживают и имеют ядерное оружие.

Россия увеличивает расходы на войну

Более того, страна-агрессорка Россия в 2025 году планирует увеличить военные расходы еще на 30 миллиардов долларов, сообщает агентство Bloomberg, которое ознакомилось с проектом трехлетнего бюджета РФ.

Это больше совокупных расходов на образование, здравоохранение, социальную политику и национальную экономику. Согласно этому документу, правительство РФ намерено увеличить расходы на оборону до более чем 13 триллионов рублей (142 миллиарда долларов) в 2025 году (в 2024 на эту статью было запланировано 10,4 триллиона рублей). Однако, по данным Bloomberg, в 2026 году военные расходы планируется сократить до 5,6% ВВП и до 5,1% – в 2027 году.

На Западе такие заявления воспринимаются серьезно, особенно в кругах, которые скучают по историческим лекциям Путина и дешевым российским газом. Возможно, больше станет понятно, когда наши союзники ознакомятся с Планом победы Украины и тщательно его изучат. И на встрече Джо Байдена, канцлера Германии Олафа Шольца и британского премьера Кира Стармера 10-12 октября в Берлине, о которой сообщил Spiegel, партнеры более или менее четким видением, приемлемым для Украины, как в конце концов остановить Москву.

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