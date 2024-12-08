Скандалы недели: начала ли Украина переговоры об окончании войны, подробности о ДТП в Днепре и майдан в Грузии

Прошедшая неделя выдалась насыщенной на события в Украине и мире. Украина отказалась от гарантий безопасности и начинает переговоры об окончании войны. В Грузии продолжается Майдан: силовики жестоко разгоняют митингующих. Появились новые детали скандального ДТП в Днепре, где погибла маленькая дочь военного: вероятный убийца вместе с другом пошел в магазин, пока девочка умирала на месте аварии.

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Альтернативы НАТО нет

Украина не согласится ни на какие «альтернативы, суррогаты или заменители» полноправного членства в НАТО. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел по случаю 30-летия подписания Будапештского меморандума. Документ должен обеспечить Украине гарантии безопасности, суверенитета и территориальной целостности в обмен на отказ от третьего в мире по потенциалу ядерного арсенала.

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Об этом отметил президент Украины Владимир Зеленский в интервью для Kyodo News. Он ясно дал понять, что альтернативы НАТО для Украины нет.

В свою очередь в МИД также отметили, что невыполнение Будапештским меморандумом своих функций повлекло за собой рост угроз безопасности не только для Украины, но и для других стран и регионов. В заявлении МИД также обратился ко всем государствам-участникам Договора о нераспространении ядерного оружия с призывом поддержать предоставление Украине действенных гарантий безопасности.

Отмечается, что приглашение Украины в НАТО сейчас станет действенным противодействием российскому шантажу и лишит Кремль иллюзий по поводу возможности помешать евроатлантической интеграции страны. Интересное мнение по этому поводу высказал политический эксперт Юрий Романенко. Он отметил, что зачем было столько времени уделять внимание именно гарантиям безопасности со стороны США и Европы для Украины, если в конечном итоге украинские власти заявляют, что альтернативы НАТО — нет. Пишет Романенко в своем телеграмм-канале и о том, что НАТО «мягко говоря» плевать на ультиматум Украины. Но размышляет – сколько недель продержится Украина, если будет отдан приказ прекратить военную поддержку западными партнерами.

"Первое, за что в течение года, как дурак со ступой носились с пустышкой безопасных договоров с США и европейскими странами, чтобы сейчас признать, что это по сути пустышка. Но по ходу гласит, что мы не подпишем ничего, не считая НАТО, если НАТО нас открытым текстом посылает нахер.

Он также отметил, что Украина планирует вести переговоры с Россией на втором саммите мира, если до сих пор не отменен закон, запрещающий вести переговоры с Россией. Кроме того, если для Путина вопрос невступления в НАТО Украины является наиболее принципиальным вопросом, то как можно остановить войну из-за немедленного вступления Украины в НАТО? Как видим, вопросов действительно больше, чем ответов. И главное – готово ли НАТО вообще принять Украину в Альянс?

Перспектива членства Украины в НАТО: действительно ли Трамп хочет договориться с Путиным по цене нейтрального статуса Киева. / Фото: ТСН.ua

Украина начинает переговоры

В то же время издание The Wall Street Journal сообщило, что Украина начинает переговоры с командой Трампа о прекращении войны! 4 декабря украинские чиновники во главе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком начали переговоры на высоком уровне с будущей администрацией Трампа.

Предварительно команда Трампа мало заинтересована в том, чтобы предложить Украине присоединиться к НАТО, несмотря на то, что президент Владимир Зеленский называл это жизненно важной гарантией безопасности против будущей российской агрессии. Несмотря на это издание пишет, что Украина планирует сообщить о своей готовности к миру. Однако речь идет об устойчивом мире, ведь нестабильный или временный мир не служит ни интересам США, ни Украины.

Фото: Associated Press

Протесты в Грузии

Еще одна новость, облетевшая СМИ на этой неделе – Майдан в Грузии. В стране продолжаются протесты. Несколько дней происходили протесты в центре Тбилиси на проспекте Руставели – там все было залито слезоточивым газом и утопало в дыму от фейерверков.

В Тбилиси, где происходили масштабные протесты, силовики устраивали жесткий разгон митингующих возле парламента. На проспекте Руставели спецназ использовал спецсредства, водометы, слезоточивый газ, дубинки для разгона протестующих. В СМИ также появлялась информация о том, что силовики даже начали затасовывать резиновые пули против митингующих.

МВД страны сообщало о нескольких сотнях, а в Сети просто завалены видео с силовым разгоном Майдана. Президент Грузии отметила, что у многих задержанных – ранения голов, поломанные лицевые кости, открытые ранения. Все как в России и Белоруссии, когда там еще выходили на протесты.

Кадры жестоких действий грузинских силовиков заполонили Интернет. Они до боли напоминают события в Украине 11-летней давности – разгон Евромайдана 30 ноября 2013 года. В соцсети Х президентка Грузии Саломе Зурабишвили написала: "Участники мирного проевропейского митинга были жестоко разогнаны силами ОМОНа "Грузинской мечты". Непропорционально используются слезоточивый газ и водометы. Идут массовые задержания и случаи некорректного поведения".

Украина ввела санкции

В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что Украина вводит санкции против части властей Грузии, сдающих страну Путину.

В частности, Украина ввела санкции против премьера Грузии Ираклия Кобахидзе, олигарха и основателя провластной партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили и главы МВД Вахтанга Гомелаури. Также под ограничения попали еще 16 чиновников Грузии.

Реакция Грузии

Тогда же Премьер страны Ираклий Кобахидзе заявил, что такое решение свидетельствует о сложном положении украинской власти. А ухудшение отношений Украины и Грузии часть плана, чтобы создать сложную ситуацию в грузинском регионе для будущей администрации США. В то же время президент Грузии Саломе Зурабишвили поблагодарила за решение Украины ввести санкции против политиков страны. В соцсети Х она написала — "Лучше и не скажешь, спасибо Владимир".

Фото: ТСН

ДТП в Днепре

Эта трагедия повергла в шок всю Украину. Поздним вечером 1 декабря автомобиль BMW влетел в Ford, совершавший разворот. В результате аварии погибла 10-летняя девочка. Еще три человека пострадали. Двое детей — 11 и 13 лет находятся в крайне тяжелом состоянии в больнице. Об аварии на жилом массиве "Красный камень" сначала сообщили в социальных сетях. Трагедия произошла около 19.45. В то время как пишут местные, светофоры не работали из-за отключения света, а на дороге было темно. На первых фото и видео, публиковавшихся с места происшествия, был виден разбитый Ford, тело ребенка и пострадавшего и убитого горем мужчины. А также номерной знак, отлетевший от BMW в результате удара. Сама машина, по словам очевидцев, улетела на 100 метров после столкновения.

Судебное заседание

На судебном заседании по делу смертельного ДТП в Днепре адвокат подозреваемого попросил отложить разбирательство для ознакомления с материалами дела. Защитник потерпевших Василий Серегин выразил опасение, что другой подозреваемый, несовершеннолетний пассажир BMW, может покинуть территорию Украины. Сам подозреваемый вину не признал, а еще отказался комментировать, был ли он за рулем.

Фото: ТСН

Кто был за рулем?

В течение нескольких дней в сети шли дискуссии — кто же на самом деле был за рулем? Потому что в тот же день, когда произошла авария, в Сети нашли вероятного водителя BMW за "элитным" номерным знаком авто с четырьмя семерками. Молодой парень активно ведет страницу в TikTok. На ней публикует кучу фото и видео, где фигурирует тот же автомобиль. Демонстрирует роскошную жизнь, деньги, гонки по набережной и шутит о том, что уже совершал ДТП.

В местных пабликах писали, что это 17-летний Арсений Бессонов. Юноша родился в 2007 году и даже не имел законного права садиться за руль. Поговаривают, будто влиятельный отец с уголовными связями покрывает сына.

В Сети даже опубликовали видео, где видно, как в центре Днепра 25 августа 2024 года BMW сбивает двух человек на переходе и уезжает с места происшествия.

Однако 2 декабря в полиции Днепра сообщили, что за рулем BMW находился парень 2005 года рождения. А парень 2007 года, о котором все писали, якобы был пассажиром.

По предварительной информации, водитель и пассажир BMW были трезвыми. В Сети также публикуют информацию о парне 2005 года рождения, который, по данным полиции, был за рулем автомобиля. Это фото также обнародовала полиция.

Два подозрения

19-летнему парню сообщили о подозрении. По данным следствия, он превысил скорость и допустил столкновение с автомобилем Ford. Следователи также сообщили о подозрении несовершеннолетнему ПАССАЖИРУ авто BMW. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 136 УК — неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии. Ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы. По данным СМИ, речь идет о 19-летнем Валерии Олещенко.

А уже 3 декабря первый заместитель начальника ГСУ Сергей Пантелеев во время брифинга подтвердил, что в совершении жуткой аварии в Днепре подозревают совершеннолетнего фигуранта дела. Также стало известно, что резонансное дело будет дальше расследовать Главное следственное управление Нацполиции под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора. В Днепре избрали меру пресечения подозреваемому в ДТП, унесшему жизни 10-летней девочки – 60 суток ареста без права внесения залога!

Маршрут новолуний

Правоохранители также полностью установили маршрут молодых людей до совершения ДТП и после него.

Далее – гонят по дороге и врезаются в Форд. А после дорожно-транспортного происшествия водитель Олещенко скрылся. Также с ним находился уже знакомый нам с Тик Тока пассажир Бессонов. Их не было около часа. В то время, пока в результате ДТП умирала 10-летняя девочка — ребята пошли в магазин.

Напомним, будущий президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна быть готова к возможному сокращению американской помощи. По его словам, помощи от Соединенных Штатов станет еще меньше.

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