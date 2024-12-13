Скандалы с питанием украинских военных: что известно о нововведениях (фото, видео)

ТСН спросила у Государственного оператора тыла – структуры, которая после нескольких скандалов из Минобороны должна была навести порядок и воплотить не одну реформу, как сейчас кормят украинских военных.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Елены Гущик.

"Что-то удалось. Например демониполизировать рынок. По состоянию на сегодня. Вся информация доступна. Любая компания, которая решит поставлять Вооруженные силы Украины, может зайти на тендер, может зайти на рыночные консультации, принять участие и дальше поставлять", - говорит Галина Литош, директор программы питания ДОТ.

В этом году в пяти областях уже запустили пилотный проект, по которому Государственный оператор тыла сам выбирает производителей отдельных продуктов. А доставлять их будут логистические компании, которых так же будут выбирать на открытых торгах. Благодаря новым процедурам закупок ДОТ планирует уменьшить стоимость питания без потери в качестве. Сейчас на одного воина выделяют 154 гривны 98 копеек - это сумма в сутки, без учета воды и сухпайков.

Сколько средств выделяют на питание военных

"Каша гречневая с соевым мясом, борщ украинский с соевым мясом или гороховая каша с фаршем из сладкой моркови. Это я подошла рассмотреть три вида обновленных сухпаев с новыми маркировками "кошер", "халяль" или "веган". Они попадут к военным, как обещают - уже в 2025 году", - говорит Елена Гущик.

Рядом с первыми партиями сухпаев, на выставке посвященной годовщине ГОТу, стеллажи с упоминаниями самых громких скандалов вокруг еды. Начало с "яиц по 17 гривен", далее демонстрация испорченных тушек, после скандала с которыми, говорит директор, ДОТ усилил контроль за поставками продуктов, а еще запустил новую цифровую систему. Теперь весь учет, информация о доставке или производителях еды - фиксируется не на бумагах, а в компьютере.

На питание одного воина выделяют 154 гривны 98 копеек

Так в 2024 году был сокращен перечень товаров, которые закупают для ВСУ. И в каталоге вместо 406 теперь 360 пунктов. Лишние дорогие позиции убрали и прописали более четкие требования к существующим.

Директор одного из предприятий говорит, чтобы стать поставщиком еды для ВСУ, надо ознакомились с системой оборонных закупок, прошли требования ГОТа и теперь только с их складов в одну область для военных едет по 400 тонн еды в неделю.

В ГОТе отчитываются - теперь к поставщикам строгие требования. Если их нарушают - не только прекратят сотрудничество, но и наложат санкции, вроде годового отстранения от участия в конкурсе. Нескольких таких недобросовестных поставщиков, говорят в операторе тыла, уже отстранили в этом году.

Военные говорят, изменения ощущают в лучшую сторону.

Иголки в мясе и тухлая тушковка! И это все бойцам на передовую!

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