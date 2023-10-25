Скандалы с доставкой оружия в Украину: почему подобное происходит и кто ответственен

Вопрос поставки оружия для Украины от западных партнеров самый главный сегодня — как для бойцов на фронте, так и для всего государства. Но все чаще в социальных сетях и медиа появляются сообщения о сорванных поставках от зарубежных экспортеров.

Сайт ТСН.ua разбирался, что происходит в сфере поставок оружия.

Известно о многочисленных "сюрпризах" от спецэкспортеров, взявших деньги от Украины, а долгожданного оружия или военной амуниции украинцы так и не дождались. Случаи фиксируют разные, например, когда товар поставлен не в полном объеме, некачественный, несвоевременно или экспортер просто исчезает и не реагирует на обращения, даже судебные.

Сорванные поставки оружия на миллиарды

В социальных сетях пишут о невыполнении контрактов по поставкам вооружения. К примеру, польской компанией Alfa sp z oo.

Как сообщают в СМИ, на начало этого года по компании Alfa зафиксировано невыполненных контрактов более чем на 3,5 млрд долларов. Известно, что компания выполнила один из контрактов всего на 10% и попросила его разорвать.

Сайт ТСН.ua поинтересовался в Министерстве обороны Украины: кто выбирал такие компании, сколько средств на это было потрачено (ведь оружия мы так и не получили), известно ли им о подобных случаях и какой будет реакция на такие действия в условиях войны?

"Министерство юстиции Украины обеспечивает представительство интересов, в том числе в иностранных международных арбитражных судах, по взысканию с компании Alfa sp z oo около 20 млн. евро основного долга и около 5,5 млн евро штрафных санкций за нарушением условий контракта", — сообщили сайту ТСН.ua в пресс-службе Минобороны.

Коллаж ТСН.ua. Минобороны обратилось в суд после того, как не получило боекомплект для фронта.

Кто выбирает такие компании?

В ведомстве добавляют, что закупка вооружения осуществлялась и осуществляется без применения (видов) процедур в соответствии с особенностями, определенными действующим законодательством в условиях военного положения.

"Анализ и рассмотрение коммерческих предложений осуществляли рабочие группы, а затем Центр управления обеспечения вооружением и военной техники, который возглавлял профильный заместитель министра обороны. В этот Центр входили руководители профильных структурных подразделений Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, а также руководитель Центрального научно-исследовательского института вооружения и военной техники Вооруженных Сил Украины", — отмечают в пресс-службе Минобороны.

Там говорят, что проект контракта проходил внутренние проверки, визировался специалистами юридического, финансового и других департаментов министерства. Для проведения технических инспекций по месту нахождения товара привлекались военные атташе в соответствующей стране.

"Полномочия на заключение контрактов имел директор Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины. При этом решение о финансировании по заключенному контракту в зависимости от размера авансирования принял профильный заместитель Министра обороны", — добавляют в министерстве.

Из-за этой неприятной истории ширится довольно много слухов. Один из них, что из-за возникшего между Украиной и Польшей дипломатического скандала могут произойти негативные изменения в контрактах польских оборонных компаний на поставку в Украину "Rosomak", САУ "Краб", ПЗРК "Piorun" и винтовок "Грот".

"Изменений по контрактам с польскими партнерами нет", — заверили нас в Минобороны.

Высокоточная РСЗО "Ольха" в действии/Фото КБ "Луч"

Будет ли помощь от США?

Кроме того, поступают тревожные звоночки по поводу ситуации с поставкой оружия и боеприпасов. Известно, что в США утвердили временный бюджет, не включающий в себя помощь Киеву. То есть, для нас остается только механизм грантов.

Сайт ТСН.ua поинтересовался в Министерстве обороны Украины, как это может отразиться на поставках военной помощи Украине?

Там нас заверили, что контракты на поставкам оружия и боеприпасов Украине от зарубежных компаний остаются в силе.

"Кроме того вооружение и военная техника поставляется в Украину в качестве материально-технической помощи именно от США. Согласно заверению американской стороны, у них достаточно финансовых полномочий для продления удовлетворения потребностей Украины. Министерство обороны Украины надеется на дальнейшую поддержку Конгресса США", — отметили сайту ТСН.ua в пресс-службе Минобороны Украины.

Конфликт вокруг разработчика ракет

Также многих удивляет конфликт, возникший между государственным предприятием Киевское конструкторское бюро "Луч" (оно разрабатывает и производит ракеты "Нептун" "Стугна", "Корсар") и Госаудитслужбой, которая продолжает проверку предприятия оборонной промышленности, фактически частично блокируя его работу.

В ГП "ГосККБ "Луч" заявляют, что Госаудитслужба блокирует работу оборонного предприятия/Коллаж ТСН.ua

КБ "Луч" уже второй раз обращается с открытым письмом к руководству государства, а в Государственной аудиторской службе уверяют, что никому не блокируют работу, а только выполняют свою.

Все это очень сильно диссонирует на фоне заявлений чиновников о создании эффективного отечественного ВПК и мощном сотрудничестве с международными партнерами в сфере производства оружия.

ТСН.ua попросил прокомментировать конфликт, возникший между КБ "Луч" и Госаудитслужбой специалистов АО "Украинская оборонная промышленность".

"АО "УОП" не комментирует эту ситуацию, а может лишь отметить, что она является следствием общего отсутствия системного решения вопроса доходности по государственным контрактам в сфере обороны, заключавшимся после начала полномасштабного российского вторжения", — сообщила сайту ТСН Ирина Ванникова, директор департамента по коммуникациям АО "УОП".

Там посоветовали за более подробной информацией обратиться непосредственно в ГП ГККБ "Луч" и Государственную аудиторскую службу. Но позицию обеих сторон мы уже озвучивали. Поэтому решили узнать мнение Министерства обороны Украины.

Почему Госаудитслужба оказывает давление на КБ "Луч"

"Госаудитслужба Украины по инициативе Минобороны провела ревизию отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности Минобороны за 2022 год, по результатам которой в марте 2023 года составлен Акт ревизии, который Министерство обороны подписало с возражениями. ГАСУ не приняла возражения и направила в мае 2023 года в Минобороны требование, по которому усматривается нарушение ведомством законодательства, в частности, по включению субъектами хозяйствования в калькуляцию цены товаров прибыли. В результате якобы произошло завышение стоимости поставленной продукции на общую сумму около 3,5 млрд грн, что нанесло материальный ущерб (убытки) общей суммой около 2,5 млрд грн", — рассказали сайту ТСН.ua в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Там добавляют, что сейчас Минобороны обжалует в Харьковском окружном административном суде требования ГАСУ по части прибыли и НДС, судебное заседание состоится 26.10.2023.

Позиция ГАСУ заключается в следующем: поскольку в постановлении КМУ от 20.03.2022 №335, которым регулировались отдельные вопросы в сфере оборонных закупок, не было указано о прибыли и поставочном вознаграждении исполнителя, то, по мнению ГАСУ, правительство приняло решение на период действия военного положения заключать государственные контракты по оборонным закупкам без прибыли в размере 1 + 30% для украинских производителей и снабженческого вознаграждения в размере 3% для украинских поставщиков, то есть компенсировать только расходы.

"В свою очередь, позиция Минобороны состоит в том, что постановление КМУ от 20.03.2022 № 335 не регулирует вопрос ценообразования, а предусматривает замену документа "расчетно-калькуляционные материалы" (состоит из нескольких томов, подготовка которых длилась месяцы) и его согласование на более упрощенный документ "калькуляция расходов", который составляет в произвольной форме контрагент, он несет за него полную ответственность и предварительно не согласовывается с Минобороны", — отмечают в министерстве.

Там добавляют, что согласно ст. 19 Закона Украины "Об оборонных закупках" уровень прибыли устанавливается решением Кабинета Министров Украины и таким решением является действующее постановление КМУ от 03.03.2021 № 363. Минэкономики в письме, адресованном Минобороны и ГАСУ, поддержало позицию Минобороны, но это практически не решило проблему, поскольку ГАСУ настаивает на своих выводах.

Как разрешают конфликт в правом поле

"Параллельно Министерство принимает меры по правовому урегулированию вопроса. В частности, в ведомстве было разработано Постановление КМУ № 736 от 18.07.2023, которым внесены изменения в Постановления № 1275 с учетом положений Постановления № 335 и частично Постановления № 363. Однако в результате многочисленных замечаний от Минюста, Минфина и Минэкономики вопросы дополнительной прибыли и снабженческого вознаграждения урегулированы только на будущее, а контракты, которые были заключены в период с 24 февраля 2022 года до 21 июля 2023 года остаются в ситуации правовой неопределенности", — разъясняют в Минобороны.

18 сентября 2023 в Минобороны от Минстратегпрома на согласование поступил проект Постановления "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 11 ноября 2022 г. № 1275, к которому Минобороны высказало замечания, в частности относительно дополнительного урегулирования прибыли по контрактам, заключенным в период с 24 февраля 2022 года.

21 сентября 2023 года Верховная Рада Украины приняла Постановление № 3388-IX "О поддержке оборонно-промышленного комплекса Украины в условиях военного положения", которое тоже, к сожалению, не решает проблему, а Госаудитслужба вообще трактует ее в свою пользу.

Поэтому продолжаются судебные споры, в которых Минобороны отстаивает свою позицию.

Для чего создают "Агентство оборонных закупок"

Известно, что в Украине вопросы закупки оружия передаются профильному Агентству. Мы поинтересовались, сколько и когда у Агентства будет денег, персонала, а главное — по какими принципами оно будет закупать оружие для наших защитников?

По штату в ГП Министерства обороны Украины "Агентство оборонных закупок" — 322 должности. По состоянию на 16 октября 2023 фактическая численность работников Агентства составляет — 120 работников.

"Основным законодательным актом, определяющим общие правовые основы планирования, порядок формирования объемов и особенностей осуществления закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения для обеспечения нужд сектора безопасности и обороны, а также других товаров, работ и услуг для гарантированного обеспечения потребностей безопасности и обороны, является Закон Украины "Об оборонных закупках" и постановление Кабинета Министров Украины от 11.11.2022 года № 1275 "Некоторые вопросы осуществления оборонных закупок на период действия правового режима военного положения". При этом основные принципы осуществления оборонных закупок определены именно статьей 3 Закона", — отмечают в Минобороны.

Снабжение оружия в Украину крайне необходимо

Кроме того, руководящими нормативно-правовыми актами для деятельности Агентства является постановление Кабинета Министров Украины № 494 от 16.05.2023 года "Некоторые вопросы осуществления оборонных закупок службой государственного заказчика", которое определяет Порядок использования ГП "Агентство оборонных закупок" средств, предусмотренных в государственном бюджете для осуществления закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения и приказ Министерства обороны Украины № 449 от 04.08.2023 г., что уполномочивает Агентство на выполнение функций службы государственного заказчика и определяет порядок взаимодействия со всеми сторонами процесса оборонных закупок.

За что будет отвечать Агентство?

Там добавляют, что основными принципами Агентства являются:

своевременность и соответствие принятым решениям по защите национальных интересов Украины, обеспечению потребностей безопасности и обороны;

последовательность принятия и выполнения решений по разработке, закупке товаров, работ и услуг оборонного назначения;

систематичность их выполнения, к онкурентность;

эффективность использования средств, результативность, открытость и прозрачность (кроме сведений, составляющих государственную тайну и разглашение которых может нанести вред национальной безопасности);

предотвращение коррупции, злоупотреблений и дискриминации, целостность, согласованность системности планирования и финансирования оборонных закупок, учет приоритетов и ограничений, установленных государственными программами в сферах национальной безопасности и обороны.

Многоуровневая система контроля

Агентство поддерживает указанные принципы и пытается воплощать в жизнь лучшие мировые практики оборонных закупок.

"Так, в Агентстве определено уполномоченное лицо по предотвращению коррупции, которое прорабатывает внешнеэкономические и государственные контракты (договоры) на предмет коррупционных рисков в соответствии с действующим законодательством, а также сотрудничает по поводу деятельности предприятия с Национальным агентством по предотвращению коррупции. Также, следует заметить, что в Агентстве действует многоуровневая система контроля по всем стадиям закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения и налажено взаимодействие с соответствующими спецслужбами", — добавляют в пресс-службе Минобороны.

Также одним из основных принципов осуществления оборонных закупок в Агентстве является нулевая толерантность к коррупции.

"В условиях чрезвычайной потребности в вооружении и военной технике (ВВТ) и в бесперебойном снабжении ВВТ, Агентство в своей деятельности делает упор на профессионализацию оборонных закупок, использование современных финансовых инструментов, системности, последовательности и упорядоченности закупочного процесса, системным и основательным исследованиям мирового рынка вооружений, настройке взаимодействия и коммуникации с ВСУ как внутренним заказчиком", — подчеркивают в Минобороны.

Украинские военные нуждаются в современном оружии / Фото: Associated Press

С кем будет сотрудничать Агентство

К развитию возможностей Агентства привлечены международные партнеры: Норвегия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Швеция, Агентство по поддержке и поставке НАТО.

Была разработана и принята нормативно-правовая база, регулирующая деятельность Агентства с учетом особенностей правового режима военного положения в Украине и лучших практик государств-членов НАТО.

В соответствии с приказом Министерства обороны Украины № 449 от 04.08.2023 г. "Об уполномочии ГП Министерства Украины обороны "Агентство оборонных закупок" как службы государственного заказчика на осуществление закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения и заключения государственных контрактов (договоров) во время действия правового режима военного положения", Агентство является получателем бюджетных средств по бюджетной подпрограмме 2101150/1 "Закупка и модернизация вооружения и военной техники" и по бюджетной подпрограмме 2101150/9 "Организация производства (сборки, ремонта), закупки боеприпасов и комплектующих изделий к ним и строительству (реконструкции) объектов специального назначения".

В то же время Агентство осуществляет закупки на основании полученных от структурных подразделений, определенных ответственными за формирование и выполнение соответствующих бюджетных подпрограмм запросов на поставку.

Украинские военные на бронетехнике / Фото: Getty Images

Как война в Израиле повлияет на поставку оружия в Украину

Многих украинцев волнует вопрос: повлияет ли война в Израиле на поставки вооружения в Украину от западных партнеров?

Соответственно, сайт ТСН.ua поинтересовался, уменьшится ли помощь Украине или, наоборот, может увеличиться, если мир наконец поймет, что имеет дело с глобальным злом как в Украине, так и в Израиле?

В Министерстве обороны убеждены, что помощь будет увеличиваться, а поддержка будет усиливаться:

"В частности, крайняя встреча в рамках "Рамштайна" позволяет уверенно утверждать о системной и дальновидной поддержке Украины международными партнерами ", — отметили в пресс-службе Минобороны.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал о модели украинского "железного купола": что поможет эффективно сбивать дроны и почему не получится, как в Израиле.

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