Скандалы во время мобилизации: мужчина впал в кому после посещения ТЦК – кто виноват

Мужчина впал в кому и умер в больнице после посещения Хмельницкого ТЦК. Мать умершего уверяет, что военными захватили ее сына, угрожали и издевались над ним. Между тем уполномоченный по правам человека бьет тревогу – представители ТЦК вообще не имеют права задерживать людей на улице. О громких подробностях трагедии и реакции ТЦК, говорится в эксклюзиве Виктории Панченко TSN.UA.

В Хмельницком мужчина скончался через 2 дня после визита в ТЦК. Об этом рассказала Наталья Кушлак. Женщина разместила сообщение об истории, случившемся с ее сыном Андреем в соцсетях. Она уверяет, что военкомы незаконно задержали ее сына, угрожали ему и издевались.

По словам мамы Андрея, он всегда помогал военным и волонтерил, поскольку сам не мог воевать по болезни. Более того, женщина утверждает, что ее сын имел проблемы со здоровьем и никогда не скрывался от ТЦК. Мужчине ни разу не приносили повесток, не сообщали, чтобы он явился для уточнения данных.

"Он даже в армии не служил, не взяли из-за проблем со здоровьем. И тут его, как какого-то преступника, схватили и завезли в ТЦК. У Андрея была гипертоническая болезнь. Врач из военкомата дала ему направление на осмотр врачей кардиологического диспансера, они должны были дать свое заключение о состоянии его здоровья. Он должен был идти в кардиодиспансер на следующий день, в 9:00, но тогда он уже был в Хмельницкой городской больнице, где врачи боролись за его жизнь", - рассказала Наталья Кушлак в комментарии "Суспильному".

Несмотря на то, что мужчине стало плохо еще в ТЦК, военкомы так и не вызвали ему скорую. Хотя, по словам матери, Андрей просил о помощи. По ее словам, из здания ТЦК мужчина вышел уже с признаками предынсультного состояния.

Два дня врачи Хмельницкой городской больницы боролись за его жизнь. К сожалению, поражения головного мозга у Андрея оказались несовместимыми с жизнью. Он умер, так и не выходя из комы. В воскресенье, 31 марта, мужчину похоронили.

Мужчина до посещения ТЦК (слева) и в больнице после визита (справа)

А что говорит ТЦК?

"При осуществлении мер оповещения гражданину была вручена повестка для уточнения военно-учетных данных и прохождения ВЛК. у гражданина нет, кроме того, он находился в розыске, избегал службы в Вооруженных Силах Украины, однако во время прохождения ВЛК у гражданина было выявлено заболевание, учитывая это, он направлен на обследование в медицинское учреждение.

Ухудшение состояния здоровья военнообязанного и наступление летального исхода произошло уже в медицинском учреждении во время дообследования. Следовательно, информация, которая распространяется в соцсетях об игнорировании жалоб гражданина на состояние здоровья — не соответствует действительности. Как и о физическом влиянии или угрозах со стороны военнослужащих территориального центра комплектования", – говорится в сообщении Хмельницкого ТЦК и СП.

Реакция полиции

Пока мать Андрея обратилась в полицию, дело на контроле правоохранителей. Об этом заявила инспектор по коммуникации Хмельницкого районного управления полиции Вера Мазур.

"Сейчас женщина действительно у нас была и написала заявление. Ее сейчас рассматривает наше следственное управление и по результату этого рассмотрения будет принято решение и об открытии уголовного производства, и о подследственности", — отметили в полиции.

ТЦК не вправе задерживать людей

К сожалению, паблики переполнены видео, где представители ТЦК "крутят" людей под открытым небом и запихивают их в свои бусы. Хотя военные не имеют права задерживать людей на улице. Об этом заявляет омбудсмен Дмитрий Лубинец в интервью "Суспильному".

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"Они не могут ходить по улицам и физически задерживать граждан Украины с применением физической силы. Не могут. Это нонсенс. Кто от этого выиграет? Армия? Нет. Граждане Украины, которые боятся выходить на улицу? Нет", – убежден уполномоченный ВР по правам человека .

Если и нужно проводить так называемые рейды, то в составе такой группы обязательно должны быть представители Нацполиции, говорит Дмитрий Лубинец. Более того, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека выступает против расширения полномочий ТЦК.

Назад дороги нет

Напомним, 2 апреля Владимир Зеленский подписал несколько законов, касающихся мобилизации в Украине. В частности, предельный призывной возраст снижается с 27 до 25 лет и отменяется статус "ограниченно пригодный". Фактически это означает, что с обретением статуса военнообязанных украинцы в возрасте от 25 лет могут быть мобилизованы в особый период. До этого мобилизации подлежали мужчины от 27 лет.

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Также теперь мужчины, признанные ограниченно годными к военной службе, должны будут в течение следующих 9 месяцев пройти повторное медицинское освидетельствование, чтобы врачи определили: годен или непригоден человек к военной службе. И именно эта норма вызывает больше всего вопросов у общества, в том числе и самих военных.

О "правильных" выводах ВЛК и "добросовестной" работе ТЦК, что приводит к тому, что в армию попадают люди с проблемами со здоровьем, говорит и журналист и писатель, а теперь военнослужащий Станислав Асеев. Об этом он сказал в комментарии "Радио Свобода"

"Я это вижу своими глазами, начиная с "учебок"... Эта ситуация уже есть в нашей армии, к сожалению. И собственно этот закон может это каким-то образом исправить, если опять же ВЛК будут подходить более объективно, а не так, как я видел это среди пути на фронт, скажем так... Во-первых, я видел человека, который был с недостатками зрения, и его записали в снайперы, это почти анекдот. Во-вторых, я столкнулся с людьми, когда лежал в больнице, у них брали анализ крови и выявляли гепатит", – сказал Асеев.

Военный откровенно рассказал, какими могут быть последствия отмены статуса "ограниченно подходящий" для военнообязанных.

"Неизвестно, насколько объективно ВЛК будет оценивать людей, ограниченно пригодных и в какую сторону они это будут делать. Если будут они делать это с какой-то пользой, или все же по состоянию здоровья. Поэтому большинство побратимов, с которыми мы обсуждали это, относятся к этому скептически и с определенным недоверием", – отметил писатель.

Между тем, основной законопроект о мобилизации до президента еще не дошел. Более того, его до сих пор дорабатывают народные избранники. По “инсайдам” некоторых чиновников, законопроект о мобилизации попадет в зал голосования где-то в середине апреля.

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СКАНДАЛЬНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ! Мужчина впал в кому после общения с ТЦК! Кто виноват?