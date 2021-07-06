Скандинавские страны лихорадит от слишком жаркого лета: что говорят эксперты

Скандинавские страны лихорадит от слишком жаркого лета: что говорят эксперты

Погода в этом году бьет температурные рекорды

Даже Деду Морозу жарко летом. Скандинавские страны страдают от рекордно высоких температур.

Об этом 6 июля говорится в сюжете ТСН 19:30.

В финской Лапландии в прошлом месяце зафиксировали 34-ре градуса выше нуля. Такого не было с 1844-го года.

Жалуются на духоту и в соседней Швеции. Сразу несколько регионов сообщили о рекордных максимумах за июнь. А за полярным кругом в Норвегии перескочило за 33-ри градуса, хотя обычно летом чуть больше 20-ти.

Эксперты объясняют: тепловая волна пришла в Скандинавию из Северной Америки. Там ситуация еще критичнее, потому столбики термометра достигают иногда и 50 градусов. Жертвами жары только в самой Канаде стали около полутысячи человек.

Напомним, что ученые обнаружили причину аномальной жары в Канаде: этот феномен превратил Венеру в самую горячую планету.

Новости мира: скандинавские страны страдают от рекордно высоких температур

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