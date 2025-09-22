«Сказал, что не согласен с политикой Украины и начал стрелять»: детали проверки документов в Кировоградской области

47-летний мужчина во время проверки документов открыл огонь по полицейским / © ТСН

В Украине произошел очередной случай, когда при попытке проверить документы у мужчины, появились потерпевшие. Напомним, что предыдущий случай, неделю назад, произошел в Одессе — во время проверки документов мужчина нанес проникающее ранение ножом одному из представителей проверявшей документы группы.



Так, на днях в селе Песчаный Брод Кировоградской области один из местных жителей открыл огонь по двум полицейским.



Как рассказали источники ТСН.ua среди силовиков, кроме того, что мужчина стрелял, у него еще была страйкбольная граната (не содержит взрывчатого вещества, имитирует взрыв).

В свою очередь, официально в полиции сообщили, что стрельба произошла около 16 часов в субботу, когда полицейские пытались проверить документы у этого мужчины. Последний применил револьвер, который, как потом выяснилось, был переработан в боевой.



«Он открыл огонь из неустановленного оружия в сторону полицейских. В результате стрельбы начальник СРПП (сектора реагирования патрульной полиции) получил огнестрельное ранение в живот, а его напарник — ранение в руку», — сообщил отдел коммуникаций ГУНП Кировоградской области.



По данным полиции, после совершенного стрелок скрылся.



Впоследствии выяснилось, что он местный житель. На его поиски отправили оперативников, следователей, кинологов и патрульных полицейских.



«Полицейские установили личность стрелка и задержали его на одной из улиц села. Им оказался местный житель 1979 года рождения. Во время проведения неотложного осмотра по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили и изъяли пневматическую винтовку и патроны к ней, принадлежности для снаряжения патронов, несколько десятков гильз с разной маркировкой, капсули к патронам, 98 патронов калибра 5.56×55, 35 сим-карт разных операторов и другие вещественные доказательства», — сообщили полицейские.



Если вина стрелка будет доказана в суде, то ему грозит либо до 15 лет тюрьмы, либо пожизненное заключение.



В самом селе Песчаный Брод местные власти об этом мужчине неохотно рассказывают, что он хоть и является фактически местным жителем, но здесь не был зарегистрирован.



Он фактически проживал на территории общины, но не был зарегистрирован здесь. Он зарегистрирован в Киеве. На территории общины не работал, но держал скот», — рассказал в комментарии для ТСН.ua заместитель главы Песчанобродской сельской тергромады Константин Борисович.



По словам чиновника, у местных властей к мужчине не было претензий.



В то же время, местные жители нам рассказали, что по предварительной, неофициальной информации, конфликт между этим гражданином и полицейскими возник спонтанно.



«В селе говорят, что у мужчины хотели проверить военно-учетные документы, а он якобы вообще не состоял на военном учете. Затем еще якобы сказал полицейским, что не соглашается с политикой государства, а затем достал пистолет и открыл огонь. Так это или нет, это, наверное, установят следователи», — рассказала нам одна из местных жительниц.

