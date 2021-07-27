Сказал "любимый друг": в центре Львова молодые люди якобы из-за ЛГБТ избили и ограбили уличного музыканта и поэта

Сказал "любимый друг": в центре Львова молодые люди якобы из-за ЛГБТ избили и ограбили уличного музыканта и поэта

В полиции разыскивают нападавших.

В центре Львова на проспекте Свободы группа молодых избила и ограбила местного уличного музыканта и поэта из Киева.

Об этом в Facebook сообщил один из пострадавших Сергей Савин.

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По его словам, за ними во время чтения стихов на площади Рынок следило несколько молодых мужчин. Сергей Савин также отметил, что на них с другом напали на проспекте Свободы, возле памятника Тарасу Шевченко сразу 5 неизвестных. При этом между потерпевшими и нападающими не было ни одного диалога.

"Подозреваю, что нападение совершено из-за дискриминации. Ибо единственное, что могли услышать преступники, это — нашу с Максимом беседу, где я его поэтически назвал: "любимый друг". И это мое дело и мои слова, которых я не стесняюсь. И только из-за этого молодые люди могли себе нафантазировать, что мы принадлежим к ЛГБТ-сообществу, что абсолютно никого не касается ", — подчеркнул Сергей Савин.

В пресс-службе Нацполиции Львовской области в комментарии ТСН.ua подтвердили факт нападения на двух мужчин.

"Действительно такая ситуация есть. Открыто уголовное производство по факту грабежа. Полиция установила, что неизвестные лица забрызгали двум парням газовым баллончиком глаза. Они забрали мобильный телефон и кошелек. После чего скрылись в неизвестном направлении. Есть информация, что потерпевших избили. Это нами проверяется. Открыто производство. Детали устанавливаются ", — сообщила нам пресс-секретарь полиции Львовской области Светлана Добровольская.

Напомним, в супермаркете Днепра подростки избили и ограбили полицейского.

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