"Сказала несколько дней промывать носик": в Черкассах от ангины умерла 2-летняя девочка, мама обвиняет врачей

В Черкасской областной детской больнице скончалась двухлетняя Аня от ангинной интоксикации. Родители девочки обвиняют в смерти ребенка врачей из города Каменка, которые поставили другой диагноз и первыми оказывали помощь. В медучреждениях свою вину отрицают. За дело уже взялась полиция.

Вера Шкаруба рассказала сайту ТСН.ua, что ее дочь заболела в начале июня. Температура держалась несколько дней, поэтому женщина обратилась к педиатру в Центр первичной медико-санитарной помощи в Каменце.

Педиатр сказала, что это какой-то вирус

По словам мамы, врач осмотрела ребенка и заверила, что ничего серьезного не видит. У девочки держалась высокая температура, было красное горло, она отказывалась есть и постоянно спала, говорит Вера Шкаруба. Диагноз, который поставила педиатр, – острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ).

“Врач сказала, что это какой-то непонятный вирус и нужно несколько дней просто промывать носик и сбивать температуру. На вопрос, что ребенок уже третий день ничего не хочет есть и постоянно спит, она ответила, что это в пределах нормы. И отправила нас домой. Мы приехали и все выполняли по наставлениям врача”, – рассказала мама.

В Черкассах умерла 2-летняя девочка/Фото предоставила мама, Вера Шкаруба

На следующий день, вечером, ребенку стало хуже – ей было тяжело дышать, и женщина вызвала скорую помощь. Девочку госпитализировали в Каменскую многопрофильную больницу.

“Фельдшер ребенка осмотрела, сказала, что слышит ужасные хрипы. Привезли нас в больницу, там осмотрела дежурная врач и также сказала, что в легких ничего не слышит. Провели нас в палату и сказали ждите до утра. Ночью у ребенка поднимается температура. Я бегу к медсестре, она сбивает температуру. Видит, что ребенок тяжело дышит, колет препарат для облегчения дыхания и уходит. Где-то примерно в три-пять часов ребенку становится хуже, я снова вызываю медсестру и прошу, чтобы позвала дежурного врача. Медсестра при мне звонит ей, на что она отвечает, чтобы сделали ингаляцию и ждали, к восьми утра придет другой врач”, – утверждает ТСН.ua мама.

У ребенка оказалась ангина и пневмония

По словам женщины, утром врач осмотрела ребенка и сказала, что у нее пневмония. Маму с ребенком сразу отправили в Черкасскую областную детскую больницу. Там девочка умерла через девять дней.

"В Черкассах оказалось, что это пневмония плюс ангина. Ребёнка быстро осмотрели, сделали все анализы, рентген. Хочу напомнить, что в Каменской больнице ничего не сделали. Черкасская больница предоставила должное лечение, но потому что ребенок все это время пробыл без нужного лечения и кислорода… уже было поздно. Пошло заражение всех органов”, – рассказала ТСН.ua мама.

Девочке было два года/Фото предоставила мама, Вера Шкаруба

Врачи говорят, что действовали согласно протоколу

Главный врач Центра первичной медико-санитарной помощи в Каменке Светлана Нимченко рассказала ТСН.ua, что мама с ребенком обратились к ним утром 9 июня. Она отметила, что девочку не смогла осмотреть врач, у которого они задекларированы, потому что была в отпуске.

“В изоляционном кабинете, поскольку температура у ребенка была, другой врач осмотрела ребенка. Жалобы были: насморк, частый малопродуктивный кашель, повышение температуры до 39,5 и снижение аппетита. Болел к тому времени ребенок пятые сутки. На момент осмотра ребенок капризничает, беспокойный, не дается, чтобы его посмотрели. Поскольку она беспокойна, вращалась, кричала, то, безусловно, это я как врач говорю, признаки дыхательной недостаточности отсутствуют. Это говорит о том, что никакой пневмонии в тот момент не могло быть”, – прокомментировала ТСН.ua главный врач.

По словам Светланы Нимченко, маме предоставили рекомендации согласно протоколу, педиатр оценила состояние ребенка как ОРВИ. Главный врач утверждает, что мама беспокоилась из-за высокой температуры девочки, поэтому ей предложили положить ребенка в стационар. Вера Шкаруба ее слова опровергает ТСН.ua.

“Ребенок не был вялый. Но мама беспокоилась из-за высокой температуры. И врачом было предложено, может, давайте на наблюдение в стационар положим, если плохо жаропонижающие действуют на ребенка. Но мама отказалась. Единственное что, врач не взяла отказ от стационарного лечения и все. И пошли они домой лечиться”, – утверждает главный врач.

Она отвергает обвинения мамы умершей девочки. Главный врач говорит, что согласно протоколу педиатр не должна была назначать антибиотики, ведь диагноз был ОРВИ, а не пневмония.

"И она не слышала. Мы же знаем, что у детей пневмонию можно и не услышать. И один раз она видела этого ребенка, который был активным”, – говорит ТСН.ua Светлана Нимченко.

Врач стационара была в отъезде

Главный врач Каменской многопрофильной больницы Константин Тамко в комментарии ТСН.ua рассказал, что ребенок поступил к ним вечером в субботу, 10 июня. По его словам, девочку осматривал дежурный врач-анестезиолог.

“При осмотре температура 38, состояние ребенка средней тяжести, он был госпитализирован. В пять часов утра состояние ухудшилось. Врач стационара находилась в отъезде в Киевской области, у родственников, это выходной день был. Ей позвонили, в половине восьмого она уже была на рабочем месте. Осмотрела ребенка и приняла решение, что ребенка нужно госпитализировать в Черкасскую областную детскую больницу”, – говорит Константин Тамко.

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Главный врач отметил ТСН.ua, что около 10 утра 11 июня девочку уже транспортировали в приемное отделение в Черкассах.

"Все. Ребенок находился у нас в пределах 10 часов… Что было в Центре ПМСП до того, у семейных врачей, педиатров, я не хочу говорить”, – ответил ТСН.ua Константин Тамко.

Он утверждает, что в стационаре дежурный врач провел консультацию с педиатром, а ребенку было назначено лечение, в том числе антибактериальную терапию.

Что говорят в полиции

Родители двухлетней Анны обвиняют в смерти дочери врачей в городе Каменец. Мама написала заявление в полицию.

Как сообщила ТСН спикер Главного управления Национальной полиции в Черкасской области Наталья Ткачук, заявление правоохранители зарегистрировали. Сейчас прорабатываются материалы по делу.

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