Сказала отцу, что его сын постарел: Мосейчук поделилась закулисьем эксклюзивного интервью с Зеленским

Сказала отцу, что его сын постарел: Мосейчук поделилась закулисьем эксклюзивного интервью с Зеленским

Иетервью с президентом покажут 24 июня программе VIP с Натальей Мосейчук на канале 1+1 в 21:25.

Острые вопросы и порой неожиданные ответы — это эксклюзивное интервью президента Украины Владимира Зеленского для программы VIP с Натальей Мосейчук.

О чем говорили и что осталось за кадром — об этом Наталья Мосейчук поделились с "Сніданком з 1+1".

Они встретились под открытым небом, чтобы обсудить то, что волнует украинцев:

Кто или что мешает вам провести кардинальные реформы?

Что произошло на самом деле в Женеве?

Господин Ермак — это ваша система ПВО, купол?

Какая у вас коммуникация с Кремлем?

Вы не боитесь, что разрушите государственность?

Это большое интервью с президентом Владимиром Зеленским для программы VIP с Натальей Мосейчук. На этот разговор, говорит телеведущая, президент согласился быстро, но несколько раз в силу непредвиденных обстоятельств переносили встречу. Интервью едва не сорвала погода потому, что по прогнозам должен был быть дождь.

"Президент говорит: "Да, было бы такое романтическое видео, когда мы бы бежали от дождя и от грозы". Мы писали это интервью на заднем дворе Мариинки, в Мариинском парке. Я думаю, что люди даже не догадывались, что туда приехал президент, буквально в трех метрах пишется это интервью", — говорит телеведущая.

Вместо дождя — солнце, а вместо романтического видео — острые вопросы телеведущей. "Говорили о войне с судьями и с судами, спрашивала президента, как далеко он готов зайти. Говорили, мне казалось, что это пощечина Женевская встреча и пощечина Украине. Спросила, какой будет украинская стратегия по Донбассу? Конечно, был вопрос об олигархах", — говорит Мосейчук.

Коснулись и личного. Наталья Мосейчук показала президенту видео, которое накануне записала с его отцом.

- Мне кажется, я его обидела.

- Не верю в это.

"Я сказала, что ваш сын постарел. Я увидела, как знаете, отцу это слушать, но он согласился: "Да, он изменился. Он стал президентом", — вспомнила телеведущая.

Интервью Владимира Зеленского с Натальей Мосейчук: о чем говорили и что осталось за кадром

Наталья Мосейчук, которая была знакома с Владимиром Зеленским еще до его президентства, заметила и то, что обычно остается за кадром: "Я делала проекты подобные о людях с политического бомонда. Я прекрасно знаю, как они ведут себя на съемках. Я прекрасно знаю, как они ведут себя, когда исключаются микрофоны. Здесь я была приятно удивлена. Приятно видеть, когда президент, например, смотрит, чтобы оператор, идя назад, не споткнулся, потому что там веревка натянута. Приятно видеть, когда президент говорит своим ребятам: "Не сидите на жаре, идите туда. Все будет хорошо. То, что он не потерял человеческое лицо, это чувствуется", — говорит Мосейчук.

Эксклюзивное интервью с президентом Владимиром Зеленским можно будет увидеть сегодня, 24 июня, в программе VIP с Натальей Мосейчук на канале 1+1 в 21:25.

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