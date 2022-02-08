"Скажу откровенно": Зеленский рассказал, почему не смотрел пресс-конференцию Путина

Зеленский отметил, что для подтверждения открытости Путина должны быть шаги к деэскалации ситуации в Украине.

Президент Владимир Зеленский заявил, что не смотрел вчерашней пресс-конференции главы Кремля Владимира Путина, которую он давал по итогам встречи с лидером Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом Зеленский сказал 8 февраля на совместном брифинге с президентом Франции.

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"Скажу вам откровенно, я вчера не смотрел пресс-конференции Путина. У меня нет времени. Как я воспринимаю открытость любого лидера, я считаю, что открытость – это всегда прекрасно, если это правда и не игра. В принципе, я не очень доверяю словам. Я считаю, что для политика открытость – это конкретные шаги. В нашем случае – это шаги к деэскалации. Для этого у этого человека все есть", — сказал Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова главы страны-агрессора Владимира Путина, который высказался о позиции Киева о Минским соглашениям — "нравится — не нравится, терпи, моя красавица".

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