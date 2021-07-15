"Скидывают" власть в Facebook и хейтят незнакомцев: кто устраивает разборки в соцсетях и что с этими людьми не так

"Скидывают" власть в Facebook и хейтят незнакомцев: кто устраивает разборки в соцсетях и что с этими людьми не так

Почему люди бывают агрессивными в социальных сетях и как избежать негатива — в материале ТСН.ua.

В Украине на днях из-за агрессию и комментарии с призывом к насилию Facebook уже второй раз заблокировал одну из самых популярных сообществ Львова — "Варта-1", которая насчитывала 350 000 пользователей. А в 2017 году из социальной сети вообще удалили одноименную группу из 430 тысячами пользователей

"Facebook не раз предупреждал о комментариях где есть насилие, оскорбления, а также нам запретил публиковать розыск людей и посты с найденными вещами в связи с тем, что это э конфиденциальная информация", — сообщил основатель сообщества Игорь Зинкевич.

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В июне социальная сеть удалила еще одно большое сообщество "Людоньки, посоветуйте", которое насчитывало более 360 000 подписчиков и, где можно было получить совет по поводу любой жизненной ситуации. Администраторы сообщества также отметили, что группу могли удалить из-за агрессивных комментарии или сообщения, что нарушает стандарты сообщества. Летом этого года Facebook удалил и известную львовское сообщество "Новости Львова", в которой в основном публиковали информацию о жизни в городе. Она насчитывали более 200 000 пользователей. Там тоже можно было встретить перепалки.

Об агрессии в Сети свидетельствует и исследование о детском буллинге. Так, причиной более 18% судебных дел, касающихся травли подростков, был кибербилинг. То есть издевательство и агрессия в социальных сетях.

Бывают и такие случаи, когда взрослые встретив обидчика из Сети в реальной жизни, пытаясь выяснить, в чем причина буллинга и становятся жертвами еще и физических издевательств. К примеру, как говорится в приговоре Тернопольского районного суда в Тернополе из-за комментарии в социальных сетях посреди улицы подрались две женщины.

Почему в социальных сетях все чаще можно наткнуться на агрессию и как избежать этого, ТСН.ua спросил кандидата психологических наук, президента Ассоциации политических психологов Украины Ирину Губеладзе.

В социальных сетях все чаще можно нарваться на критику и агрессию в комментариях от совершенно незнакомых людей, с чем это связано?

Дело в том, что агрессия у нас есть и она накапливается. Она связана с теми проблемами, которые есть в нашей жизни. Однако кто-то умеет на нее конструктивно реагировать, а кто-то — нет. А соцсети — это такой виртуальный и в певной степени анонимное пространство, где люди могут эту агрессию "сбрасывать". То есть ты обижаешь другого человека и тебе как становится легче. К тому же это происходит дистанционно, виртуально. Написать какое-то сообщение или комментарий проще, чем ты скажешь это в реальной жизни. И даже написать какую-то неприятность родным проще, чем это сказать наяву.

А в соцсетях это касается людей, которых ты по сути не знаешь и по большому счету тебе к ним безразлично. То есть эта пелена виртуального пространства дает больше вседозволенности в агрессии.

Исследование показало, что комментарии в соцсетях больше влияют на женщин, чем на мужчин

Могут ли негативные комментарии влиять на самооценку или психологическое состояние человека?

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Да конечно. Такой негатив влияет на человека. То, что читаем, как реагируют на наши сообщения в хорошем или плохом смысле — это очень серьезно влияет на нашу самооценку. Собственно и поэтому социальные сети сейчас пользуются большой популярностью, потому что человек приходит туда за сатисфакцией, за удовольствием. Мы ожидаем, что большое количество людей "отлайкает" или прокомментирует твою фотографию или сообщение. Скажет, какой ты красивый, успешный, как хорошо ты живешь и так далее. То есть человек приходит в Сеть за удовольствием. Так же работают и негативные комментарии. И человек, хотя и этого не хочет, но он к ним чувствителен. Происходит искаженное восприятие виртуальной реальности, как будто это настоящая жизнь и это для тебя очень значимое. И даже если это комментирует незнакомый или далекий тебе человек, которого ты можешь просто "забанить" или выключить и ты ничего не потеряешь, но все равно есть чрезмерное доверие к виртуальному пространству и его чрезмерная значимость в жизни человека приводит к чрезмерной реакции.

Мы проводили исследование, которое показало, что женщины более чувствительны к негативным комментариев в социальных сетях и они более вовлечены в виртуальное пространство. Также они в большей степени себя идентифицируют с разного рода общественными персоналиями, блоггерами и они активно реагируют на различного рода хорошие и плохие комментарии. То есть для них это более важно, чем для мужчин.

Как снизить этот уровень агрессии: например, соцсети блокируют за нарушение, не вступать в перепалку с хейтерами, оставлять без ответа агрессивные комментарии?

Если вмешиваются в вашу личную жизнь — пишут оскорбительные комментарии, то лучше закрывать эти сообщения и блокировать человека. Если вы его не знаете в личной жизни, то вы ничего не теряете.

Надо понимать, что есть люди, которые просто приходят в Сеть пообщаться и набраться негативных эмоций. Такие люди есть, как в реальной и тем более в виртуальной жизни. Если вы сталкиваетесь с таким человеком, то нет смысла доказывать свою правоту, что-то обосновывать. Вы можете попробовать, но как правило это неэффективно. Потому что человек с начала пришел не для того, чтобы услышать ваше мнение или дойти до какой-то истины. Он пришла исключительно для того, чтобы удовлетворить запрос на агрессию. Поэтому вы или просто блокируете его и никак не реагируете или вы можете попробовать что-то написать. Как правило, в любом конфликте рекомендуют делать такой шаг: "Хорошо, я с тобой согласен и такое мнение может быть, но". Потому что люди, которые в конфликте становятся с нами на конфронтацию, они ожидают от нас агрессии. И они тогда заводятся и знают, как действовать. Если мы им не даем такой возможности и это не оправдывает их ожиданий, а отвечаем наоборот, миролюбиво: "Да, действительно такая позиция может быть, но я думаю, что так правильно". То в этом нет никакой агрессии, это взвешенная позиция. И именно она дезориентирует человека, целью которого является конфликт. Ведь он пришла за отрицательной энергией, а ее нет. И как правило, на этом конфликт завершается.

Если этот конфликт нарос и начинают уже другие люди к нему подключаться, то нужно просто не реагировать и блокировать это все. Тем более, что сами алгоритмы соцсетей рассчитаны на то, что чем больше комментариев, тем больше сообщение поднимается и больше людей могут это видеть. Поэтому если вы начинаете реагировать на негативные комментарии — это видит больше людей и они реагируют на этот негативный комментарий, выражая свое мнение. Поэтому проще всего — все остановить.

Агрессия в социальных сетях выполняет психосоциальную функцию

Если в реальной жизни вы узнали критика из Сети, стоит как-то реагировать?

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Здесь есть разные нюансы, если вы встретили незнакомого человека из соцсетей на улице или вашим критиком был хорошо знакомый вам человек, который с вами работает и вам нужно общаться по поводу рабочих вопросов.

Я думаю, что поднимать в реальной жизни вопрос о том, что вот ты там несправедливо меня критиковал или оскорбил, не стоит. Однако, если это ваш знакомый, то скорее всего вам придется обсудить этот вопрос. Но кстати, как правило знакомые и близкие люди, которые позволяют писать друг другу отрицательные комментарии в Сети, встречаясь в реальной жизни, эти темы не обсуждают из-за того, что виртуальное пространство дает иллюзию защищенности и мы там на самом деле выбрасываем больше агрессии.

Это выполняет такую психосоциальную функцию реагирования. Вот многие реагируют на различные политические события в стране — это и Майдан или иные процессы. В Сети можно увидеть больше радикальных настроений, вроде "мы пойдем и всех повалим, эту плохую власть". Но на самом деле это — имеет терапевтический эффект. То есть ту накопленную неудовлетворенность, которая реально есть у людей, они вместо того, чтобы выйти на реальный протест и реально что-то делать, люди выражаясь негативно и очень негативно в Сети таким образом "разряжаются". И если бы не было соцсетей, люди бы быстрее выходили в реальной жизни на протесты.

То есть в социальные сети сдерживают протестные настроения в обществе?

Социальные сети является площадкой для людей, которые могут на что-то отреагировать. Потому агрессия — это накопленное недовольство внутри. И оно так или иначе у нас появляется: у кого есть семейные проблемы, у кого-то проблемы на работе, есть недовольство политиками или финансовым состоянием — это у каждого из нас есть. Но вопрос, как мы это "выбрасываем из себя". И здесь для кого-то Сеть — прийти и отреагировать. Выбросили все и не пошли на протест. А кто-то наоборот — накапливает в себе это все, а потом идет в спортзал и это выбрасывает там.

Как нарваться на критику в Сети или избегать буллинга в комментариях при обсуждении темы, которая волнует?

В обществе есть дразливые темы, вроде отношения к ЛГБТ, вакцинации или другие, которые имеют полярные позиции. И здесь есть большая вероятность, что даже среди знакомых людей есть разные взгляды на ту или иную тему: есть сторонники этого и противники. И здесь надо думать, а зачем ты приходишь в комментарии. Если ты действительно приходишь, чтобы найти информацию или подсказку, ты пишешь: "вот меня беспокоит то и то, мне нужно узнать это и прошу тех, кто не поддерживает это мнение, проходить мимо". То есть фактически мы отсеиваем то, что человек с противоположными взглядами начнет тебя хейтиты и писать негатив.

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А если человек просто приходит, чтобы подразнить общество и пишет о болезненной ей ситуации, то следует понимать, что начнется конфликт, потому что начнут реагировать лица с противоположными взглядами.

Но иногда бывает, что когда тема не болезненная, но ты пишешь о ней и тут оказывается, что это цепляет каких-то людей и начинается поток агрессии, которую ты уже не контролируешь. Однако следует понимать, если ты пишешь дразливое сообщение или комментарий, то будь готов, что придут хейтеры.

Напомним, Facebook больше не отрицает вероятность искусственного происхождения коронавируса.

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