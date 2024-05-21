Сколько авиации нужно Украине, чтобы "держать" фронт: военный летчик удивил ответом

Даже 35 вертолетов достаточно Украине, чтобы перекрыть всю линию фронта для выполнения задач по секторам. Это не солдаты, которых нужно очень много.

Об этом пилот 11-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ на позывной "Викинг", у которого более 100 боевых вылетов, рассказал в интервью ведущей ТСН Наталье Островской.

По его словам, нам хватает вертолетной авиации, однако не хватает современного вооружения на ней.

“Чтобы было нормальное управляемое вооружение, чтобы можно было днем и ночью где-то зависнуть и управляемой ракетой поразить едущий танк. Сейчас нет возможности такого делать, потому что управляемые ракеты, которые есть у нас на вооружении, еще советского типа. Если их использовать – это будет полет в один конец. Даже этой ракетой никто не успеет поразить какие-то танк или БТР — скорее поразят вертолет... Хотя можно было бы переоборудовать наши вертолеты, это поставить новую авионику и вооружение — это будет, как "Апач" на минималках (речь идет о AH-64 Apache, американский основной ударный вертолет, – ред.), но советского типа... Но имеем, что имеем”, — рассказал "Викинг".

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео Сколько зарабатывает пилот и какая авиация есть в Украине: откровенное интервью военного летчика "Викинга"

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