Сколько авиации нужно Украине, чтобы "держать" фронт: военный летчик удивил ответом

По словам военного, нам не хватает вооружения на авиации.
Даже 35 вертолетов достаточно Украине, чтобы перекрыть всю линию фронта для выполнения задач по секторам. Это не солдаты, которых нужно очень много.
Об этом пилот 11-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ на позывной "Викинг", у которого более 100 боевых вылетов, рассказал в интервью ведущей ТСН Наталье Островской.
По его словам, нам хватает вертолетной авиации, однако не хватает современного вооружения на ней.
“Чтобы было нормальное управляемое вооружение, чтобы можно было днем и ночью где-то зависнуть и управляемой ракетой поразить едущий танк. Сейчас нет возможности такого делать, потому что управляемые ракеты, которые есть у нас на вооружении, еще советского типа. Если их использовать – это будет полет в один конец. Даже этой ракетой никто не успеет поразить какие-то танк или БТР — скорее поразят вертолет... Хотя можно было бы переоборудовать наши вертолеты, это поставить новую авионику и вооружение — это будет, как "Апач" на минималках (речь идет о AH-64 Apache, американский основной ударный вертолет, – ред.), но советского типа... Но имеем, что имеем”, — рассказал "Викинг".
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