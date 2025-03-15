Сколько будет продолжаться война и обстрелы после заявлений о перемирии: эксперты назвали сценарии

После последних заявлений президентов Украины и США о перемирии, после заявления Путина о том, что перемирие возможно, "но есть нюансы", военные эксперты назвали наиболее вероятные сценарии того, что ожидает Украину завтра и в ближайшее время.

"Путин сейчас тянет время. Это 100% мы видим. Он якобы и соглашается (на перемирие — Ред.), но с другой стороны выдвигает требования. Он просто тянет время. Это дает ему продвижение на фронтах", — говорит в комментарии для ТСН.ua военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

На вопрос о том, почему России выгодно затягивание времени, Ступак отвечает так: "Россияне пытаются взять в окружение ту украинскую группировку, которая есть в Курской области. Путин хочет уничтожить как можно больше украинских сил. Действует по принципу: пока удается — надо делать, зачем останавливаться. Если эта возможность исчезнет рано или поздно, то тогда он будет более поддатлив к переговорам. Скажет, что мы (россияне — Ред.) готовы. То есть сейчас он просто пользуется моментом".

К этому эксперт добавляет: "Пока видим, что США настроены помогать Украине. Пока. Но это же Трамп, трудно предсказать, что будет завтра".

Резюмируя, Ступак говорит: "Путин продолжает боевые действия, пока нет "стеклянного потолка", пока они не уперлись. Как только увидят этот "потолок", то скажет, что Россия готова (к перемирию — Ред.). Это может продолжаться долго, но ведь есть экономика, которая стагнирует. На определенном горизонте Россия может быть готова сворачивать эту войну".

Что будет с обстрелами

На вопрос о наличии или отсутствии обстрелов в ближайшее время, Иван Ступак выразил такое свое мнение: "Со стороны России они будут продолжаться в зависимости от возможностей врага. Так же будем делать и мы. Будут стрелять они — будем стрелять и мы, потому как пока ничего не подписано".

К этому он добавляет: "Тот арсенал средств, который есть у Трампа, может остановить Путина. Трамп может отменить санкционную политику в случае согласия России на условия США, а может дать Украине много вооружения".

При этом Ступак говорит, что на сегодняшний день не существует ключевой даты, когда судьба войны может быть кардинально решена.

Когда "да" означает "нет"

В свою очередь другой военный эксперт, Алексей Гетьман, не исключает, что боевые действия могут быть длительными.

"Я думаю, что боевые действия будут продолжаться еще достаточно долго, потому что Путин делает то, что мы ожидали", — говорит Гетьман.

И объясняет: "На словах он соглашается по поводу перемирия, потому как Россия позиционирует себя как миротворца. Но на самом деле они будут тянуть время, выставлять дополнительные условия. Уже пошли разговоры о том, чтобы во время перемирия не было мобилизации, чтобы не было поставки оружия. Но и сказать они, что они за войну — такого они тоже не могут. Планы их "СВО" не изменились — уничтожить Украину. Но сейчас они не хотят рассердить Трампа, чтобы США активно не защищали нас. Трамп — эмоциональный человек, он может дать много оружия. Чтобы этого не произошло, россияне будут говорить, что они за перемирие, а Украина не хочет".

Ранее сообщалось о том, как в России отреагировали на предложение перемирия.

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