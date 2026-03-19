Сколько будет стоить доллар и евро: эксперты ошарашили прогнозом о курсе валют

Эксперты рассказали о курсе валют в Украине

Реклама

Украинская гривна продолжает терять позиции, зато доллар и евро стремительно растут.

Экономисты Андрей Шевчишин, Олег Пендзин и Андрей Забловский объяснили для ТСН.ua основные причины валютных качелей.

Курс валют в Украине: почему гривна падает

По мнению аналитика Андрея Шевчишина, на курс давят как внешние, так и внутренние факторы:

Реклама

Ближневосточная война: Конфликт в Иране укрепляет доллар по отношению к евро и другим мировым валютам. Задержка 90 млрд евро от ЕС: Несмотря на обещания Брюсселя, вето Венгрии и Словакии до сих пор не разблокировано. Резервный план из 30 млрд от стран Балтии и Северной Европы поможет продержаться до августа, но рынок нервничает. Провал в Верховной Раде: Депутаты не проголосовали за налоговые изменения (в том числе по маркетплейсам), которые являются условием для программы Ukraine Facility на 50 млрд евро.

«Нацбанк сознательно ослабляет гривну, чтобы заблаговременно нивелировать негативные последствия. Дойдет ли средний курс до 45 грн/долл. в наличной продаже — зависит только от НБУ», — говорит Андрей Шевчишин.

Доллар может стоить 45 грн

Экономист Олег Пендзин считает девальвацию контролируемой и прогнозируемой. НБУ пытается увеличить стоимость каждого доллара из резервов, чтобы наполнить госбюджет.

«Курс продажи наличных в марте или в начале апреля может превысить 45 грн/долл. Это выбор меньшего бедствия: регулятору приходится балансировать между девальвацией и инфляцией, но у НБУ достаточно рычагов, чтобы не допустить обвала», — говорит экономист.

Андрей Забловский отмечает, что война на Ближнем Востоке стала тем самым «черным лебедем», который заставил Нацбанк ускорить обесценивание гривны на 3-4 месяца раньше плана.

Реклама

«Барьер в 44 грн/долл. уже преодолен. На наличном рынке средний курс продажи доллара вплотную приблизится к 45 грн. Евро при этом будет стоить 51,75-52 грн», — говорит Андрей Забловский.

Что будет с курсом валют в Украине

Эксперты единодушны: разворота курса в сторону укрепления гривны в ближайшее время не будет. Главным ограничением для доллара станет уровень инфляции, который НБУ будет пытаться сдержать до конца года.