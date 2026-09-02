Сколько будут продолжаться непрерывные атаки России по Киеву: Мусиенко назвал сценарий

Военный аналитик Александр Мусиенко назвал сценарий остановки российских дроновых атак / © ТСН

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Остановить российские налеты реактивных дронов, которые непрерывно продолжаются уже 7 суток преимущественно по Киеву и области, Украина сможет через определенный период, если предпримет несколько мер — об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал военный аналитик и военнослужащий ВСУ Александр Мусиенко.

«Есть несколько важных элементов для того, чтобы остановить это или минимизировать последствия российских атак», — говорит Александр Мусиенко.

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«Первое: нам нужны такие дроны-перехватчики, которые смогут уничтожать реактивные «Шахеды». Над этим идет интенсивная работа производителей в координации с Силами обороны ради получения перехватчиков. Второе: нам нужна координация с партнерами для получения большего количества средств для авиации — ракет класса «воздух-воздух» и ракет для зенитно-ракетных комплексов. Третье, над чем работают Силы обороны — это удары по пусковым площадкам на территории России. По тем площадкам, откуда запускаются реактивные дроны. Успешные примеры уже есть. Работа ВС Украины над этим будет продолжаться. Четвертое: усиление санкций против производителей реактивных дронов. Как минимум эти компоненты нужно реализовывать, тогда мы сможем говорить о том, что атаки остановятся. Как только мы получим большее количество средств для сбития, а именно дронов-перехватчиков, сразу будут шансы несколько минимизировать последствия и сделать этот террор невозможным», — говорит аналитик.

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На уточняющий вопрос о том, сколько времени понадобится Украине для остановки реактивного нашествия, как долго будет создаваться противодействие, Александр Мусиенко ответил так: «Этот вопрос ближайших недель, но и зависит от наших производителей. Как быстро они успеют удовлетворить запрос Сил обороны. Надеюсь, что, возможно, это произойдет и до ноября».

К этому он добавляет следующее: «Когда мы говорили об обычных «Шахедах», тогда у нас не было мобильных огневых групп, а после их появления проблема пошла на спад. Но сейчас есть нюанс. В чем отличие от обычных «Шахедов»? Отличие в том, что Россия сейчас постоянно работает над усовершенствованием собственных реактивных дронов. Интеграция искусственного интеллекта, противодействие нашим средствам РЭБ — они делают свои дроны менее уязвимыми. Для нас это очень серьезная борьба за то, чтобы наши способы противодействия были более эффективными».

По словам Александра Мусиенко, боевая часть обычного и реактивного «Шахедов» практически одинакова — около 40 кг взрывчатки.

«Правило двух стен — это минимальная защита, которая может быть использована. Конечно, лучшая защита — это укрытие. Практика доказывает, что те, кто находятся в укрытии — они, слава Богу, остаются живыми и здоровыми», — резюмирует аналитик.

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Напомним, ранее сообщалось о том, сколько еще Россия будет атаковать Украину дронами каждые полчаса. Россия атакует Украину реактивными дронами в среднем каждый час.

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