Сколько будут продолжаться оповещения ТЦК мужчин на улицах: эксперт назвал сценарии

Бывший спикер Генштаба ВСУ подчеркивает, что ответственность за нарушение законов должна быть для всех, кто не соблюдает правила мобилизации — и военных, и гражданских.

Мобилизация, в том числе и оповещение представителями Территориальных центров комплектации (ТЦК) на улицах в том виде, каковы они сейчас, могут быть до тех пор, пока продолжится война.

В украинском сегменте соцсетей появилось немало видео, на которых можно увидеть силовое задержание мужчин работниками ТЦК. Эту информацию живо используют враждебные русские паблики.

Осенью, когда активность населения на улицах прогнозируется увеличится, реакция на силовые методы со стороны ТЦК может измениться, поэтому власти нужно искать варианты проведения этих мероприятий. Безопасные варианты для всех участников мобилизационных процессов.

Такое мнение в комментарии для ТСН.ua высказал бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.

"Мобилизационные процессы будут продолжаться, пока будет продолжаться полномасштабная российско-украинская война. Украинская армия нуждается в различных типах ресурсов. В том числе и человеческих. Это в определенной мере может звучать цинично, но важнейший фактор, который обеспечивает успех на поле боя - это обученный, обеспеченный и мотивированный украинский военнослужащий", — говорит Владислав Селезнев.

И продолжает: "Для того, чтобы такие лица появились на поле боя, их нужно мобилизовать, провести с ними подготовку, переподготовку, провести боевое слаживание, обеспечить униформой, оружием, техникой. Говорить об определенных проблемах и искажениях, происходящих в рамках мобилизации – важно. Никто не имеет права нарушать закон и этот процесс обоюдный. Граждане должны сознательно придерживаться норм законодательства о мобилизации, а представители ТЦК и СП точно не имеют права применять силу. Последнее мы часто видим на многих видео. Это серьезная проблема. Если закон прямо запрещает представителям ТЦК совершать такое, то они не имеют права такое совершать. А если совершают, то должна быть ответственность. Административная, дисциплинарная или даже уголовная".

По словам Селезнева, сейчас Украине нужна эффективная и действенная информационная политика:

"Правительство, именно правительство, а не ВСУ, должен вести разъяснительную кампанию о мобилизации, о том, почему она важна, как будет происходить она и подготовка призванных граждан. На деструктивные действия со стороны представителей украинской власти по отношению к гражданам должно быть мгновенная и действенная реакция".

К этому Селезнев добавляет, что часто военные сообщают о том, что видео "вырвано из контекста", когда речь идет о случаях с применением силы со стороны представителей ТЦК:

"Но точно не может быть вырвано из контекста, когда люди в военной форме избивают гражданских, пытаясь таким образом доказать свою позицию".

Эксперт добавил: "В любом случае затягивать с реакцией и трансформацией на государственном уровне коммуникаций между украинским обществом и правительством нельзя. Надо искать варианты для того, чтобы вовремя информировать общество о том, почему мобилизация важна. Скажу классическую фразу: "За Украину не надо умирать, за Украину нужно убивать". А чтобы это была эффективная миссия, нужно быть обученным, подготовленным, всесторонне обеспеченным".

Ранее сообщалось о том, что в Харькове мужчина получил повестку и год скрывался от мобилизации.

Читайте также: