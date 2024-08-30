Сколько часов зимой будет свет: эксперты оценили ситуацию в энергосистеме

До полномасштабной войны Украина генерировала больше света, чем потребляла.

Зимой в Украине по оптимистическому сценарию может не будет электричества до 12 часов. Оккупанты же повторно наносят ракетные удары по энергетической инфраструктуре.

Которые дают прогнозы на ближайшие месяцы и годы – об этом в сюжете корреспондентки ТСН Ирины Кондрачук.

Какое состояние украинской энергосистемы

До полномасштабной войны Украина генерировала больше света, чем потребляла. Половину (54,4%) мы получали из атомных блоков. Треть (30%) производили на угле и газе. 8% - на солнце и ветре, еще 7% - на воде.

Теперь практически весь свет создают 9 энергоблоков на атомных станциях. А функцию маневрирования, то есть наращивания или уменьшения мощности в системе, выполняют не ТЭС и ГЭС, как раньше, а увеличение импорта и обесточивание потребителей.

"Большие объекты, они являются очень легкой целью для врага", - говорит заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук.

Украинская энергетика в полномасштабную войну.

Россияне оккупировали более 18 ГВт украинской генерации. В том числе крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС мощностью 6 ГВт. Луганскую, Углегорскую и Запорожскую ТЭС - это вместе еще почти 8 Гвт. Остальные - это ветровые и солнечные станции, уничтожена Каховская (0,3 Гвт), повреждены Днепропетровская ГЭС (1,5 Гвт), и Змиевская и Трипольская ТЭС.

Критические разрушения на многих частных теплоэлектростанциях и почти половине высоковольтных подстанций. Всего после массированных ракетных атак весной Украина потеряла еще более 9 гигаватт. А это половина от пика потребления зимой, - посчитала Киевская школа экономики.

Что известно о децентрализованной генерации

О строительстве децентрализованного поколения говорили еще до полномасштабной войны. Владимир Омельченко тогда являлся руководителем проекта.

"Это небольшие электростанции мощностью от двух мегаватт примерно до 35-40 мегаватт", – говорит директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Владимир Омельченко

Такие мини электростанции создают киловатт на биотопливе, природном газе, энергии ветра и солнца. И бизнес их уже испытывает.

В Ирпене такая установка была получена от меценатов из Австрии в январе 2023 года. Газовую установку размером с прицеп грузовика подключили к крупнейшей котельной города, рассказывает директор предприятия. Отсюда коммунальщики разгоняют тепло более пяти с половиной тысяч абонентов. Говорят, своих киловатт достаточно, чтобы заживить не только котельную, но и социальную инфраструктуру. Как горсовет, больницу, государственные детсады и школы.

Ирпень

"Мы таким образом создадим безопасные комфортные условия для детей, что касается образования. Это тепло и это свет. Два важнейших критерия", - говорит начальник управления образования и науки Ирпенского горсовета Олег Белоус.

Чтобы блэкаутов не боялась и остальная громада, город подписал меморандум с областью. Четверть потребления Ирпеня обеспечат еще две когенерационные машины. По мегаватту каждая.

"Там есть определенные критерии. Должно быть среднее давление газа, должна была территория быть огорожена и она должна охраняться", - говорит Александр Маркушин, городской голова Ирпеня.

ЛЭПы и трансформаторная подстанция рядом - так же обязательны для работы генератора. Всего по Украине для монтажа газовой генерации энергетики насчитали 144 локации. Именно массовость этих установок может спасти нас от обесточиваний, объясняет заместитель министра энергетики.

Для этого Нацрегулятор по электроэнергетике упростил требования к подключениям. А «Укрэнерго» запустила первые долгосрочные аукционы для маневровых станций, которые будут спасать энергосистему в пиковые часы нагрузки.

"Их должно быть очень много. Они должны быть распределены по территории Украины. И таким образом мы обезопасим их от ракетных атак россиян", - говорит председатель правления НЭК „Укрэнерго“ Владимир Кудрицкий.

Это со временем покроет дефицит света и удешевит его. Но точно не в этом году, отмечает энергоэксперт Святослав Павлюк. И все потому, что купить такое количество станций одновременно невозможно.

"Если все европейские производители генерационных газово-поршневых машин остановят все свои поставки для третьих стран, и будут работать только на Украину. То закрыть украинскую потребность - им надо два года производства", - говорит он.

Чего ждать зимой

В лучшем случае, государство, общины и бизнес вместе успеют нарастить несколько сотен дополнительных мегаватт, объясняет эксперт. Однако обесточивание этой зимой это не отменит.

"У нас население может не иметь электроэнергии до половины времени в сутки. На мой взгляд, это оптимистичные сценарии", — говорит Святослав Павлюк.

Оптимистичные сценарии озвучивают и в правительстве. уверяют, делают все возможное, чтобы подготовить страну к зиме. Но каждый раз добавляют – при условии, что не будет сильных обстрелов.

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