Сколько человек живет в Киеве: демограф объяснил, как можно сосчитать киевлян и при чем здесь мобильные телефоны

Война кардинально повлияла на численность населения Киева. Если до начала широкомасштабного вторжения численность жителей столицы длительное время держалась на уровне 2,9 миллиона человек, то с началом широкомасштабного вторжения, в городе, по разным оценкам, было до 1 миллиона жителей. Как только ВСУ удалось оттеснили россиян от столицы, в Киев начали возвращаться жители.

Сейчас по оценкам различных экспертов и столичных властей, в Киеве проживает от 3,7 до 4 миллионов граждан. Количество жителей увеличилось на 600 тысяч человек за счет переселенцев с востока и юга страны. Но точного количества жителей столицы не знает никто, потому что перепись населения проводилась давно, а приблизительное количество можно подсчитать по наличию мобильных телефонов.

ТСН.ua поинтересовался у демографа, насколько надежным является подсчет жителей по мобильным телефонам и можно ли таким образом вычислить реальную численность жителей столицы в условиях войны.

Подсчитать киевлян сложнее, чем всю страну

По словам Александра Гладуна, заместителя директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ, очень трудно определить точную численность жителей Киева, потому что для этого важно знать, когда проводился подсчет, с какой целью и по какой методологии. Именно эти факторы влияют на оценку численности населения.

"Сейчас в Киеве ситуация с населением более-менее стабилизировалась. Но постоянно происходят миграционные перемещения населения - количество жителей меняется даже за сутки. Скажу вам так, даже в мирное время, делать демографический прогноз на уровне Украины значительно проще, чем отдельно по городу Киеву или, например, по Киевской области. Еще сложнее оценить численность населения по районам и территориальным общинам, чем по отдельно взятому региону. Есть такая проблема в демографии - чем меньше территория, тем сложнее оценить реальную численность населения, потому что становится значительно большим влияние различных погрешностей при такой оценке", - рассказывает ТСН.ua Александр Гладун.

Демограф объясняет, что дискуссии на тему реальной численности населения Киева актуальны, потому что властям нужно знать настоящее число людей в городе для дальнейшего экономического и социального планирования, а тем более во время войны. Но добавляет, что исследований по Киеву во время полномасштабного вторжения Институт демографии и проблем качества жизни не делал.

Подсчет по демографическому балансу

Что касается приблизительной оценки численности населения по количеству мобильных телефонов, то демограф соглашается, что такой метод можно использовать.

В мирных условиях, когда есть надежная демографическая статистика, численность населения определяется с использованием уравнения демографического баланса.

"Это когда берется население на начало одного года и добавляется количество новорожденных и вычитается количество умерших за текущий год. К этому добавляется количество тех, кто прибыл в город на постоянное проживание и вычитается количество тех, кто выехал из города за этот год. Таким образом можно получить оценку численности населения на начало следующего. Кстати, именно такие расчеты делает Госслужба статистики по регионам Украины, но эти данные нужно согласовывать с расчетами в целом по стране, потому что сумма регионов должна равняться данным по всей стране. На уровне регионов есть свои статистические органы, которые рассчитывают численность населения по районам и территориальным общинам. Но для этого должен рассчитываться баланс для мужчин и женщин отдельно по каждой возрастной группе - от 0 до 100 лет. Поэтому это достаточно трудоемкая задача", - объясняет ученый.

Подсчет людей по мобильным телефонам

Относительно подсчета численности населения Киева по количеству мобильных телефонов, то Александр Гладун отмечает, что это уже будет не демографическим подходом, а исключительно оценкой численности населения определенной территории косвенными методами.

"Да, сейчас есть такая практика - подсчет численности населения по мобильным телефонам и не только в Киеве, но и в других регионах. Но к такому методу возникает много вопросов. Чтобы оценить насколько такой подсчет является корректным, надо смотреть его методику. Во-первых, следует учитывать, что у людей может быть по несколько мобильных телефонов, несколько их может быть на одну организацию или предприятие. Во-вторых, дети до 5-6 лет не имеют телефонов и они автоматически выпадают из этого подсчета. В-третьих, часть пожилых людей тоже не имеют телефонов. Это нужно учитывать и вводить дополнительные коэффициенты, чтобы более точно оценить численность", - отмечает Александр Гладун.

Еще один момент, который может существенно влиять на такой подсчет - это телефонные вышки мобильных операторов, ведь они расположены не четко в административно-территориальных границах города или района.

"Например, в Киеве есть Кольцевая дорога. По обе ее стороны живут люди - с одной стороны это Киев, а с другой Киевская область. А телефонная башня обслуживает их всех. Поэтому такие моменты тоже следует учитывать и разрабатывать специальную методику для таких вычислений, чтобы не посчитать жителей области, как киевлян и наоборот", - отмечает демограф.

Как по телефонам подменили настоящую перепись населения

Кстати, попытка подсчета населения по количеству мобильных телефонов была в конце 2019 - начале 2020 годов, когда министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет ввел так называемую электронную перепись населения с привлечением данных мобильных операторов.

"Тогда применялась более сложная методика - учитывались данные Пенсионного фонда о количестве пенсионеров, Минобразования по количеству школьников и студентов, а также были специальные коэффициенты по мобильным операторам, потому что у людей может быть по два и более телефонов. Поэтому такая попытка была. Я ее постоянно критикую, потому что организаторы называли это мероприятие «переписью населения», хотя она ею не была. Это было мероприятие, которым сорвали проведение настоящей переписи населения в Украине. Все происходило без утвержденной методики, а расчеты проводились по трем вариантам, которые принципиально между собой не отличались. В итоге получили численность населения, которая не очень отличалась от данных Государственной службы статистики. Сейчас такой метод подсчета численности населения имеет право на жизнь, но следует учитывать, что это лишь оценка численности населения косвенным методом. Если благодаря этому методу мы хотим вычислить количество людей в городе, то нужно смотреть методику, чтобы можно было критически оценить качество и точность полученных расчетов", - отмечает Александр Гладун.

Демографические прогнозы для Киева

Эксперт говорит, что до войны Институт демографии и проблем качества жизни выполнял работы по демографическим прогнозам для Киева. Они являются обязательным компонентом при разработке планов по социально-экономическому развитию города.

"К сожалению, все, что делалось до полномасштабного вторжения сейчас имеет лишь историческую ценность, потому что демографическая ситуация стремительно меняется. Если делать такой прогноз для Киева сейчас, то следует учитывать ряд моментов. Чем детальнее будет информация, тем точнее будет прогноз. Нужно знать половозрастную структуру умерших граждан, возрастную структуру матерей при рождении детей, надо детально оценивать миграционные потоки. Плюс иметь историческую ретроспективу, как именно развивались в городе демографические процессы. Все это в комплексе дает возможность построить хорошие прогнозы, в том числе среднесрочные", - отмечает Александр Гладун.

Почему трудно спрогнозировать Киев через 15 лет

Он добавляет, если такая информация отсутствует или она не точная. Можно делать прогноз по общим параметрам, тренду численности населения. Но в условиях войны, это невозможно выполнить.

"В условиях войны очень трудно спрогнозировать реальное демографическое развитие Киева хотя бы до 2040 года. Ведь сейчас мы не сможем спрогнозировать уровень рождаемости, или уровень смертности в городе, потому что, условно говоря, завтра российские войска подвинут ближе к Киеву - и все данные «посыпятся», уровень оттока населения возрастет в разы. Если ситуация будет более-менее стабильной, тогда можно прогнозировать и даже рост численности населения в Киеве, особенно, если в город вернутся все те, кто выехал в начале войны. Сейчас имеем постоянные миграционные процессы из Киева и в Киев, поэтому при таких условиях трудно что-то прогнозировать, это довольно сложная задача", - объясняет ученый.

Нужны ли прогнозы во время войны?

Александр Гладун отмечает, что при разработке демографического прогноза для большого города, следует учитывать и экономические процессы. Когда разрабатывается прогноз для определенных регионов, то ученые всегда спрашивают, планируется ли там строить какие-то крупные предприятия. Ведь этот факт может побудить людей из других регионов приезжать именно в этот город или населенный пункт.

"Даже при отсутствии всех нужных составляющих, такие демографические прогнозы нужно делать, особенно, если у города есть такая потребность. Но при этом заказчик исследования должен четко знать качество и точность этого прогноза и все гипотезы, которые в него были заложены. Сейчас когда мы делаем прогноз, то на 2-3 страницах прописываем предостережения: как мы его разрабатывали, какими были наши предположения, возможные отклонения от этого прогноза и прочее. Чтобы люди осознавали, что они работают в условиях войны не с абсолютно точными прогнозами, и учитывали все плюсы и минусы", - подчеркивает ученый.

Почему прогнозы нужно пересматривать каждый год

К этому Александр Гладун добавляет, что краткосрочные демографические прогнозы на 3-5 лет являются наиболее точными. Менее точным являются среднесрочные прогнозы - до 15 лет, потому что значительно возрастает возможность погрешности. А долгосрочные прогнозы от 15 и до 100 лет - это больше предупреждение для государства, правительства или руководства города о возможных тенденциях. Если они негативные, то это своеобразный сигнал для того, чтобы разрабатывать меры по демографической, социально-экономической политике, чтобы этот прогноз не оправдался.

"Все демографические прогнозы имеют свойства устаревать. Именно поэтому их нужно периодически пересматривать. Например, специалисты ООН, которые делают свои демографические прогнозы для всего мира, отдельных континентов и стран, пересматривают их раз в два года. До полномасштабного вторжения мы пересматривали все свои прогнозы ежегодно. 2022 год мы пропустили, а последний раз мы делали демографический прогноз для Украины во втором квартале 2024 года. В этом году снова будем его делать, ведь появляются новые данные и мы можем более критично оценить свой предыдущий прогноз и улучшить его", - заключает Александр Гладун.

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