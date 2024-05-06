Сколько денег "вложили" в украинское контрнаступление: Тарас Чмут шокировал суммой

В прошлом году основной точкой, куда донать, ради чего собирали деньги, было украинское контрнаступление. Фонд "Повернись живим" "вложил" в него два миллиарда гривен.

Об этом рассказал директор фонда Тарас Чмут в интервью корреспондентке ТСН Наталье Нагорной.

“А результат? К сожалению, война не ведется так, как нам хочется. И она не состоит из сплошных побед. Иначе мы уже победили. К сожалению, иногда мы не получаем того результата на поле боя, которого надеемся и ожидаем”, — говорит Тарас Чмут.

Впрочем, он говорит, что ожидал лучшего — выхода Вооруженных сил Украины на границы с Крымом.

"Ну, как оптимист, я ожидал выхода на границу с Крымом… Я ожидал выхода на Мариуполь, выхода в Азовское море и такую глубинную операцию, как она задумывалась. Как реалист... мне было немного странно, потому что все говорили о направлении удара. Все в медиа, западные эксперты, власть. И я до последнего не верил, что это направление. Потому что все ожидают на Мелитопольско-Мариупольском направлении, а потом начинается наступление. И я ожидал, что это все же какой-то отвлекающий маневр и будет что-то еще. И вот проходит две недели. И я понимаю, что нет еще чего-нибудь. Это и есть главное направление удара. И тогда стало грустно”, – рассказал Тарас Чмут.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео ТАРАС ЧМУТ: Когда победа и ожидание 2024 года. Правда о потерях, мобилизации и ошибках в 2023 году

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